– August 30, 2016

الأهوار ملهمة الشعراء – مقالات – رجاء حميد رشيد

يكاد لا يخلو معرض فني أو نصّ أدبي وثقافي من موضوعة الأهوار. فالاهوار لها مكانة تجسدت بقوة بلوحات تشكيلية أو قصائد او قصص.

وأصبحت الاهوارثيمة جمالية أدبية فنية وملهمة الشعراء والفنانين, فهي ذكرت في الأساطير وكتبت في الحضارة الأولى التي تقع قرب ضفاف تلك المياه المحصورة بين نهري دجلة والفرات والتي تميزت بغابات القصب والطبيعة المميزة لسكانها وهم يعتمدون في حياتهم على صيد السمك والمنتجات التي يدخل القصب في صناعتها.

فكتب التاريخ تشير بأن للأهوار مكاناً أزلياً لبعض الديانات النازحة إليها مثل الديانة المندائية وديانات أخرى مثل اليهودية ومقام العزير الذي يقع على ضفاف دجلة ناحية العزير قرب قلعة صالح في العمارة.

ونظرا لطبيعة الأهوار الساحرة جعلت الإنسان هناك أما شاعراً أو أديباً أو قاصاً أو روائياً أو كاتباً مسرحياً وعندما يولد الإنسان هناك بين أعواد القصب فأنه يتربى على سماع الشعر بأنواعه الفصيح والشعبي، والطبيعة الجميلة للأهوار هي التي ساهمت في ولادة قوافل الأدباء والشعراء والفنانين.

لقد تناول بعض الأدباء والروائيين الحياة في الأهوار بأسلوب قصصي وروائي، فمثلا أصدر الروائي الراحل فهد الأسدي مجموعته القصصية (عدن ضاع) متناولاً فيها حياة سكان الأهوار، كما تناول بيئة الأهوار في روايته (قامات القصب).

وأنجبت الأهوار شخصيات علمية وأدبية، مثل الشيخ كاظم الحلفي صاحب مجلة الأضواء الذي كان يصدرها مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وكذلك الناقد ياسين النصّير مع القاص غازي العبادي والشاعر جواد جميل والقاص جمعة اللامي والروائي نجم والي والدكتور شاكر مصطفى سليم والمخرج المسرحي فاضل خليل والأديب رشيد خليل والكاتب فاضل الغزي والشاعرة المعروفة لميعة عباس عمارة والأستاذ الدكتور فرحان سيف.

وألهمت الأهوار العراقية الفنانين من الرواد ومنهم الفنان ماهود احمد ابن الاهوار ورسامها, إضافة لجيل ما بعدهم فرسموا أجمل اللوحات من خلال تجسيد الطبيعة الخلابة، والقرويات الحسناوات، والأكواخ القصبية وبائعات القيمر، والأسماك والطيور والقصب.

وفي الثاني والعشرين من آذار 2012 أطلت على أهوار الجبايش مجموعة من الفنانين التشكليين ضمن مشروع لوزارة الثقافة معنون بـ”الأهوار.. أفكار في عيون الفنانين”، ضمت أسماء كثيرة من التشكيليين منها: حسان قصي، رياض القيسي، سوسن فلاح، ثناء عبد الرزاق، زاهد الساعدي، وصال الحسيني، كريم دلور، شذى عدنان، حسين الركابي، عدنان عباس، رعد فليح وآخرون.

أمَّا الشاعر الكبير مظفر النواب فكتب أروع مايكون من شعر بكلماته العامية العراقية التي جسد فيها جمال الاهوار واصفاً بأن الهور ليس مجرد مكان إنَّما هو زمن وروح أيضا, فكتب قصيدة الاهوار الخالدة.

أطرن هورهه أمصكك

واصيحهن عليك أجروح

أيجحلهن جالمطبجات الزرك

صلهن يشوغ الروح

من حسن الشموس

ويعدّ القصب في الحضارات القديمة المادة الأساس في الكتابة وهو بمثابة القلم الآن، وقد عرف السومريون هذه المادة منذ نشوئهم وولادتهم فوق ايشانات بيئة الأهوار، أما الورق فهو مستخرج من البرد ، إذن بيئة الأهوار تنتج القلم والورق.

ولا يخفى علينا أنَّ الاهوارهي مجموعة المسطحات المائية تغطي الأراضي المنخفضة الواقعة في جنوبي السهل الرسوبي العراقي، وتكون على شكل مثلث تقع مدن العمارة والناصرية والبصرة على رؤوسه. وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخلال الربيع وتتقلص أيام الصيهود.

وكان يوم 17من تموز 2016 يوماً مميزاً في تاريخ الأهوار، إذ وافق اليونسكو على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية بالإضافة إلى المدن الأثرية القديمة الموجودة بالقرب منها مثل أور و أريدوا و الوركاء.