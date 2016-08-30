– August 30, 2016

إنتخابات أم مزايدات؟ – مقالات – كريم السلطاني

ما الذي يمكننا قوله بعد ماحدث وسيحدث لاحقا.مذ اول انتخابات اجريت وتعاقبتها اخرى.لم نفلح بايجاد مرحلة تختلف كليا عن المراحل الاولى في تأريخ البلد.ولم يتمكن الشعب بالتغلب على اهوائه ولم يحسن الاختيار في من يمثلة خير تمثيل.بل لعب في النار عدت مرات ولم يرى غير الوقوع في دوامة لانهاية لها.لقد اخفق الشعب باختياره وتوالت الاخفاقات من الجانب الحكومي والوصل الى مانراه اليوم.اخذت الانتخابات السابقة منحى مختلف لكل القواعد الصحيحة التي تمكنها من النجاح ولم تكن في المستوى المطلوب لأن هناك من يتلاعب بأنظمتها وقواعدها وشرعيتها.بل انتكس الشعب ولم يعد بيده الا الرضوخ لمثل هذا. اي انتخابات لاتجرى قبلها عملية تبيان النسب أي نسبة الذين يمتنعون وعدم المشاركه فيها وعدد الذين سيشاركون .حتى بتبين لنا هل تصح الانتخابات ام لا.وكذلك غياب الرقابة الدقيقة فيها وافتقارها للمهنية الانتخابية. اذا فلما يدعون الى تحديث البطاقة الانتخابية ومالذي سيتغير في الانتخابات القادمة وما الذي حصل علية الشعب من الا نتخابات الماضية.وهل هناك ممثلون حقيقيون لهذا الشعب بعيدا عن التعصب الحزبي والشخصنة والفئوية. لاارى في هذا غير الاجتراء والتلاعب في مقدرات الشعب من اجل وصول اناس انتهازين الى السلطة والعبث في مصالح الشعب كما عبث فيها من قبلهم.لذلك لانرى هناك امر ايجابي لحث الشعــــب في المــشاركة في الانتخابات القادمة.