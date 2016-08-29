دراسة:زراعة الشعر تجعل الرجال أكثر جاذبية

– August 29, 2016

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬تشير‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬صغيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬الصلع‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لأن‭ ‬يبدون‭ ‬بمظهر‭ ‬أفضل‭ ‬أو‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زراعة‭ ‬الشعر‭ ‬يحققون‭ ‬ذلك‭.‬

ووجد‭ ‬باحثون‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬عرضت‭ ‬عليهم‭ ‬صور‭ ‬لأشخاص‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬زراعة‭ ‬الشعر‭ ‬صنفوا‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬أجريت‭ ‬لهم‭ ‬عمليات‭ ‬زرع‭ ‬شعر‭ ‬بأنهم‭ ‬بدوا‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬وأصغر‭ ‬سنا‭. ‬وأبدى‭ ‬الناس‭ ‬اعتقادهم‭ ‬أيضا‭ ‬بان‭ ‬هؤلاءالرجال‭ ‬بدوا‭ ‬أكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬وتواصلا‭ ‬بعد‭ ‬زرع‭ ‬الشعر‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليزا‭ ‬إيشي‭ ‬كبيرة‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬جون‭ ‬هوبكنز‭ ‬للطب‭ ‬في‭ ‬بالتيمور‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أمرا‭ ‬مقنعا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬أُجري‭ ‬عملية‭ ‬للناس‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬فرقا‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬إيشي‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إن‭ ‬إجراءات‭ ‬زرع‭ ‬الشعر‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬لآخر‭. ‬وبصفة‭ ‬عامة‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬بصيلات‭ ‬شعر‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬الرأس‭ ‬لملء‭ ‬مناطق‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭ ‬التي‭ ‬تعانى‭ ‬من‭ ‬الصلع‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬نفعل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬والجميع‭ ‬يفترض‭ ‬إنها‭ ‬تفعل‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬لمظهرك‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نقم‭ ‬قط‭ ‬بقياس‭ ‬ذلك‭.‬‮»‬

وكان‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بيانات‭ ‬بشأن‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬قد‭ ‬تحسن‭ ‬زراعة‭ ‬الشعر‭ ‬صورة‭ ‬الشخص‭ ‬تسبب‭ ‬إزعاجا‭ ‬لإيشي‭ ‬لأن‭ ‬المرضى‭ ‬يطلبون‭ ‬تقديرات‭ ‬محددة‭.‬

وفي‭ ‬محاولة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬آراء‭ ‬موضوعية‭ ‬بشأن‭ ‬مظهر‭ ‬الرجال‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬زراعة‭ ‬الشعر‭ ‬سألت‭ ‬إيشي‭ ‬وزملاؤها‭ ‬122‭ ‬متطوعا‭ ‬منهم‭ ‬58‭ ‬رجلا‭ ‬و64‭ ‬امرأة‭ ‬أن‭ ‬يوضحوا‭ ‬رأيهم‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬زوجا‭ ‬من‭ ‬الصور‭. ‬وأظهرت‭ ‬سبعة‭ ‬أزواج‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬رجالا‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬زراعة‭ ‬الشعر‭ ‬وكانت‭ ‬الستة‭ ‬أزواج‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬لرجال‭ ‬لم‭ ‬يجروازراعة‭ ‬شعر‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬تجميل‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬الصورتين‭.‬

وطُلب‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬تصنيف‭ ‬كل‭ ‬صورة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬السن‭ ‬والجاذبية‭ ‬والنجاح‭ ‬وإمكانية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الصورة‭.‬

وأبدى‭ ‬المشاركون‭ ‬اعتقادهم‭ ‬بأن‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬أجروا‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬شعر‭ ‬بدوا‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭ ‬بنحو‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬زرع‭ ‬الشعر‭.‬

وأبدوا‭ ‬أيضا‭ ‬اعتقادهم‭ ‬بأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرجال‭ ‬بدوا‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬ونجاحا‭ ‬وتواصلا‭ ‬بعد‭ ‬زرع‭ ‬الشعر‭.‬