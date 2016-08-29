كرسي الفساد

– August 29, 2016

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فاتح عبد السلام

‮ ‬ما‭ ‬أتعس‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يختصر‭ ‬النظر‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رأس‭ ‬أو‭ ‬رأسين‭ . ‬وتخيلوا‮ ‬‭ ‬لو‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬بريطانيا‭ ‬أو‭ ‬المانيا‮ ‬‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الرؤوس‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬حجمها‭ ‬وكمية‭ ‬الشعر‭ ‬أو‭ ‬الخرف‭ ‬فيها‭ ‬تحجب‭ ‬رسائلها‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والحضارة‭ ‬والعلم‭ ‬والفن‭ ‬والرياضة‭ ‬،‭ ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭.‬

العراق‭ ‬اليوم‭ ‬مبتلى‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الرؤوس‭ ‬المهووسة‭ ‬باشغال‭ ‬البلد‭ ‬واشعاله‭ ‬بتفاهات‮ ‬‭ ‬حولت‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬الآخرين‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬وصف‭ ‬سيء‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬تسميته‭.‬

‮ ‬كان‭ ‬ناظم‭ ‬الغزالي‮ ‬‭ ‬صوتاً‭ ‬عابراً‭ ‬للحكومات‭ ‬والملوك‭ ‬والرؤساء‭ ‬لا‭ ‬تحجبه‭ ‬أزمة‭ ‬حكومية‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬بدر‭ ‬شاكر‭ ‬السياب‭ ‬محط‭ ‬إعجاب‭ ‬العرب‭ ‬كلهم‭ ‬يحجون‭ ‬الى‭ ‬قصائه‭ ‬حجاً‭ ‬لا‭ ‬يحجبه‭ ‬عنهم‭ ‬أزمة‭ ‬أمنية‭ ‬ولا‭ ‬قلق‭ ‬من‭ ‬مليشيا‭ ‬أو‭ ‬إرهاب‭.‬‮ ‬‭ ‬وكذلك‭ ‬شاعر‭ ‬العرب‭ ‬الأكبر‭ ‬محمد‭ ‬مهدي‭ ‬الجواهري‭ ‬لم‭ ‬تقننه‭ ‬أحزاب‭ ‬وقد‭ ‬سعت‭ ‬ولا‭ ‬مليشيا‭ ‬ولا‭ ‬زعيم‭ ‬ولو‭ ‬أحب‭ ‬َّ‭ ‬،‭ ‬وظل‭ ‬حتى‭ ‬موته‭ ‬شاعراً‭ ‬عابراً‭ ‬للطائفية‭ ‬ولا‭ ‬معنى‭ ‬لسوى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬شعره‭.‬

العراق‭ ‬لا‭ ‬متنفس‭ ‬فيه‭ ‬إلا‭ ‬لمن‭ ‬يركب‭ ‬الموجة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬به،‭ ‬فيصفق‭ ‬لهذا‭ ‬ويزمر‭ ‬لذاك‭ ‬ويطبل‭ ‬لهؤلاء‭.‬

اثنتان‭ ‬تنعقان‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬وثلاثون‭ ‬هائجون‮ ‬‭ ‬وخمسون‭ ‬مائجون‭ ‬والبقية‭ ‬تائهون‭ ‬،‭ ‬وكأن‭ ‬العراق‭ ‬حكر‭ ‬لهم،‭ ‬يسلخون‭ ‬من‭ ‬جلده‭ ‬كيف‭ ‬يشاءون‭ ‬وكما‭ ‬يراد‭ ‬منهم،‭ ‬ولا‭ ‬أثر‭ ‬لجهد‭ ‬ولو‭ ‬ضئيل‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬منزلة‭ ‬عالم‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬أو‭ ‬الهندسة‭ ‬أو‭ ‬الأحياء‭ ‬ولا‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬أو‭ ‬الفن‭ ‬أو‭ ‬الشعر‭ ‬مطمورة‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬وأرياف‭ ‬متعبة‭ ‬تعيسة‭ ‬يكاد‭ ‬بعضها‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬لعيش‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬والمجاري‭ ‬والكهرباء‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬للأطفال‭ ‬أو‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‮ ‬‭ ‬أو‭ ‬العجائز‭.‬

من‭ ‬المؤكد‭ ‬ان‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يخلو‭ ‬بلد‭ ‬من‭ ‬ناعقات‭ ‬وناعقين‭ ‬ولصوص‭ ‬وقتلة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتصدروا‭ ‬المشهد‭ ‬تحت‭ ‬عباءة‭ ‬الهتك‭ ‬لا‭ ‬الستر‭ ‬،‭ ‬عباءة‭ ‬السياسة‭ .‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬يتذكر‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أو‭ ‬فرنسا‭ ‬أو‭ ‬ألمانيا‭ ‬اسم‭ ‬عضو‭ ‬برلمان‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬بشاشة‭ ‬محطة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إلا‭ ‬لحدث‭ ‬كبير‭ ‬وهناك‭ ‬المئات‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬لهم‭ ‬الاعلام‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬او‭ ‬تلفزيون‭. ‬هناك‭ ‬برلمانيون‭ ‬يعملون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناطق‭ ‬والبلدات‭ ‬التي‭ ‬انتخبتهم‭ ‬لا‮ ‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصالحهم‭ ‬الشخصية‭ ‬،‭ ‬فنادراً‭ ‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬برلماني‭ ‬فاسد‭ ‬،وأكاد‭ ‬أجزم‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬الفساد‭ ‬من‭ ‬برلماناتها‭ ‬مهما‭ ‬حدث‭ ‬،‭ ‬والحالات‭ ‬النادرة‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقارن‮ ‬‭ ‬طبعاً‭ ‬مع‭ ‬فساد‭ ‬أقطاب‭ ‬برلماننا،‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬التي‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬ويفتضح‭ ‬أمرها‭ ‬لا‭ ‬يكرس‭ ‬ويعزز‭ ‬ويمنح‭ ‬كرسي‭ ‬الافتاء‭ .. ‬السياسي‭ ‬والمرشدية‭.‬

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