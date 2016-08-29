مطار الدوحة يفرض ضريبة على المسافرين المغادرين
الدوحة-(أ ف ب) – اعلن مطار حمد الدولي في الدوحة انه سيبدأ بفرض رسم على المسافرين المغادرين، في ظل سعي قطر الى زيادة ايراداتها في ظل الانخفاض الحاد عالميا في اسعار النفط. واشار المطار في بيان الى انه سيقوم «بفرض رسوم استخدام المطار بقيمة 35 ريال قطري»، اي ما يوازي عشرة دولارات اميركية، «وذلك على جميع المسافرين المغادرين من ضمنهم مسافري الترانزيت». واوضح ان الرسم سيفرض على تذاكر السفر التي تصدر بدءا من 30 آب/اغسطس، وتلك الصالحة للسفر بدءا من كانون الاول/ديسمبر. واكد المطار في بيانه الصادر الاحد، ان فرض هذا الرسم يأتي «عملا بمبادىء المنظمة الدولية للطيران المدني بهدف دعم تطوير المطارات العالمية الرائدة مثل مطار حمد الدولي وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار والاستثمار في بنية تحتية جديدة وتكنولوجيا حديثة». واستخدم المطار نحو تسعة ملايين مسافر في الربع الاول من 2016. وتتوقع قطر التي من المقرر ان تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، تسجيل عجز يفوق 12 مليار دولار في ميزانيتها العامة لسنة 2016، وذلك للمرة الاولى منذ 15 عاما.
وفي حزيران/يونيو، حذر مسؤولون من ان العجز في الميزانية سيستمر في سنتي 2017 و2018، نتيجة انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، وما سببه من تراجع في ايرادات الدول النفطية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من ابرز منتجي النفط عالميا.
وسبق للامارات العربية المتحدة ان اعلنت في اوقات سابقة هذه السنة، فرض رسوم على المسافرين عبر مطارات دبي وابوظبي والشارقة.