سنغافورة ترش مناطق سكنية بمبيدات لمكافحة زيكا

– August 29, 2016

سنغافورة‭ – (‬رويترز‭) – ‬رش‭ ‬مسؤولون‭ ‬مبيدات‭ ‬حشرية‭ ‬وقاموا‭ ‬بتطهير‭ ‬المصارف‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬تفشي‭ ‬الإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬زيكا‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬تأكد‭ ‬ظهور‭ ‬41‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬انتقلت‭ ‬خلالها‭ ‬العدوي‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وارتدى‭ ‬العمال‭ ‬أقنعة‭ ‬واقية‭ ‬وتحركوا‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مناطق‭ ‬منفصلة‭ ‬بالجزيرة‭ ‬وتفقدوا‭ ‬أصص‭ ‬النباتات‭ ‬بعناية‭ ‬وهم‭ ‬يرشون‭ ‬المبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬باستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬حرارية‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬انتقال‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بزيكا‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬إلى‭ ‬41‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وكل‭ ‬المصابين‭ ‬كانوا‭ ‬إما‭ ‬سكانا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أليجونيد‭ ‬أو‭ ‬عمالا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬بناء‭ ‬مملوك‭ ‬لشرطة‭ ‬جوكولاند‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تحديث‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬ظهور‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‮»‬‭. ‬وصدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬لشركة‭ ‬جوكولاند‭ ‬ومقرها‭ ‬سنغافورة‭ ‬ولها‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬آسيا‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬به‭ ‬36‭ ‬من‭ ‬المصابين‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إنه‭ ‬سيظل‭ ‬مغلقا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصحح‭ ‬الشركة‭ ‬الأوضاع‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬للبعوض‭ ‬بالتكاثر‭ ‬وتعزز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭.‬

وكان‭ ‬فيروس‭ ‬زيكا‭ ‬الذي‭ ‬ينتقل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البعوض‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬الأمريكتين‭. ‬ويمثل‭ ‬الفيروس‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الحوامل‭ ‬لأنه‭ ‬يسبب‭ ‬تشوهات‭ ‬للأجنة‭. ‬وارتبط‭ ‬الفيروس‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بصغر‭ ‬حجم‭ ‬الرأس‭ ‬ومخ‭ ‬الأجنة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬رصد‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬لتكاثر‭ ‬البعوض‭ ‬وتدميرها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مرحلة‭ ‬أثناء‭ ‬رش‭ ‬منطقة‭ ‬أليجونيد‭ ‬بالمبيدات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تطهير‭ ‬ثلث‭ ‬المنازل‭ ‬هناك‭ ‬ومجموعها‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬منزل‭.‬

ومن‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬الإحدى‭ ‬والأربعين‭ ‬تم‭ ‬شفاء‭ ‬34‭ ‬حالة‭ ‬تماما‭ ‬وكانت‭ ‬المرأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬تكتشف‭.‬