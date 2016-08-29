وفاة المغني المكسيكي خوان جابرييل في أزمة قلبية 

– August 29, 2016

دريك‭ ‬يفوز‭ ‬بأول‭ ‬جوائز‭ ‬الأغاني‭ ‬المصورة‮ ‬

‮ ‬مكسيكو‭ ‬ستي‭ – ‬لندن‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬محطة‭ ‬تيلفيسا‭ ‬إن‭ ‬المغني‭ ‬المكسيكي‭ ‬خوان‭ ‬جابرييل‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمثل‭ ‬أيقونة‭ ‬موسيقية‭ ‬عبر‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬توفي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬نتيجة‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬عن‭ ‬66‭ ‬عاما‭. ‬وقالت‭ ‬المحطة‭ ‬إن‭ ‬جابرييل‭ ‬مؤلف‭ ‬ومطرب‭ ‬الأغاني‭ ‬الغزير‭ ‬الإنتاج‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سانتا‭ ‬مونيكا‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭ . ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إلباسو‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬.‭ ‬وولد‭ ‬جابرييل‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬البرتو‭ ‬أجويليرا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1950‭ ‬لأسرة‭ ‬فقيرة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميتشواكان‭ ‬بغرب‭ ‬المكسيك‭ ‬وصعد‭ ‬إلى‭ ‬الشهرة‭ ‬ليبيع‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬نسخ‭ ‬ألبوماته‭ . ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الكندي‭ ‬دريك‭ ‬ومنتج‭ ‬أغاني‭ ‬الدي‭ ‬جي‭ ‬البريطاني‭ ‬كالفن‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬جوائز‭ ‬حفل‭ ‬شبكة‭ (‬إم‭.‬تي‭.‬في‭) ‬للأغاني‭ ‬المصورة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬أغنية»ليمونيد‮»‬‭ ‬للمغنية‭ ‬بيونسيه‭.‬

وبدأت‭ ‬ريانا‭ ‬الحفل‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تغني‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬أغنياتها‭ ‬رواجا‭ ‬خلال‭ ‬ظهورين‭ ‬أثناء‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬ويتم‭ ‬بثه‭ ‬من‭ ‬جادرين‭ ‬ماديسون‭ ‬بنيويورك‭. ‬وكانت‭ ‬ريانا‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬إنجاز‭ ‬العمر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ (‬إم‭.‬تي‭.‬في‭). ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬الأنظار‭ ‬ترقبت‭ ‬بيونسيه‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬ترشيحا‭ ‬لأغنيتها‭ ‬‮«‬ليمونيد‭.‬‮»‬وأعلن‭ ‬منظمو‭ ‬حفل‭ ‬شبكة‭ (‬إم‭.‬تي‭.‬في‭) ‬للأغاني‭ ‬المصورة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬حفل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬بيونسيه‭ ‬ستغني‭ ‬في‭ ‬الحفل‭. ‬ووصلت‭ ‬المغنية‭ ‬إلى‭ ‬البساط‭ ‬الأحمر‭ ‬مرتدية‭ ‬فستانا‭ ‬أبيض‭ ‬شفافا‭ ‬ضيقا‭ ‬بصحبة‭ ‬ابنتها‭ ‬بلو‭ ‬إيفي‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وأمهات‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬افريقي‭ ‬قُتلوا‭ ‬علىيد‭ ‬الشرطة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭.‬

وفي‭ ‬البدايات‭ ‬فاز‭ ‬دريك‭ ‬بجائزة‭ (‬إم‭.‬تي‭.‬في‭) ‬وهي‭ ‬تمثال‭ ‬‮«‬مون‭ ‬مان‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬فيديو‭ ‬لموسيقى‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬عن‭ ‬أغنيته‭ ‬المصورة‭ ‬‮«‬هوتلاين‭ ‬بلينج‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬فيديو‭ ‬لمغني‭ ‬عن‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬ذيس‭ ‬إيز‭ ‬وات‭ ‬يو‭ ‬كيم‭ ‬فور‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬ريانا