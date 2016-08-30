– August 30, 2016

رونالدو يحتفل بذكرى أول أهدافه

{ مدريد – وكالات: مرت سبعة أعوام على أول هدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه ريال مدريد الإسباني وذلك في أول مباراة له بالليجا. وكان أول هدف سجله كريستيانو مع الريال جاء عن طريق ركلة جزاء أمام ديبورتيفو لاكورونيا عام 2009 .

وعلى الرغم من أن راؤول جونزاليس كان السبب في ركلة الجزاء، إلا أن رونالدو طلب تسديدها ليضعها على يمين الحارس دانييل أرانزوبيا. ومنذ هذا الحين تمكن كريستيانو من تحطيم عدد لا يحصى من الأرقام القياسية والفوز بعدة ألقاب جماعية وفردية من ضمنها الكرة الذهبية عامي 2013 و2014 وتأهله للقائمة النهائية للجائزة خمس مرات أخرى. وتوج كريستيانو أيضا مع الريال بجائزة الحذاء الذهبي في أعوام 2011 و2014 و2015 . يشار إلى أن رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 364 هدفا في 348 مباراة رسمية.