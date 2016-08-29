كرسي الفساد
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فاتح عبد السلام
ما أتعس البلد الذي يختصر النظر اليه من خلال رأس أو رأسين . وتخيلوا لو ان الولايات المتحدة أو بريطانيا أو المانيا لو أن هناك عدداً من الرؤوس مهما كان حجمها وكمية الشعر أو الخرف فيها تحجب رسائلها الى العالم في التطور والحضارة والعلم والفن والرياضة ، ماذا كان يمكن أن يحدث.
العراق اليوم مبتلى بعدد قليل من الرؤوس المهووسة باشغال البلد واشعاله بتفاهات حولت العراق في نظر الآخرين الى أي وصف سيء لا أريد تسميته.
كان ناظم الغزالي صوتاً عابراً للحكومات والملوك والرؤساء لا تحجبه أزمة حكومية ، وكان بدر شاكر السياب محط إعجاب العرب كلهم يحجون الى قصائه حجاً لا يحجبه عنهم أزمة أمنية ولا قلق من مليشيا أو إرهاب. وكذلك شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري لم تقننه أحزاب وقد سعت ولا مليشيا ولا زعيم ولو أحب َّ ، وظل حتى موته شاعراً عابراً للطائفية ولا معنى لسوى العراق في شعره.
العراق لا متنفس فيه إلا لمن يركب الموجة السياسية التي تعصف به، فيصفق لهذا ويزمر لذاك ويطبل لهؤلاء.
اثنتان تنعقان في البرلمان منذ شهور وثلاثون هائجون وخمسون مائجون والبقية تائهون ، وكأن العراق حكر لهم، يسلخون من جلده كيف يشاءون وكما يراد منهم، ولا أثر لجهد ولو ضئيل في رفع منزلة عالم في الطب أو الهندسة أو الأحياء ولا أمل في اكتشاف مواهب عراقية في الرياضة أو الفن أو الشعر مطمورة في قرى وأرياف متعبة تعيسة يكاد بعضها لا يصلح لعيش البشر من حيث الماء الصالح للشرب والمجاري والكهرباء والرعاية الصحية الأولية للأطفال أو النساء الحوامل أو العجائز.
من المؤكد ان ليس من المعقول أن يخلو بلد من ناعقات وناعقين ولصوص وقتلة ، لكن لا يمكن أن يتصدروا المشهد تحت عباءة الهتك لا الستر ، عباءة السياسة .
لا أحد يتذكر في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا اسم عضو برلمان لأنه لا يمر بشاشة محطة تلفزيونية إلا لحدث كبير وهناك المئات الذين لا يعرف لهم الاعلام صورة في جريدة او تلفزيون. هناك برلمانيون يعملون من أجل المناطق والبلدات التي انتخبتهم لا من أجل مصالحهم الشخصية ، فنادراً سمعنا عن برلماني فاسد ،وأكاد أجزم ان عدداً كبيراً من البلدان المتقدمة لا يمر الفساد من برلماناتها مهما حدث ، والحالات النادرة من الفساد ، الذي لا يقارن طبعاً مع فساد أقطاب برلماننا، تكون في بعض الحكومات التي تغير في الحال ويفتضح أمرها لا يكرس ويعزز ويمنح كرسي الافتاء .. السياسي والمرشدية.
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لندن