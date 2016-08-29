مطار الدوحة يفرض ضريبة على المسافرين المغادرين

– August 29, 2016

الدوحة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلن‭ ‬مطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬انه‭ ‬سيبدأ‭ ‬بفرض‭ ‬رسم‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬المغادرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬قطر‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬ايراداتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭. ‬واشار‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬سيقوم‭ ‬‮«‬بفرض‭ ‬رسوم‭ ‬استخدام‭ ‬المطار‭ ‬بقيمة‭ ‬35‭ ‬ريال‭ ‬قطري‮»‬،‭ ‬اي‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬عشرة‭ ‬دولارات‭ ‬اميركية،‭ ‬‮«‬وذلك‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المسافرين‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬مسافري‭ ‬الترانزيت‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬الرسم‭ ‬سيفرض‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬آب‭/‬اغسطس،‭ ‬وتلك‭ ‬الصالحة‭ ‬للسفر‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭. ‬واكد‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الصادر‭ ‬الاحد،‭ ‬ان‭ ‬فرض‭ ‬هذا‭ ‬الرسم‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬بمبادىء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬المطارات‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬مطار‭ ‬حمد‭ ‬الدولي‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للمطار‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬جديدة‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬حديثة‮»‬‭. ‬واستخدم‭ ‬المطار‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬2016‭. ‬وتتوقع‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تستضيف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2022،‭ ‬تسجيل‭ ‬عجز‭ ‬يفوق‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العامة‭ ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬حذر‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬سنتي‭ ‬2017‭ ‬و2018،‭ ‬نتيجة‭ ‬انخفاض‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬وما‭ ‬سببه‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬ايرادات‭ ‬الدول‭ ‬النفطية،‭ ‬ومنها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬منتجي‭ ‬النفط‭ ‬عالميا‭.‬

وسبق‭ ‬للامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬اوقات‭ ‬سابقة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬عبر‭ ‬مطارات‭ ‬دبي‭ ‬وابوظبي‭ ‬والشارقة‭.‬