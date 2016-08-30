– August 30, 2016

معاناة العراقيين – مقالات – حسين علي الحمداني

الشعب العراقي يعاني من أشياء كثيرة بعضها يحتاج لفترة زمنية لكي نتجاوزه والبعض الآخر يحتاج لولادة جيل سياسي جديد بعقلية جديدة،وبعض الصعوبات لا تحتاج إلا لشيء من المسؤولية وحسن التدبير ومنها (هجوم الصراصير)على المدن العراقية ومكافحتها لا يحتاج لتحالف دولي أو توافق كتل سياسية بقدر ما يحتاج إلى(رش مبيدات)اعتادت كل الحكومات العراقية منذ 1921 وحتى سنوات قريبة أن تسير سيارات خاصة تسمى( أم الدخان) في الشوارع والأزقة في كل مدن العراق تكافح البعوض وكل الحشرات المضرة والمزعجة وتطور الأمر بإستخدام طائرات صغيرة ترش المبيدات على البساتين ونعيش بأمن وسلام ولا نعاني من البعوض والصراصير التي شكلت هذا الصيف ظاهرة مخيفة جدا.

وموضوع الصراصير حديث المقاهي العراقية وبات نكتة متداولة حيث أكد البعض من الذين لا يحبون الحكومة إن المنطقة الخضراء خالية من الصراصير وبالتالي لا يشعرون بالمعاناة التي يعانيها المواطن،فيما أكد أحد المثقفين ممن يطالع الصحف كل يوم إن القضاء على الصراصير يحتاج لتوافق القوى السياسية من أجل تشريع قانون وتشريع القانون يحتاج لقنوات يمر من خلالها مع قراءة أولى وثانية وتحفظ وتعديل وتخصيص أموال والقائمة تطول وينتهي الموسم دون تشريعه وعلى الرغم من إن النكتة مؤلمة لكنها تعكس الواقع العراقي المتعب جدا والذي تتعقد فيه المشكلة البسيطة وتصبح أكبر من الجبال مما يؤدي في النهاية لصعوبة إيجاد حلول لها.

شخص ثالث كان يجلس بعيدا قال لا تعتمدوا على الحكومة في القضاء على البعوض والصراصير بل إعتمدوا على أنفسكم وشكلوا فرق مكافحة لهذه الحشرات ، ورغم إن هذا الإقتراح مقبول ومعمول به في بعض مناطق العراق إلا إنه من وجهة نظر الحكومة يمثل خروجاً عن الدستور العراقي حيث يتطلب الأمر أخذ موافقة أكثر من وزارة من أجل تشكيل هذه الفرق الذاتية والتي ربما تحتاج لإجازة ونظام داخلي كونها (منظمة مجتمع مدني) والمسالة هنا أكثر تعقيدا من الصراصير ذاتها.

في نهاية النقاش تم التوصل لقناعة مفادها إن الصراصير مسالمة ويمكن التعايش معها وإن أيام الصيف ستنتهي وحتى الصيف القادم الله كريم.