حملات (الشرقية) و (الزمان) والناشطين تنجح بإطلاق صبي المناديل

– August 29, 2016

البزّاز‭ ‬يخصّص‭ ‬مبلغاً‭ ‬مالياً‭ ‬لرعاية‭ ‬مصطفى‭ ‬وعائلته

بغداد‭ ‬ــ‭ ‬داليـا‭ ‬أحمـد

قرر‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رعاية‭ ‬الصبي‭ ‬مصطفى‭ ‬وجدان‭ ‬وتخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬شهري‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين،‭ ‬لعائلته‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدتها‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬مصطفى‭ ‬واشقائه‭ ‬الى‭ ‬المدرسة‭ .‬

ونجحت‭ ‬حملة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬ناشطون‭ ‬ودعمتها‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬الفضائية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الصبي‭ ‬مصطفى‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬لإدانته‭ ‬بسرقة‭ ‬مناديل‭ ‬ورقية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المثنى‭. ‬كما‭ ‬عينت‭ ‬له‭ (‬الشرقية‭) ‬المحامي‭ ‬والخبير‭ ‬القانوني‭ ‬عباس‭ ‬الشمري‭ ‬لمتابعة‭ ‬قضيته‭. ‬وقررت‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬امس‭ ‬تسليم‭ ‬مصطفى‭ ‬لوالده‭ ‬لضمان‭ ‬تحسين‭ ‬سلوكه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ادخاله‭ ‬السجن‭.‬

وكانت‭ (‬الزمان‭) ‬قد‭ ‬افردت‭ ‬موضوعات‭ ‬لاعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تحسين‭ ‬سلوك‭ ‬الاطفال‭ ‬المشردين‭ ‬وباعة‭ ‬الشوارع‭ ‬وامكانية‭ ‬توفير‭ ‬العمل‭ ‬والايواء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المعالجات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نشطاء‭ ‬اثار‭ ‬قرار‭ ‬سجن‭ ‬الطفل‭ ‬استياءهم‭ ‬كما‭ ‬تحرك‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬لصالح‭ ‬مصطفى‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القضاء‭ ‬عبد‭ ‬الستار‭ ‬بيرقدار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ (‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الاتحادية‭ ‬قضت‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬بتسليم‭ ‬الحدث‭ ‬مصطفى‭ ‬وجدان‭ ‬الى‭ ‬والده‭ ‬لضمان‭ ‬مراقبة‭ ‬سلوكه‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭).‬

وذكر‭ ‬الشمري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬ان‭ (‬قضية‭ ‬الطفل‭ ‬مصطفى‭ ‬قابلة‭ ‬للطعن‭ ‬والتمييز‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬بالاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لمتابعة‭ ‬القضية‭).‬

واشتعلت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيسبوك‭ ‬بحملات‭ ‬عدة‭ ‬تناشد‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الطفل‭ ‬منها‭ ‬انا‭ ‬صغير‭ ‬انقذوني‭ ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬تحاكموه‭ ‬اسألوه‭ ‬لماذا‭ ‬سرق‭ ‬‭.‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العبارات‭. ‬وبقرار‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬استبشر‭ ‬النشطاء‭ ‬خيرا‭ ‬وقالوا‭ ‬في‭ ‬تغريدات‭ ‬امس‭ ‬انهم‭ (‬يستبشرون‭ ‬خيرا‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬وينتظرون‭ ‬منه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الجريئة‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬المختلسين‭ ‬وسراق‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بشمول‭ ‬الحيتان‭ ‬بالعفو‭ ‬العام‭ ‬المرتقب‭).‬

ومصطفى‭ ‬نزح‭ ‬من‭ ‬الانبار‭ ‬الى‭ ‬السماوة‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬ويعمل‭ ‬هو‭ ‬وشقيقه‭ ‬ليث‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬مواد‭ ‬بسيطة‭ ‬لكسب‭ ‬عيش‭ ‬العائلة‭. ‬فيما‭ ‬تعهد‭ ‬والده‭ ‬بعد‭ ‬مبادرة‭ ‬البزاز‭ ‬بضمان‭ ‬عودته‭ ‬وشقيقه‭ ‬الى‭ ‬المدرسة‭ ‬ومتابعة‭ ‬سلوكه‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬البرلمانية‭ ‬ارشد‭ ‬الصالحي‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬المثنى‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬حيثيات‭ ‬قضية‭ ‬مصطفى‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬الصالحي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬امس‭ ‬ان‭ (‬وفدا‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬المحافظة‭ ‬لزيارة‭ ‬الطفل‭ ‬ولقاء‭ ‬مسؤولي‭ ‬المحافظات‭ ‬ومحكمة‭ ‬المثنى‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬دار‭ ‬بشانه‭).‬واضاف‭ ‬الصالحي‭ ‬ان‭ (‬اللجنة‭ ‬تتابع‭ ‬القضية‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬مناقشتها‭).‬واكد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬النزاهة‭ ‬النيابية‭ ‬اردلان‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬ضعف‭ ‬ملاحقة‭ ‬سراق‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لامتلاكهم‭ ‬نفوذا‭.‬

واضاف‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬امس‭ ‬ان‭ (‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬استجوابات‭ ‬وسحب‭ ‬ثقة‭ ‬هي‭ ‬ملاحقة‭ ‬للفاسدين‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭).‬واضاف‭ (‬دائما‭ ‬هناك‭ ‬ضعفا‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬سراق‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لان‭ ‬الطرف‭ ‬الأخر‭ ‬أقوى‭ ‬وله‭ ‬نفوذ‭ ‬لذا‭ ‬فان‭ ‬محاربة‭ ‬هذه‭ ‬الأطراف‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬جدا‭).‬مستدركا‭ (‬لكن‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬نتهاون‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬ملاحقتهم‭). ‬وكانت‭ ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬العليا‭ ‬قد‭ ‬انتقدت‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬ممثلها‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الكربلائي‭ ‬إنزال‭ ‬العقوبات‭ ‬الشديدة‭ ‬بحق‭ ‬صغار‭ ‬السراق‭ ‬والمختلسين‭ ‬وترك‭ ‬الكبار‭ ‬منهم‭ ‬يسرحون‭ ‬وينهبون‭ ‬كيفما‭ ‬يحلو‭ ‬لهم‭.‬