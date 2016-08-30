– August 30, 2016

إستدعاء لاعبين إلى البرازيل وأرجاعهم إلى بغداد بدون سبب

تفرّد شهد يثير مشاكل داخل الجهاز الفني والمستشار لم يستثمر

بغداد – عدنان لفتة

المرافق الصحفي للوفد

بعد الليلة الحزينة الطويلة التي تلت مباراة جنوب افريقيا بدأ الفريق التجهيز لعودته الى دبي محطته الأولى بعد ساوباولو قبيل الوصول إلى بغداد حيث أثار اللاعب علي عدنان مشكلة مع إدارة الفريق مطالبا بترتيب حجز مباشر له من البرازيل إلى ايطاليا وهو أمر بدا في غاية التعقيد نظرا لصعوبة إيجاد حجوزات على أية طائرة من هناك وطالبه الجميع بالتوجه معهم إلى الإمارات ومن هناك يمكن تدبير حجوزات كثيرة إلى ايطاليا أو اي بلد أوربي أخر وقد تسبب هذا الموضوع في تصريحات وتعليقات متشنجة من اللاعب أعلن بعدها اعتزاله اللعب الدولي وهو قرار متسرع سرعان ما عاد عنه لأنه اتخذ في لحظة توتر ناجمة عن الخروج الحزين ومشاعر الألم التي سادت الجميع إضافة إلى ردود الأفعال الغاضبة من المشجعين التي وجهت انتقادات لاذعة لعدنان لعدم تقديمه مستويات ايجابية في مباراتين من الثلاث التي خاضها اذ لم يكن بصورته المتوهجة في مواجهتي البرازيل وجنوب افريقيا بينما كان رائعا في لقاء الدنمارك بفضل تسديداته القوية والانطلاقات السريعة له على الجناح الأيسر من الملعب وقد أبهرت حركته الجماهير البرازيلية والمتتبعين للدورة ووسائل الإعلام لكنه تراجع في المباراتين الثانية والثالثة ولم يقدم نصف مستواه بعد ان ظهرت روح الأنانية طاغية على أدائه.

مشاكل داخل الجهاز الفني

ثمة خلافات كانت داخل الجهاز الفني السبب الأول فيها تفرد المدرب عبد الغني شهد بالقرارات وعدم منحه الفرصة للمساعدين لإبداء وجهات نظرهم او التشاور بين بعضهم البعض باستثناء حيدر نجم الذي كان قريبا جدا من شهد ومنسجما معه في التوجهات في حين لم يظهر اي دور لحبيب جعفر او حيدر جبار او المستشار الاسباني.

والسبب الثاني التنافر الموجود بين المساعدين من جهة والمدربين الأسبان من جهة أخرى اذ كان المساعدون العراقيون يشعرون بالغضب من ارتفاع أجور مدرب اللياقة البدنية غونزالو والمستشار تينتين وحتى المعالج خوزيه مقارنة بهم برغم ان لكل طرف ادوار مهمة في العملية التدريبية حيث يتقاضى المدربون الأسبان بحدود 25 مليون دينار بينما يتقاضى المدربون العراقيون نحو أربعة ملايين الا ربع مع العلم ان اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم اتفقا معهم على زيادة مرتباتهم قبل الاولمبياد لكن لم يتم تنفيذ هذا الموضوع!! والأمر الأخر الذي ينبغي الإشارة اليه ان هناك بعض الترهل في الجهاز الفني أصلا حيث ان وجود ثلاثة مساعدين الى جانب المستشار الاسباني لا نعتقده مقنعا ولم يؤد الفائدة للفريق إطلاقا.

أخطاء قبل الرحلة

هناك أخطاء ارتكبت قبل الرحلة الاولمبية وخلالها منها استدعاء لاعب الزوراء حسين علي أفضل لاعب في الدوري في معسكر الجزائر يوم 9 تموز وإرسال الأسماء الى الفيفا يوم 13 تموز من دون ضمه مما ترك تساؤلات عن جدوى القيام بهذه العملية : هل هي عدم الاقتناع بمستوى اللاعب أم ان دعوته كانت لمجرد إسكات وتهدئة وسائل الإعلام المطالبة بضمه.وهناك أمر أخر يثير الاستغراب حقا عن سر تواجد عبودي طارق عزيز وحسين علي وحمزة عدنان في معسكر البرازيل بالرغم من إرسال القائمة الى الفيفا فلم يكن هناك من معنى لإبقائهم مما جعل اللاعبين يطالبون بالعودة الى بغداد بعد ان كانت تصلهم اتصالات توعدهم بالتواجد مع المنتخب الوطني في معسكر الدوحة المدرب استجاب لمطالبات اللاعبين وأعادهم الى بغداد بعد أسبوع من وصولهم للبرازيل وهو شأن يبدو غريبا فعلا ولا نجد له تبريرا مقنعا حتى الان!!

الأخطاء لم تقتصر على هؤلاء اللاعبين فحسب فقضية اللاعبين الثلاثة فوق السن القانونية تضعنا أمام حيرة شديدة فاختيار سعد عبد الأمير واحمد ابراهيم كان صائبا بدليل الأداء اللافت الذي قدماه مما اثبت صحة اختيارهم في حين لم يقدم حمادي احمد ما يشفع له بالتواجد في هذا المحفل ،، وللأسف فالمدرب لم يهتم بقضية المهاجم اذ ان خياراته الثلاثة الأولية كانت في خطي الدفاع والوسط (احمد ابراهيم وسعد عبد الأمير وياسر قاسم ) وكان يمكن ان يضيف هداف بقيمة يونس محمود او حتى جوستن ميرام.

اتهامات ياسر

المدرب شهد اعتبر السبب الرئيس في عدم إبقائه على عبودي طارق عزيز ودعوة حمادي احمد هو قضية هروب ياسر قاسم حيث انه كان ينوي إبقاء عبودي للاعتماد عليه مهاجما الى جانب مهند عبد الرحيم غير ان رفض ياسر قاسم الالتحاق أدى به الى اللجوء الى خيار حمادي كي لا يضيع فرصة وجود لاعب ثالث ضمن الأكبر سنا ، ومع إقرارنا بان ياسر قاسم ارتكب خطا كبيرا ولا يصح دعوته للمنتخب الوطني مجددا طالما انه اخل بواجبه والالتزامات تجاه الوطن في موضوع المنتخب الاولمبي فان شهد ظل يتهم أطرافا لم يسمها بانها كانت السبب في ابتعاد ياسر عن الاولمبياد قائلا انهم ربما كانوا يتصلون به لثنيه عن المشاركة الاولمبية

قلب الحقيقة

أضعنا حلما كبيرا وفرصة ذهبية للوصول الى الأوسمة الاولمبية ولا يمكن تبرير أهدار تلك الفرصة لان الفرص والطموحات لا تاتي بمثل هذه السهولة ، فريقنا كان رائعا وجميلا وكان يستحق مصيرا أفضل من الفشل الذي لحق به في مغادرة البطولة من بابها الأول،أضعنا فرصة تاريخية للوصول الى المجد وتحقيق وسام طال انتظاره في الرياضة العراقية

وبحسب المباريات الثلاث التي خاضها منتخبنا نحاول هنا وضع بعض التقييمات للجهازين الفني والإداري بناء على المردود المقدم من كل طرف على ان يتم تقييم اللاعبين في الحلقة السابعة:

رئيس البعثة سرمد عبد الإله:

لاتصف الكلمات هذا الرجل الذي عمل بإخلاص وجهد لا ينقطع، لم يكن ينام الليل من اجل توفير كل صغيرة وكبيرة، يلبي جميع الطلبات، يحاول إنهاء كل المشاكل وتذليل كل العقبات، لم يدخر وسعا من اجل إنجاح مهمة فريق رائع وكان يتمنى ان يحصد ثمار ذلك بنتيجة يحفظها التاريخ لكن الظروف حكمت ان نصل الى نهاية غير سارة لجميع الأطراف.

رئيس الوفد شرار حيدر:

اداري ناجح عمل بثقة في دعم اللاعبين والمدربين ، حاول دوما ان يكون مساندا لهم في رعايتهم وتوجيهم ، نصح العديد من اللاعبين ولم يتعامل برسمية معهم بل كان أخا كبيرا لهم وصديقا طيبا للجميع.

المدير الاداري عبد الكريم فرحان: الرجل المناسب في المكان المناسب كان مفخرة في جهده وتواجده في المؤتمرات الفنية ودفاعه عن حقوق العراق، دقيق في عمله يؤدي واجباته بهدوء ، قدم جهدا رائعا في كل المباريات وكان عونا للجهازين الفني والإداري في أداء إعمالهما وتواصله مع اللجنة المنظمة للبطولة.

المدرب عبد الغني شهد:

كان مثابرا وحريصا في عمله ، دؤوبا في السعي الى النجاح ومحاولة السيطرة على ضبط لاعبيه اداريا وفنيا، عمل بإخلاص وهمة عالية نجح بامتياز في قراءته وتعامله وإدارته لمباراة البرازيل لكنه لم يكن بنفس الدرجة لمباراة الدنمارك التي نعتقد ان تدابيره حيالها كانت قاصرة ومترددة والأمر تكرر مع مباراة جنوب افريقيا التي توجب عليه اخراج لاعبيه من حالة الاسترخاء والاستخفاف التي هيمنت عليهم بعد مباراة البرازيل، ولم يستطع معالجة الموقف خلال المباراة التي خذله فيها اللاعبون هجوميا وفشلوا فشلا ذريعا في إصابة المرمى.. يحتاج الى ضبط أعصابه كثيرا كي لا تؤثر على قيادته للمباريات.

حيدر نجم:

كان الرجل الثاني في الفريق تصدى لمهامه بشجاعة واقتدار ولم يقصر أطلاقا في محاولة مساعدة المدرب شهد ، أفكاره قريبة من المدرب باعتبار انه عمل معه لأوقات طويلة ، علاقاته ايجابية مع اللاعبين وكان متفانيا واثقا من نفسه وعمله، وصلبا في مواقفه ، ربما من اخطائه مبالغته في وصف قوة الفريق الدنماركي ورفضه الاعتراف بانه من اضعف فرق المجموعة كما انه رفض تحميل الجهاز الفني مسؤولية الخروج الدامي من الفريق مكتفيا بالإشارة الى انهم صنعوا جيلا جديدا من اللاعبين !

حبيب جعفر:

لاعب كبير واسم مميز عمل بكل وفاء للكرة العراقية وأراد ان يقدم بعض خبرته للاعبين والجهاز الفني لكننا نعتقد انه لم يتم الاهتمام به وإعطائه الدور اللائق به ، كان يمكن ان يكون دوره مميزا مع لاعبي الوسط تحديدا وخاصة الجناحين في تحديد الأنسب بينهم للعب أساسيا ولتقديم النصائح والإرشادات له.

حيدر جبار: مدرب شاب يحاول ان يضع نفسه على الطريق الصحيح غير ان دوره لم يظهر اطلاقا في الفريق ربما بسبب كثرة عدد المتواجدين في الجهاز الفني وايضا لانه كان يقضي المباريات على المدرجات مع لاعبي الطواريء.

صالح حميد:

عمله كان مميزا ورائعا بدا واثقا من قدراته وتعامله مع الحراس برغم كل الضغوطات عليه والاتهامات التي وجهت اليه بعدم صحة قراره بالاعتماد على محمد حميد، يكفيه فخرا انه أعاد حميد الى الواجهة وتعامل مع الأمور بمهنية وشجاعة تحسب له كثيرا.وأحسن توجيه حراسه وإدارتهم وتوجيههم خلال المباريات التي كان المرمى العراقي عصيا على الآخرين.

غونزالو:

مدرب رائع ومثابر كان له الدور الأكبر في تأهيل اللاعبين وتحسين قدراتهم البدنية حقيقة يستحق ان يمنح اكبرالجوائز للعمل الجاد الذي قام به طوال المعسكرات التدريبية ومباريات البطولة واستخدامه الطرق الحديثة في القياس وتنظيم اداء اللاعبين ومجهوداتهم.

تينتين:

المستشار الاسباني لم يظهر دوره ابدا او انه همش تماما برغم المعلومات التي قدمها أو أراد تقديمها ولعل ماذكرناه حول مباراة الدنمارك دليل حي على رغبته بمساعدة فريقنا الا ان المدرب شهد يقول انه أهمل تلك المعلومات لانه بالغ فيها في وصف قوة وامكانيات الفريق الدنماركي،، نعتقد ان وجوده كان يمكن ان يكون أفضل فائدة لو تم تنظيم العملية سلفا بدلا من وجوده بلا دور حقيقي فاعل.

خوزيه:

المعالج الاسباني قدم جهودا واضحة في التعامل مع اللاعبين وكان قريبا منهم احبوه لمساعدته لهم وكان يمكن ان يشكل فريق عمل مع المعالج العراقي علاء خلف الا ان الأخير كان اقرب الى الواجبات الإدارية منه الى الطبية وحاول ان يساعد الفريق بكل الصور المكنة.