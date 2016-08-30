– August 30, 2016

النفط: إستثمار الغاز المصاحب يعزّز الموازنة

بغداد ـ شيماء عادل

بحث وزير النفط جبار لعيبي مع كتلة المواطن النيابية سبل الارتقاء بواقع القطاع النفطي في العراق مؤكدا تعزيز الموازنة باستثمار الغاز المصاحب. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن لعيبي قوله ان (الوزارة وضعت خطة طموحة وإستراتيجية وهي ماضية في تنفيذها للنهوض بواقع القطاع النفطي في البلاد من خلال زيادة معدلات انتاج النفط والغاز ورفع القدرة التصديرية اضافة الى تعظيم الاحتياطي الوطني من النفط والغاز ما يؤدي بالنتيجة الى ان يأخذ العراق مكانته المؤثرة التي يستحقها في منظمة اوبك والمحافل الدولية). معبرا (عن تفاؤله بمستقبل قطاع النفط والغاز في البلاد بالرغم من التحديات التي يواجهها البلد نتيجة الازمة المالية). مشيرا الى (قدرة الوزارة على تذليل المعوقات والعمل على فتح باب الاستثمار في قطاع النفط والغاز بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد). لافتا الى ان (استثمار الغاز المصاحب او الحر ستكون له اولوية في خطة الوزارة ما سينعكس ايجابا على الموازنة العامة للبلاد من خلال رفدها بإيرادات مالية اضافية). متابعا ان (الوزارة شرعت بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات النفطية العالمية العاملة في البلد ضمن جولات التراخيص بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على اسعار النفط). واوضح لعيبي ان (الغرض من المراجعة ليس لالغاء العقود وانما لتعديل بعض البنود يما يحفظ مصلحة البلاد). مؤكدا ان (المرحلة المقبلة لكافة نشاطات قطاع النفط والغاز ستشهد تطورا كبيرا وقفزات عالية في مجالات فتح الابواب امام الاستثمارات المحلية والخارجية ومن خلال قنوات المشاركة و الاستثمار الجزئي او الكلي).

من جهة اخرى انجزت الشركات الأجنبية العاملة في حقول ميسان حفر اربع آبار جديدة في حقل الحلفاية.ونقل بيان ثان للوزارة تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الشركة عدنان نوشي ساجت قوله ان (شركتي بوهاي ودايجين الصينيتين انجزتا مؤخرا عمليات حفر اربع آبار جديدة في أطار عمليات التطوير للحقل التي تديرها شركة بتروجاينا الصينية).واوضح أن (أجمالي عدد الآبار المحفورة في حقل الحلفاية منذ انطلاق عمليات التطوير للحقل عام 2010 وصل إلى 165 بئرا).