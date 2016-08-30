– August 30, 2016

إندلاع النيران بمولدة قرب مبنى العلوم والتكنولوجيا

إخماد حرائق في حقول القيارة وإكتشاف خزين غاز بديالى

بغداد ـ شيماء عادل

اخمدت وزارة النفط حرائق اندلعت في حقل القيارة ، وتمكنت من منع وصول النفط لنهر دجلة..وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الملاكات الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال تمكنت امس من اخماد حرائق في أربعة آبار نفطية في حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى).وأضاف جهاد أن (الملاكات تمكنت من السيطرة عليه ومنعت وصول النفط المتسرب الى النهر).وقال وكيل الوزارة الأقدم فياض حسن نعمة إن (العمل جارٍ لإطفاء بقية الآبار أو البرك النفطية التي قامت عصابات داعش الإرهابية بإضرام الحرائق فيها قبل الفرار من المدينة).واكد نعمة بحسب البيان أن (الفرق الفنية و الهندسية استطاعت السيطرة بشكل نهائي على النفط الذي تسرب جراء العمل الإرهابي والتخريبي وان عمل هذه الفرق جاء للحيلولة دون وصوله الى النهر اضافة الى التقليل من مخاطره البيئية).مشيدا (بجهود العاملين في الوزارة وقوات الإسناد من قيادة عمليات نينوى وجهاز مكافحة الإرهاب ونائب المحافظ والعشائر والأهالي التي أثمرت عن توفير الأجواء المناسبة لعمل الفرق الفنية والهندسية للسيطرة على الحرائق وإيقاف هدر الثروة الوطنية).واعلنت محافظة ديالى عن اكتشاف حقل للغاز باحتياطات كبيرة في الرقعة الاستكشافية الثامنة.وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم الخزاعي في تصريح امس ان (شركة الاستكشافات النفطية بالتنسيق مع شركة باكستان بتروليوم المستثمرة انهت اعمال المسح الزلزالي للرقعة الاستكشافية الثامنة الممتدة بين ديالى وواسط ضمن حدود ناحية قزانية).مبينا ان (ذلك جاء بعد عمل دام اربعة اشهر متواصلة).واضاف الخزاعي ان (نتائج المسح كانت مميزة وكشفت عن حقل غاز باحتياطات كبيرة في محيط منطقة الرغلة جنوب قزانية).ملفتا الى ان (الاكتشاف سيكون له اثر ايجابي في تنشيط الاقتصاد المحلي ويؤمن فرص عمل كثيرة بالمستقبل). من جهة اخرى اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا نشب بالقرب من وزارة العلوم والتكنولوجيا.وقال مدير الاعلام والعلاقات في مديرية الدفاع المدني العامة العميد كاظم بشير لـ (الزمان) أمس ان (فرق الاطفاء اخدمت الحريق الذي نشب بالقرب من وزارة العلوم والتكنولوجيا نتيجة انفجار صهريج الخزان التابع لاحدى المولدات الكهربائية ثم انتقل الحريق الى المولدة ذاتها ثم الى السيارات المركونة بالقرب منها). واضاف (لم تسجل اي خسائر بشرية تذكر سوى بعض الخسائر المادية الطفيفة حيث سيطرت الفرق على الحريق بسرعة).وأوضح ان (ارتفاع درجات الحرارة احد الاسباب التي تقف خلف نشوب الحرائق لذلك على المواطنين والمعنيين الالتزام بشروط السلامة العامة لتلافي حدوث الحرائق).ولفت الى ان (الفرق مستمرة في جولات ميدانية وكشوفات دقيقة للمواقع التابعة للدولة في الدوائر العامة فضلا عن نشر برامج التوعية والبوسترات التثقيفية في كيفية التعامل مع الحالات او تلافي حدوثها مسبقا لكن هناك تهاون واهمال في القطاعين العام والخاص بالالتزام في الشروط) داعيا الى (الالتزام باجراءات شروط السلامة العامة والاتصال السريع بالدفاع عن طريق رقم الطوارئ الخاص بالمديرية خدمة للمواطن).مشيرا الى ان (عملية التعاون بين المواطنين وفرق الدفاع المدني تسهم في تحقيق التوازن والغاية المنشودة لسلامة الجميع) فيما اكد مصدر في الوزارة ان المولدة التي شهدت الحريق غير تابعة للوزارة بحسب ما تناقله البعض. وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (هناك الكثير من الاتصالات التي وردت الى المكتب الاعلامي في الوزارة للبحث في قضية الحريق ان كان تابعا للوزارة ام لا والحقيقة ان المولدة الكهربائية غير تابعة للوزارة) واضاف ان (الحريق لم يحدث خسائر معينة بإستثناء الخسائر المادية البسيطة حيث تعرضت بعض السيارات الشخصية لها وهذا امر طبيعي نتيجة لركنها بالقرب من المولدة).وقال احد اصحاب السيارات المتضررة لـ (الزمان) أمس ان (الحظ يؤدي دورا كبيرا في بعض الاحيان اذ انني وبالغالب قد خصصت مكانا لركن سيارتي الشخصية لحين انتهاء الدوام الرسمي في الوزارة ومصادفة في ذلك اليوم تفاجأت بوجود سيارة لم اعرف صاحبها في المكان ذاته مما دفعني الى ان اركنها على بعد مسافة معينة حيث وجدت مساحة ملائمة).