 عشرون قتيلاً في هجوم لداعش بكربلاء

– August 29, 2016

اخماد آبار نفطية‭ ‬مشتعلة في‮ ‬القيارة‭ ‬وحرائق‭ ‬تلتهم‭ ‬خيم‭ ‬اللاجئين‭ ‬قرب‭ ‬كركوك

بغداد‮ ‬‭-‬‮ ‬كريم عبد زاير‮ ‬

‮ ‬قالت وزارة النفط العراقية الإثنين إن العراق أخمد حرائق في‮ ‬أربع آبار نفطية في‮ ‬منطقة القيارة المنتجة للنفط والتي‮ ‬استعادتها القوات‮ ‬العراقية من تنظيم داعش الأسبوع الماضي‭.‬

وقال وكيل الوزارة فياض نعمة في‮ ‬بيان‮ «‬العمل جاري‮ ‬لإطفاء بقية الآبار أو البرك النفطية التي‮ ‬قامت عصابات داعش الإرهابية بإضرام الحرائق فيها قبل الفرار من المدينة‭.‬‮»‬

ولم‮ ‬يذكر نعمة عدد الحرائق التي‮ ‬لا تزال مشتعلة‭. ‬وتنتج منطقة القيارة الخام الثقيل عالي‮ ‬الكبريت ولديها مصفاة نفطية صغيرة لتكرير بعض‮ ‬انتاجها من الخام‭. ‬فيما قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من‮ ‬70‮ ‬خيمة دُمرت في‮ ‬حريق الاثنين بمخيم‮ ‬يحياوه للنازحين قرب مدينة كركوك بشمال العراق ولكن لم تقع إصابات‭.‬

وقالت كارولين جلوك المتحدثة باسم المفوضية في‮ ‬بغداد إن وزارة الهجرة والمهجرين‮ «‬طلبت منا توفير خيام ومواد إغاثة أساسية إلى العائلات المعنية‭.‬‮»‬‭ ‬وتابعت عبر البريد الالكتروني‮ «‬سنرسل الخيام ومواد الإغاثة الأساسية دون تأخير‭.‬‮ ‬ينسق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع مجموعات أخرى لتوفير أي‮ ‬مساعدات أخرى لازمة‭.‬‮»‬‭ ‬وتقول الأمم المتحدة إن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أرغمت‮ ‬3‭.‬4‮ ‬مليون شخص على النزوح عن منازلهم في‮ ‬أنحاء العراق‭. ‬ويضم مخيم‮ ‬يحياوه نحو‮ ‬500‮ ‬عائلة نازحة ويديره المجلس الإقليمي‭ ‬و قتل‭ ‬عشرون‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬استهدف‭ ‬الاحد‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‮ ‬‭ ‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬قرب‭ ‬مكان‭ ‬كان‭ ‬يجري‭ ‬فيه‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬وتبنى‭ ‬داعش‭ ‬الهجوم‭ ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬قيس‭ ‬خلف‭ ‬رحيمة‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬الفرات‭ ‬الاوسط‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬كربلاء‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬واصيب‭ ‬26‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬انتحاري‭ ‬بحزام‭ ‬ناسفة‭ ‬رافقه‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬باسلحة‭ ‬رشاشة‮»‬‭ ‬وقنابل‭ ‬يدوية‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬عند‭ ‬21‭,‬30‭ (‬18‭,‬30‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭) ‬واستهدف‭ ‬تجمعا‭ ‬لمدنيين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحسينية،‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬تمر‮»‬‭ ‬بمحافظة‭ ‬كربلاء‭. ‬واكد‭ ‬فرحان‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬قضاء‭ ‬عين‭ ‬التمر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬”تفاصيل‭ ‬الهجوم‭ ‬ومقتل‭ ‬الضحايا‭ ‬‮«‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬نساء‭ ‬واطفال‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬‮«‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬خمسة‭ ‬مسلحين‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬مدنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬تسللوا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الاقدام‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬للقضاء‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الهجوم‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬اربعة‭ ‬مهاجمين‭ ‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬عمليات‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬احد‭ ‬المهاجمين‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفرار‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬صحة‭ ‬كربلاء‭ ‬حصيلة‭ ‬الضحايا‭ ‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬خمسة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تشير‭ ‬ملامحه‭ ‬لهجمات‭ ‬مماثلة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عراقية‭ ‬اخرى‭ ‬تبناها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتطرف‭. ‬وتقع‭ ‬عين‭ ‬التمر‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬المقدسة‭ ‬لوقوع‭ ‬مرقدي‭ ‬الامام‭ ‬الحسين‭ ‬واخوه‭ ‬العباس،‭ ‬مركزها‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬‭(‬100‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭). ‬وقال‭ ‬محفوظ‭ ‬التميمي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬كربلاء‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬وجرح‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتواجدين‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬اكد‭ ‬رحيمة‭ ‬وقوع‭ ‬الهجوم‭ ‬قرب‭ ‬تجمع‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭.‬