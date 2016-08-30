– August 30, 2016

كويتي يستعيد إبنه شاباً بعد أن فارقه رضيعاً

تبادل رفات ضحايا حرب 1980 بين بغداد وطهران

الكويت – الزمان

تمكن مواطن كويتي من استعادة ولده الذي فارقه رضيعاً منذ 26 سنة في اثر اجتياخ العراق للكويت عندما فضلت امه العراقية الاحتفاظ بولدها في العراق .

وكان آخر معلومة تلقاها الاب عن ولده قبل سنتين عندما تلقى اتصالا من يفيد بوجوده على قيد الحياة وانه يعيش في كنف اخواله وانه راغب في العودة إلى الكويت للعيش مع والده، لتبدأ رحلة المواطن الكويتي بندر المطيري لإعادة ابنه ماهر إلى وطنه الأصلي. وتمسك المطيري طوال السنوات الطويلة الماضية بخيوط الامل فواصل البحث عن ابنه الذي لم يره منذ كان عمره عاماً واحداً حيث شاءت الاقدار ان تسافر أم الطفل وزوجة الأب العراقية إلى بلدها العراق مصطحبة معها الصغير ومنذ ذلك الوقت والأب يتقصى أخبار طفله، لكن الأحداث المزدحمة في العراق والحروب المتكررة التي لم تهدأ، حالت دون عودة الصغير إلى ابيه.

وبعد ان تلقى الأب اتصالا من ابنه الشاب بدأ رحلة البحث. عن ذلك، يقول المطيري (لم يفارقني الأمل في لقائه مرة اخرى وسعيت بكل ما أملك للبحث عنه حتى جاءني الفرج قبل سنتين وعندها تواصلت مع لجان المفقودين والهلال الأحمر الكويتي والسفارة الكويتية في العراق الذين ساعدوني وبذلوا جهودا مضنية في رحلة استعادة ابني التي توجت أمس بدخوله الكويت عبر منفذ العبدلي).

على صعيد آخر، تبادل العراق وإيران رفات عشرات العسكريين الذين تم العثور عليها حديثاً في مناطق حدودية.

وذكر مصدر في محافظة البصرة امس إن (العراق وإيران قاما بعملية تبادل لرفات عسكريين عراقـــــــــــيين وإيرانيين قضوا خلال الحرب بين البلدين، حيث تسلمت إيران رفات أكثر من 60 عسكرياً إيرانياً، فيما تسلم العراق رفات ما لا يقل عن 40 عسكرياً عراقياً).

موضحاً أن (عملية التبادل نفذت عبر شط العرب للمرة الأولى، وقد جرى نقل الرفات بواسطة زوارق حكومـــية، في حين جرت العادة في المرات السابقة أن تكون عمليات التبادل عبر منفذ الشلامجة الحدودي البري بين البلدين).

وتابع المصدر أن (وزارة الدفاع العراقية هي المسؤولة عن تنظيم الاجراءات التي غابت عنها جميع وسائل الإعلام العراقية ولم يحضرها أي مسؤول عراقي).