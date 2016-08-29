توقيف رجل يرتدي لباس زورو

– August 29, 2016

لوس‭ ‬انجليس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اوقف‭ ‬رجل‭ ‬يرتدي‭ ‬لباس‭ ‬زورو‭ ‬بعد‭ ‬انذار‭ ‬خاطئ‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬الذي‭ ‬اعيد‭ ‬فتحه‭ ‬بالكامل‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬من‭ ‬تفتيشه‭.‬

وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬اندي‭ ‬نيمان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تبين‭ ‬ان‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬مجرد‭ ‬صوت‭. ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬ولم‭ ‬يسقط‭ ‬جرحى‭ ‬ويجري‭ ‬تحقيق‭ ‬لتحديد‭ ‬مصدر‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الصوت‭. ‬واوضح‭ ‬مطار‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬اوقفت‭ ‬شخصا‭ ‬يرتدي‭ ‬لباس‭ ‬زورو‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القاعات‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬انها‭ ‬آمنة‭ ‬واعيد‭ ‬فتحها‭.‬

وقال‭ ‬المطار‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬الشرطة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬مسلح‭ ‬يختبئ‭ ‬في‭ ‬مبان‭ ‬اخرى،‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الانتهاء‭. ‬وادت‭ ‬الشائعات‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬هلع‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬حيث‭ ‬وصفت‭ ‬ان‭ ‬الركاب‭ ‬يتدافعون‭ ‬بسرعة‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬الشرطة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭. ‬وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬الاميركية‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬امرا‭ ‬بعدم‭ ‬اقلاع‭ ‬الطائرات‭ ‬المتوجهة‭ ‬الى‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬تم‭ ‬تخفيفه‭ ‬ليشمل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬برحلات‭ ‬تستغرق‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬او‭ ‬ساعتين‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‮»‬‭ ‬فقط‭.‬

وكان‭ ‬ثالث‭ ‬اكبر‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اعلن‭ ‬انه‭ ‬اغلق‭ ‬جزئيا‭ ‬الاحد‭ ‬بعد‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬ممكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬بعد‭.‬

مطار‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ثاني‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬