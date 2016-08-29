سنغافورة ترش مناطق سكنية بمبيدات لمكافحة زيكا
سنغافورة – (رويترز) – رش مسؤولون مبيدات حشرية وقاموا بتطهير المصارف المياه الراكدة في مناطق سكنية في سنغافورة معرضة لخطر تفشي الإصابة بفيروس زيكا اليوم الاثنين بعد تأكد ظهور 41 حالة إصابة انتقلت خلالها العدوي محليا في المدينة. وارتدى العمال أقنعة واقية وتحركوا في سبع مناطق منفصلة بالجزيرة وتفقدوا أصص النباتات بعناية وهم يرشون المبيدات الحشرية باستخدام أجهزة حرارية. وأكدت وزارة الصحة يوم السبت انتقال أول حالة إصابة بزيكا محليا في سنغافورة ليرتفع عدد الإصابات إلى 41 في اليوم التالي. وكل المصابين كانوا إما سكانا في منطقة أليجونيد أو عمالا في موقع بناء مملوك لشرطة جوكولاند في المنطقة. وقالت الوزارة اليوم الاثنين في آخر تحديث «نتوقع ظهور المزيد من حالات الإصابة». وصدرت تعليمات يوم السبت لشركة جوكولاند ومقرها سنغافورة ولها أعمال في أنحاء آسيا بالتوقف عن العمل في موقع البناء الذي يعمل به 36 من المصابين.
وقالت وزارة الصحة إنه سيظل مغلقا إلى أن تصحح الشركة الأوضاع التي سمحت للبعوض بالتكاثر وتعزز الإجراءات الوقائية.
وكان فيروس زيكا الذي ينتقل عن طريق البعوض ظهر في البرازيل العام الماضي ومنذ ذلك الوقت انتشر في الأمريكتين. ويمثل الفيروس خطرا على الحوامل لأنه يسبب تشوهات للأجنة. وارتبط الفيروس في البرازيل بأكثر من 1600 حالة إصابة بصغر حجم الرأس ومخ الأجنة.
وقالت وزارة الصحة إنه جرى رصد 19 نقطة لتكاثر البعوض وتدميرها في أول مرحلة أثناء رش منطقة أليجونيد بالمبيدات أمس الأحد حيث تم تطهير ثلث المنازل هناك ومجموعها ستة آلاف منزل.
ومن حالات الإصابة الإحدى والأربعين تم شفاء 34 حالة تماما وكانت المرأة الوحيدة بين المصابين هي أول حالة تكتشف.