– August 30, 2016

حق الرّد : المدرّب مصنّف عالمياً وإعداد الملاكم دون المستوى المطلوب

بغداد – الزمان

تلقت الزمان عبر البريد الالكتروني الرد التالي من اتحاد الملاكمة على حلقة موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية الزميل عدنان لفتة المنشور في جريدة الزمان يوم اول امس الاثنين ننشره ايمانا بحق الرد : ( ردا على ماجاء في تقرير الموفد الصحفي لبعثة العراق المشاركة في اولمبياد ريو دي جانير الجزء الرابع عدنان لفتة في جريدتكم الغراء يوم الاثنين المصادف 29/ 8/ 2016 والذي اخذ حيزا منها باتهام الاتحاد العرقي بالملاكمة لعدم تسمية مدرب مصنف عالميا مع الملاكم وحيد عبد الرضا ضمن بعثة العراق، وابعاد المدرب الكازاخستاني بولات نيازي والاستعانة بمدرب جزائري، كما تكملم عن المستوى الفني الذي قدمه ملاكمنا الدولي وحيد عبد الرضا امام خصمه المكسيسكي رودريغيز ، نود ان نوضح لكم الاتي:ان مدرب منتخبنا الوطني حسين جاسم هو مصنف عالميا وحائز على (Two stars) في التصنيف الاخير للاتحاد الدولي للملاكمة كما انه اعلى تصنيف بين المدربين، وهو من مدربي العراق الذي يتمتع بخبرة طويلة في عالم التدريب وسبق ان تسنم مهام تريب المنتخبات الوطنية لمرات عدة بالاضافة الى انه عمل مساعد مع المدرب للكازاخستاني بولات وقبله داميز بنزاكوف، وتمت تسميته مدربا لوحيد عبد الرضا بعد انتهاء عقد المدرب الكازاخستاني بولات نيازي ورفضه لتجديد العقد مع العلم ان الاتحاد العراقي للملاكمة سعى كثيرا للتفاهم معه وتجديد العقد لعام اخر الا انه رفض ان يدرب في العراق، وبسبب قرار اللجنة الاولمبية القاضي بتسمية مدرب واحد مع كل لاعب مشارك لبعثة العراق لاولمبياد البرازيل اضطر المدرب حسين جاسم للاستعانه بالمدرب الجزائري بصفة مساعد له في النزال ومن صعد على الحلبة واعطى التوجيهات هو مدربنا حسين جاسم، فكما يعلم الجميع ان الملاكمة تتطلب مدرب ومساعد على اقل التقدير، وبرغم ذلك فانه قاد النزال بامتياز.

وجاء في التقرير عن المستوى الذي قدمه وحيد عبد الرضا حيث لم يتطرق صحفي البعثة الى الاستعداد الفقير للملاكم والذي اعد من قبل اللجنة الاولمبية تحضيرا للاولمبياد في مدينة باكو الاذربيجانية لمدة اثنا عشر يوما فقط وهو اعداد غير ملبي للطموح لبطل يسعى للغور في منافسات اولمبية وان ما ذكر في التقرير من استعدادات عار عن الصحة ، كما لم يتطرق الصحفي لاصابة بطلنا الدولي وحيد عبد الرضا ليس في اولمبياد البرازيل بل في المعسكر التدريبي في مدينة السليمانية قبل الغور في منافست بطولة العالم والتي اقيمت في باكو الاذربيجانية واحرز فيها الوسام البرونزي رغم الاصابة. مع العلم ان معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة العالم تم استقطاع مبالغه من موازنة اتحاد الملاكمة حتى تكريم الملاكم والمدربين بسبب التاهيل للالمبياد البرازيل واحراز الوسام البرونزي تم استقطاعها من ميزانية اتحاد الملاكمة البالغة سبع وثلاثون مليون دينار، ولم يحظى باستقبال الابطال او تكريم مع العلم ان انجازه في البطولة العالم هو الفريد على مستوى المنطقة على العكس من المنتخب الاولمبي والذي كرمته اللجنة الاولمبية بمبلغ خمسمائة مليون دينار من ميزانية اللجنة الاولمبــية.

كان حريا بالموفد ان يقف على مسافة واحدة من كل رياضيي البعثة ويوضح حقائق وان لاينتقد خروج الالعاب الفردية في حين يعد خروج منتخبنا الاولمبي من الدور الاول انجاز وان يطالب بتحقيق للمبالغ الضخمة التي صرفت في مشاركتنا بالاولمبياد خصوصا المنتخب الاولمبي الذي خيب امال الجماهير، ومعرفة مدى الفائدة التي خرجنا بها مقابل هذه المبالغ وان يتناول نتائج المنتخب بشكل جماعي لا فردي ويميز لاعب عن اخر.

لذا فان الاتحاد العراقي بالملاكمة يعد هذه الاساءة مقصودة و يطالب كاتب التقرير بتقديم اعتذار لما جاء من مغالطات واتهامات غير صحيحة في تقريره وعدم دقته ، وبخلافه سيضطر الاتحاد الى تقديم شكوى قضائية بحق الصحفي لرد الاعتبار).