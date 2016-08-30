– August 30, 2016

ماليزيا في عيون صحفي عراقي 3-4

جزيرة الأساطير تنشّط الخيال والتأمل بغرابة الحكايات والفنون الشعبية وجمال وتعدد النباتات والفواكه

حمدي العطار

لا تشبه الحياة في الجزر الماليزية ما موجود من حياة منفتحة في شوارع كوالالمبو،ولا يمكن الوصول للجزر عن الطريق البري لأن بحر الصين يفصل العاصمة عن الجزر ،وفي الجزر من الناحية الاقتصادية تعد مناطق حرة لا تخضع الى الرسوم الكمركية لذلك السلع فيها رخيصة،ومن الناحية الاجتماعية لا توجد مظاهر الانفتاح التي توفر المتع للأجانب السياح وهناك نطاق ضيق لممارسات غير شرعية في الجنس او شرب الخمور كما هي منتشرة بكثافة في العاصمة! كما ان التوجه الديني فيه شيء من الالتزام اقوى مما موجود لدى سكان العاصمة، لا ترى في الجزيرة من يخطف منك حقيبتك اليدوية او يسرق محفظتك كما في شوارع العاصمة لكنك قد تخضع الى نوعا من الاحتيال أو سوء التعامل كما حدث معي،واهم ما في الجزيرة من ايجابيات هي المناظر الطبيعية الخلابة،والفنون الشعبية الماليزية،جزيرة العذراء الحامل،حديقة الفواكه العجيبة، حديقة التماسيح، والتلفريك وجسر السماء.

الفنون الشعبية في ماليزيا

التعبير الحقيقي عن ثقافة الشعوب وعادات وتقاليدهم وطقوسهم وأساليب حياتهم ونشاطاتهم الاقتصادية والمهن الحرفية وحتى الكشف عن خرافاتهم هي الفنون الشعبية،وفي ماليزيا هناك اساليب عديدة للتعبير عن هذه الاشياء لعلها تبدأ بالأزياء مرورا بالطائرات الورقية الملونة (واو)والمشغولات اليدوية والإعمال الفنية،ويبقى الغناء والرقص الشعبي من الوسائل التي تنقل بسرعة التراث وطبيعة الحياة ومناسبات الفرح والحزن والاحتفال .

حينما غادرنا العاصمة كوالالمبور الساعة الرابعة عصرا متوجهين الى الجزيرة الساحرة ،ذات الحكايات والطقوس الشعبية الغريبة على متن الخطوط الجوية الماليزية وما توفره هذه الطائرات من راحة للمسافر بمقاعدها الواسعة التي تذكرنا بمأساة مقاعد طائرة الخطوط الجوية العراقية التي تكلمنا عنها في مناسبة سابقة ولا نريد ان نتذكرها حتى لا تعكر علينا مزاجنا الذي نستعد به لأستقبال جمال جزيرة (لنكاوي)، ولم تستغرق الرحلة الا ساعة وكنا بمطار جزيرة لنكاوي وكانت درجة الرطوبة اكثر من 90 بالمئة لكن جمال الطريق المؤدي من المطار الى الفندق ينسيك حرارة الجو ونسبة الرطوبة المرتفعة!

سرعان ما تم تم توزيع الغرف علينا وسط ابتسامات العاملات والعاملين في الفندق على امل اللقاء ليلا في ساحة الفندق المطلة على المسابح الثلاثة لأقامة حفلة الغناء والرقص الشعبي للتراث الماليزي ترحيبا بنا.

أحترم الجميع و حضر في الموعد والمكان المحدد للانقضاض على البوفيه المفتوحة للماكولات الماليزية المتنوعة والمعجنات- ماليزيا تشتهر بالمعجنات- والفواكه الاستوائية الغريبة – سوف ترى فواكه لم تخطر على باللك – والفواكه العادية والعصائر والوجبات الرئيسة من الدجاج والسمك واللحم و على انغام الموسيقى الغربية التي لم تثير اهتمامنا حتى انتهى الجميع من العشاء جاءت الفرقة الشعبية الماليزية في جزيرة (لنكاوي) لتبدأ بعرض اللوحات الراقصة التي تتنوع بتنوع المجتمع الماليزي ،فمرة نستمتع بغناء ورقص للملاويين الاصليين وتتصف موسيقاهم بالايقاع الذي يشبه طربكة الخيول ولوحات الرقص فيها دراما وحكاية ،بداية وحبكة ونهاية، ثم تأتي الاغاني والرقصات الصينية وتمثيل الحيوانات من الاسد الى التنين ، حتى يحين الغناء والرقص المصاحب للألعاب النار وحركات السحر والتلاعب باعصاب المتفرجين من التراث الهندي ،كان التراث والغناء الماليزي المزيج المتنوع يعبر عن حياة الشعب الماليزي بكل مكوناته الاجتماعية والقومية والدينية وبما ان العراقيين اصبحوا جزء من هذا الاحتفال فقد اضيفت فقرة للغناء والرقص العراقي ،وما ان بدأت حتى شارك الكروب السياحي العراقي مع الراقصات والراقصين الماليزين واخذوا يعلمونهم كيفية اداء الرقص الشعبي العراقي ،وكان لي نصيب مهم في هذه الفقرة الماليزية العراقية.

السرقة والغش في ماليزيا

تكلمنا كثيرا عن ايجابيات الشعب الماليزي و تجاهلنا السلبيات الموجودة في المجتمع الماليزي والتي لا يرغب السائح ان يصادفها فتعكر صفو المزاج الجميل والصورة الرائعة التي ترسخت في مخيلته عن هذا البلد الاسيوي الرائع.اول تلك السلبيات هي الغش والخداع عند سائقي التكسي،خاصة الصيني الماليزي،فأن لم تتفق معه على السعر ورضيت بالعداد وحكمه ، يستخدم اسلوب اللف والدوران حتى يؤخرك ويقرا عندها العداد مبلغا كبيرا،نصيحتي ان يحاول السائح تحديد سعر الاجرة مع السائق الصيني قبل الصعود الى السيارة،وسوف يرى سرعة وصوله الى المكان قياسا على طريقة الاعتماد على العداد.

هناك تحذير من عمليات النشل لمحفظة الرجل وخطف جنطة المرأة من كتفها في شوارع العاصمة كوالالمبور،وهي مسألة تجعل السائح متوترا خاصة في شارع العرب الذي تكثر فيه عمليات النصب ايضا والاحتيال.والعروض المشبوهة والمغريات الجنسية التي احيانا تنتهي بالسرقة والاعتداء!

المندوب السياحي في لنكاوي (ابو علي) عندما كان يشرح لنا الوضع في جزيرة لنكاوي “أطمئنوا هنا الناس بسطاء ولم تحدث لنا سرقة او نشل او خطف جنطة لسائح كما يحدث في كوالالمبور ،ولكن من ينسى حاجة معينة تخصه ليس هناك من يعيدها اليه!!”

في جزيرة لنكاوي كنا نعتقد الحياة في المناطق البعيدة عن العاصمة تحافظ على عذريتها وبراءتها من تلوث المدن الكبيرة! ولكن صادفتني حالتين جعلتني اتوقف على كيفية الغش الذي يمكن ان يتعرض له اي سائح لا حول له ولا قوة،بعد المفاصلة على شراء جنطة يد والاتفاق على السعر استغل البائع انشغالي بالحديث مع صديق لي يرافقني في جزيرة لنكاوي فأبدل الجنطة المتفق شراؤها مع جنطة صغيرة جدا! اعرف بان السبب واللوم يقع علي لأنني لم افحص السلعة قبل مغادرة المحل!لكن هذا لا يلغي عملية الغش الموجودة في هذه الجزيرة،،قالوا لي هذا اكيد (بنغلاديشي) عجيب نحن استوعبنا وجود الصيني والهندي الماليزي وفي الجزيرة تفاجآنا بوجود بنغلاديش ماليزي ايضا (بدأت ماليزيا تعطي الجنسية للرعايا من اصل بنغلاديش لأغراض كسب اصواتهم في الانتخابات لجهات حكومية متنفذة) !

كما انني تعرضت مع زميل لي باجراء تعسفي بانزال حقائبنا من داخل الطائرة المتوجهة من جزيرة لنكاوي الى كوالالمبور من قبل شخص يعمل في مطار الجزيرة ولم يسمح لنا حتى بوضع هذه الحقائب تحت المقعد ولم يرسلها الى العاصمة في اليوم الثاني وحتى الاجراء كان غير قانوني لأنهم لم يعطونا وصلا يثبت مرجعية الحقيبة لنا وهذه هي حالة ان لم تكن سرقة فهي غريبة ان تحدث في مطار جزيرة تستقطب الكثير من السياح.،كما تعاملت معنا شركة السياحة العراقية (الريام) ببرود وعدم اهتمام وكان تلك الشركة غير مسؤولة لما يحدث للأشخاص التي توفر لهم الخدمة السياحية وفي المحافظة عليهم من اي اذى يلحق بهم!!

كل هذا لا يلغي ما تمتعنا به من زيارتنا الى جزيرة لنكاوي خاصة حديقة الفواكه وما تحويه من انواع نادرة مثل (الركي الاصفر) وتحس بمذاقه كأنهم أضاف عليه الليمون! وكذلك جمال الصور مع تلك الفواكه،،ثم زيارة حديقة التماسيح والعرض الخطير والشيق للمروض مع التمساح الكبير حيث فرش اسنانه وقبله امامنا (يقول المندوب السياحي) بأن التمساح يغدر وغير امين وقد فعل ذلك مع اكثر من مروض اثناء العرض حيث قطع يد احدهم وكذلك اصبع الاخر! وكانت النهاية مع التلفريك وجسر السماء.

المعجزات في ماليزيا

لا تعترف ماليزيا بمقولة (زمن المعجزات قد انتهى) فهي مثلما تعترف بالعلمانية والعقلانية وتفسير الظواهر علميا الا انها بنفس الوقت تؤمن بالمعجزات خاصة اذا ارتبطت (بالدين)

الطبيب جراح العظام والباحث في امراض السرطان ورائد الفضاء الماليزي(مظفر مشكور) ادعى بأنه قد سمع الاذان وهو في الفضاء في شهر رمضان السابق فمن يستطيع تكذيب شخصية علمية مرموقة في المجتمع او حتى يتهمه بالخيال.وهو ينقل صورا حية عن صلاته في المركبة الفضائية بالرغم من انعدام الجاذبية.

لنكاوي هي الجزيرة الساحرة ،وتسمى ايضا جزيرة الأساطير لا يمكن الوصول الى هذه الجزيرة عن طريق البر ،هي و99 جزيرة اخرى يفصلها عن اليابسة (كوالالمبور ) بحر الصين،لذلك الطريق الى لنكاوي وتعني جزيرة النسور هو الطيران بالاضافة الى البحر،كانت درجات الحرارة مرتفعة ودرجة الرطوبة تتجاوز 90 بالمئة،كان البرنامج يحتوي على رحلة بحرية الى “داياتج بانتج ” شرق جزيرة سنغا وهي جزيرة تضم بحيرة المياه العذبة وتسمى (جزيرة الحامل العذراء) ،نرجع مرة اخرى الى الاساطير والمعجزات وقصص تشبه الف ليلة وليلة ،لكن ماليزيا لا تعد هذا النوع من الادب قصص للتسلية بل هي تعدها منهج حياة وعبر ودروس وتوثق في كتب التاريخ ،ويثير الامر هذا التساؤل ، هل تحتاج ماليزيا الى مثل هذه الحكايات لكسب الجذب السياحي ؟ الا يكفي ما وصلت اليه من تقدم بفضل التخطيط العلمي والاستثمار الاقتصادي الناجح ! الا يكفي جمال الجزيرة الطبيعي وما توفره من استرخاء ورومانسية قادرة على خلق اجواء سياحية ؟ ابو علي منكاوي ، الذي يعمل في مجال السياحة يصر على ان الحكاية حقيقية فلنسمعها معا(امراة اسمها (محصوري) جميلة عاشت منذ قرون اتهمت بالزنا وحكم عليها السلطان بالقتل ! لم تمت بالرغم من طعنها عدة مرات بالسكين ،أخبرتهم بأن يكون قاتلها احد افراد عائلتها وان تصلي قبل ان تقتل! وفي صلاتها دعت ربها ان تصيب هذه الجزيرة بالجفاف كعقوبة لظلمها!قتلت وخرج دمها ابيض وبعدها عاشت الجزيرة 700 سنة من الجفاف وأصبحت مثل الصحراء بعد ان كانت المزروعات فيها كثيفة،ومنذ سنوات اصبحت الجزيرة قبلة السياح بعد ان اصبحت خضراء مثل الغابات !! انتهت القصة وتداعياتها ان ترى شكل الاشجار والاخضرار كأنها امرأة حامل تستلقي على ظهرها،كما اننا صعدنا الى الاعلى حيث بحيرة المياه العذبة التي تكونت في الجزيرة لتكون اسطورة اخرى فكل من يشرب منها ويسبح في تلك المياه تصــــبح المرأة حامل لذلك يقصدها الجميع! بعد زيارة هذه الجزيرة يتم الذهاب الى منطقة النسور ويتم رمي الطعام لهم وبعد ابتعاد الزوارق تنقض النسور على الطعام لتنتشله في منظر غاية في الجمال،ثم يكون المكوث قرب الساحل للسباحة وممارسة الالعاب الرياضية المائية،وفي جميع تلك الفقرات وطريق المجيء والعودة هناك أبحار سريع للزوارق بما يشبه الطيران .

يتبع