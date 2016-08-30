– August 30, 2016

زيارة البارزاني لتركيا وبعض المواقف – مقالات – بشار شيتنه

عجيب امر بعض الاحزاب التي تجمع الصداقة والعداوة في ان والذي لم تشهد لها السياسة من قبل فاما صديق صدوق واما عدو لدود واحيانا ان العداوة في العمل السياسي لربما وعلى الاكثر تتحول الى صداقة بمعنى المصالح وهذه لعبة الاذكياء في العرف والنهج والمنهج السياسي العقلاني اما ما يستغرب له ان تكون ضمن برنامج وحكومة منتخبة وبرلمان منتخب وفي مقدمة الاحزاب ضمن اتفاق ستراتيجي وتأتي لتنسف كل الامور لاعتبارات واجتهادات عقيمة وتفكير غير سوي لتحجيم الارادة الشعبية التي تطالب بالاستفتاء لتقرير المصير فهذه واحدة من العقيمات في المنهج والاسلوب السياسي وهي جديدة في مقاييس السياسة الكردية الواضحة المعالم منذ انطلاقة مشروعها الثوري من اجل السلام والمحبة والتعايش السلمي واقرار الحقوق القومية لشعب عانى من جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بقيادة البارزاني الخالد الذي اسس بحنكته وصبره مواقف سياسية اينعت واضحى الكورد يقطفون ثمارها منذ عام الانتفاضة 1991 وكان الاجدر بوفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي زار بغداد والتقى رئيس حزب الدعوة والحكيم والعبادي كان عليه الرجوع الى حكومة الاقليم اولا لمناقشة المستجدات والمطالب لان جميع الاحزاب الكردستانية ممثلة في الحكومة من اجل انتاج رأي اكثر حكمة وأقوى تأثيرا من الانفراد برأي واحد ثم ان حكومة كردستان هي الجهة الرسمية المخولة لمناقشة الطروحات الكوردستانية وليس من حق اي حزب او جهة ان تتحدث بأسم شعب كردستان لان الحكومة نتاج دستور الاقليم الذي صوت عليه شعب كردستان . ان الخروج عن مشورة القوم كما المشلول الذي يتكأ على عصا واحدة فأنه لامحال سيقع وعندها لاينفع الندم ، ان الخيار الصحيح هو بناء البيت الكردي اولا والالتفاف حول البيشمه ركة الابطال الذين يقاتلون داعش الارهاب ليبعدوا الخطر عن الاقليم وشعبه أما ان تنفرد جهة لمصالح ضيقة وبأسلوب غير واضحة المعالم وتخويل نفسها دون استأذان البرلمان والحكومة المنتخبة فأمر من عجب العجائب ، ما كنا نتمنى للوفد ان يزور بغداد خلسة ودون اخذ رأي وموافقة الشعب لان من يجعل نفسه بديلا عن الشعب سيلقى من الشعب ما لاتحمد عقباه لان شعب كردستان اصبح على وعي ودراية بتفاصيل واقعه وعليه فأن الحكومة وحتى رئاسة الاقليم ليس باستطاعتهما ثني الكورد بالمطالبة بالاستفتاء لتقرير المصير لان ارادة الشعب أقوى وهو على حق فيطالب بحقه المشروع عالميا كما شعوب الارض . ان حل الازمات يجب ان تكون في الاقليم وان تكون الصورة واضحة وان تنقل الاحزاب ما لديها من مشروعات لمناقشتها ومن ثم حملها الى بغداد ليكون معبرا عن الجميع وليس معبرا عن رأي جهة سياسية واحدة وان كل اتفاق خارج هذا التصور والمضمار هو اتفاق غير ملزم للشعب وحكومة الاقليم . هنالك مشاكل عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وبالاخص في جانبي الميزانية والنفط فهي بحاجة الى مباحثات سياسية وفنية للخروج من الازمة بين الطرفين وان الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني ولقاءاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية كفيلة بحل جميع الاشكالات في القريب العاجل .