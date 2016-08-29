توقيف رجل يرتدي لباس زورو
لوس انجليس- (أ ف ب) – اوقف رجل يرتدي لباس زورو بعد انذار خاطئ حول احتمال حدوث اطلاق نار في مطار لوس انجليس الذي اعيد فتحه بالكامل مساء الاحد مع انتهاء قوات الامن من تفتيشه.
وقال ناطق باسم شرطة لوس انجليس اندي نيمان على حسابه على تويتر «تبين ان المعلومات حول اطلاق النار في لوس انجليس مجرد صوت. لم يحدث اطلاق نار ولم يسقط جرحى ويجري تحقيق لتحديد مصدر» هذا الصوت. واوضح مطار لوس انجليس من جهته على تويتر ان «الشرطة اوقفت شخصا يرتدي لباس زورو»، مشيرا الى انه تم تفتيش عدد من القاعات التي تبين انها آمنة واعيد فتحها.
وقال المطار على تويتر ايضا ان عمليات الشرطة للتأكد من عدم وجود اي مسلح يختبئ في مبان اخرى، في مرحلة الانتهاء. وادت الشائعات عن اطلاق نار الى حالة هلع في المطار كما ذكرت شبكة «ان بي سي» التلفزيونية على موقعها الالكتروني حيث وصفت ان الركاب يتدافعون بسرعة بعد تدخل الشرطة ردا على اتصال تحدث عن اطلاق نار. وقال ناطق باسم السلطة الاميركية للنقل الجوي لوكالة فرانس برس ان امرا بعدم اقلاع الطائرات المتوجهة الى لوس انجليس تم تخفيفه ليشمل تلك التي يفترض ان تقوم برحلات تستغرق «ساعة او ساعتين للوصول الى لوس انجليس» فقط.
وكان ثالث اكبر مطار في الولايات المتحدة اعلن انه اغلق جزئيا الاحد بعد معلومات عن اطلاق نار ممكن لم يتم التحقق منها بعد.
مطار لوس انجليس ثاني مدينة في عدد السكان في الولايات المتحدة هو السابع في حركة الطيران في العالم.