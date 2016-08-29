وفاة المغني المكسيكي خوان جابرييل في أزمة قلبية
دريك يفوز بأول جوائز الأغاني المصورة
مكسيكو ستي – لندن -(رويترز) – قالت محطة تيلفيسا إن المغني المكسيكي خوان جابرييل الذي كان يمثل أيقونة موسيقية عبر أمريكا اللاتينية لأكثر من 40 عاما توفي يوم الأحد نتيجة أزمة قلبية عن 66 عاما. وقالت المحطة إن جابرييل مؤلف ومطرب الأغاني الغزير الإنتاج توفي في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية . وكان من المقرر أن يغني في حفل في مدينة إلباسو بولاية تكساس أمس الأحد . وولد جابرييل واسمه الحقيقي البرتو أجويليرا في عام 1950 لأسرة فقيرة في ولاية ميتشواكان بغرب المكسيك وصعد إلى الشهرة ليبيع ملايين من نسخ ألبوماته . فيما حصل مغني الراب الكندي دريك ومنتج أغاني الدي جي البريطاني كالفن هاريس على أول جوائز حفل شبكة (إم.تي.في) للأغاني المصورة مساء الأحد في ليلة من المتوقع أن تهيمن عليها أغنية»ليمونيد» للمغنية بيونسيه.
وبدأت ريانا الحفل وكان من المتوقع أن تغني بعضا من أكثر أغنياتها رواجا خلال ظهورين أثناء الحفل الذي يستمر ساعتين ونصف ويتم بثه من جادرين ماديسون بنيويورك. وكانت ريانا قد حصلت على جائزة إنجاز العمر لهذا العام من (إم.تي.في). ولكن كل الأنظار ترقبت بيونسيه التي حصلت على 11 ترشيحا لأغنيتها «ليمونيد.»وأعلن منظمو حفل شبكة (إم.تي.في) للأغاني المصورة قبل ثلاث ساعات فقط من بدء حفل يوم الأحد إن بيونسيه ستغني في الحفل. ووصلت المغنية إلى البساط الأحمر مرتدية فستانا أبيض شفافا ضيقا بصحبة ابنتها بلو إيفي التي يبلغ عمرها أربع سنوات وأمهات ثلاثة رجال أمريكيين من أصل افريقي قُتلوا علىيد الشرطة خلال العامين الماضيين.
وفي البدايات فاز دريك بجائزة (إم.تي.في) وهي تمثال «مون مان» لأفضل فيديو لموسيقى الهيب هوب عن أغنيته المصورة «هوتلاين بلينج» في حين حصل هاريس على جائزة عن أفضل فيديو لمغني عن أغنية «ذيس إيز وات يو كيم فور» التي تظهر فيها ريانا