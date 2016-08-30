– August 30, 2016

النار المستعرة في المستشفيات – مقالات – ثامر مراد

تعد المستشفيات في أي بلد من أهم ألأماكن التي تساهم في توفير الخدمات الصحية للمواطنين في تلك البلدان وأي خلل فيها يؤدي الى تدمير المنظومة ألأجتماعية لتلك البلدان ومن هذا المنطلق يجب أن تلتفت الدولة إلتفاتة مباشرة ومؤثرة لتوفير الحماية لها بكل شكل من أشكالها. ماحدث من حرائق في بعض مستشفيات العراق رسم صورة وهمية لذاكرتي عن مستوى الحياة الصحية في العراق وعن المعاناة التي يواجهها المواطن المسكين. أدت الحرائق ألأخيرة الى إحداث حكايات وصلت لي عن طريق متابعة هذا الموضوع بالبحث والتنقيب في الفضايات المرئية والمقالات المكتوبة جعلتني أضيع في عالم كئيب وأصل الى عبارة واحدة أرددها مع نفسي كما يرددها كل من ليس له حول أو قوة ويشكو همه الى الله الخالق العظيم الذي لاتخفى عليه خافية لا في ألأرض ولا في السماء وأقول بتنهيدة صامتة لايسمعها إلا من خلق هذه الروح ” ..حسبنا الله ونعم الوكيل…” . لاأريد أن أتكلم عن نسبة الفساد في وزارة الصحة ولا أي موقع آخر من مواقع الدولة العراقية في العصر الحديث لأن هذا الموضوع أصبح عقيما ويعرفة كل من عاش على أرض الوطن الجريح. السبب الذي دعاني الى تفريغ كل شحنات اليأس والحزن هنا في كلمات – لن يقرأها أحد – لكنني أجد من خلالها لذة حزينة للهروب من هذا الواقع ألأليم الذي أعيشه بأعتباري أنتمي الى طائفة الفقراء في هذا البلد الغني جدا. شاهدت في إحدى القنوات الفضائية أن وزيرة الصحة العراقية تكتب إستقالتها أمام مقدم البرنامج ويفرح – الفارس المقدام مقدم البرنامج ويعدها أنه سيرسل هذه ألأستقالة الى رئيس الوزراء – وراحت الوزيرة تحاول تبرير كل ما حدث من أسباب أدت الى تدمير حياة ألأطفال الخدج وأن الوزارة تتحمل المسؤولية وليس الوزيرة .

في الطرف ألاخر من المعادلة يظهر مدير صحة الكرخ ويبدأ بالحديث عن ألأسباب العائلية والمشاكل الشخصية التي كانت بينه وبين عائلة الوزيرة وقال بالحرف الواحدة مع تحويل اللغة من العامية الى الفصحى ..لايوجد خلاف سياسي بيني وبين الوزيرة …نحن ألأثنان من الجنوب ومن مذهب واحد ولاتوجد خلافات مذهبية أو عقائدية أو سياسية بيننا مطلقا. الخلاف هو عائلي . حينما كانت نائبة في لجنة الصحة والبيئة توسطت عند أحد الوزراء لكي يكون زوجها مديراً لقسم الطوارئ الذي كان تحت إشرافي المباشر. لايُفترض أن يكون مدير قسم مهم عن طريق الواسطة ويجب أن يكون بناءً على الكفاءة والخبرة. حينما أصبح مدير القسم لم يكن ملتزماً بالدوام الرسمي ووجهت له عقوبات وبالتالي إعفاءه من مركزه. أصبح خلافاً شخصياً – وضموها لي- أي ظلوا حاقدين لحين مجيء الفرصة المناسبة للأنتقام. نسبة الوزيرة ومكتبها من ألأجنحة الخاصة هي 12 بالمئة من الواردات أي مايعادل 200 مئتا مليون دينار شهرياً. أين تنفق هذه ألأموال لانعرف؟” .

هل يحق لي كمواطن بسيط أن أضع علامات إستجواب كثيرة عن الموضوع ؟ أين لجنة الصحة والرقابة في البرلمان العرقي ؟ أليس أن من واجبات هذه اللجنة متابعة كل مايجري في وزارة الصحة ومستشفياتها والتدقيق والتحقيق والمراقبة وإتخاذ الخطوات – الصحية – السريعة – لأنقاذ المنظومة الصحية من حالات الفساد وهدر أموال الدولة العراقية بلا مبرر قانوني؟ إذا كانت هذه الجنة الموقرة لاتعرف أي شيء فهذا يندرج تحت بند الكارثة العظمى وإذا كانت تعرف ولاتتخذ أي إجراء فوري قانوي فهذه مصيبة أخرى أو أن هناك سراً شخصياً أو سرياً يجعل اللجنة تتقاعس عن أداء واجبها وهذا شيء آخر.

من جهة تهدر هذه ألأموال – 200مليون شهريا- في مكان واحد فقط ومن جهة آخرى يصيح المسؤول ألأول في الدولة العراقية من أن البلد يمر في إزمة إقتصادية كــــــــــبيرة ونقصاً في ألأموال والثمرات. الله أكبر . لو صرفت هذه ألأموال شهريا على بناء المستشفيات والمستوصفات في العراق لأصبــــــح العراق من أرقى دول العالم من ناحية المنظومة الصحية.

قادتني المصادفة في بحثي الطويل الى فضائية أخرى ووجدت أن أحد المواطنين في السعودية توسل الى وزير الصحة السعودي حينما زار إحدى المستشفيات السعودية وكان والد المواطن يرقد فيها بلا سرير لعدم وجود سرير شاغر وتوسل للوزير أن يوفر سريراً أو ينقله الى مستشفى أخرى.

رفض الوزير أن يستجيب للمواطن وكان المواطن قد صور اللقاء القصير ونشره على المواقع المختلفة في النت. حينما عرف ملك السعودية بالحادث أقال وزير الصحة على الفور وأمر بنقل والد المريض بطائرة خاصة الى ألمانيا للعلاج على نفقة السعودية. أنا لاأعمل دعاية هنا للسعودية ولكنني أذكر نوعية التصرف السريع الذي قام به المسؤول ألأول في السعودية.

هل يمكن أن يحدث هذا في العراق لو كانت نفس الحادثة قد حدثت في العراق لشخص فقير؟ من حقي أن أتأمل وأسال. سلاما أيها الفقراء في العراق وسلاما لأمهات ألأطفال الذين إحترقوا في مستشفيات العراق ..سيحترق أطفال العراق مرات آخرى في مستشفيات العراق وسيستمر المسؤول العراقي لايفكر فينا نحن الفقراء وستستمر النار المستعرة في مستشفيات العراق. حسبنا الله ونعم الوكيل.