عشرون قتيلاً في هجوم لداعش بكربلاء
اخماد آبار نفطية مشتعلة في القيارة وحرائق تلتهم خيم اللاجئين قرب كركوك
بغداد - كريم عبد زاير
قالت وزارة النفط العراقية الإثنين إن العراق أخمد حرائق في أربع آبار نفطية في منطقة القيارة المنتجة للنفط والتي استعادتها القوات العراقية من تنظيم داعش الأسبوع الماضي.
وقال وكيل الوزارة فياض نعمة في بيان «العمل جاري لإطفاء بقية الآبار أو البرك النفطية التي قامت عصابات داعش الإرهابية بإضرام الحرائق فيها قبل الفرار من المدينة.»
ولم يذكر نعمة عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة. وتنتج منطقة القيارة الخام الثقيل عالي الكبريت ولديها مصفاة نفطية صغيرة لتكرير بعض انتاجها من الخام. فيما قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 70 خيمة دُمرت في حريق الاثنين بمخيم يحياوه للنازحين قرب مدينة كركوك بشمال العراق ولكن لم تقع إصابات.
وقالت كارولين جلوك المتحدثة باسم المفوضية في بغداد إن وزارة الهجرة والمهجرين «طلبت منا توفير خيام ومواد إغاثة أساسية إلى العائلات المعنية.» وتابعت عبر البريد الالكتروني «سنرسل الخيام ومواد الإغاثة الأساسية دون تأخير. ينسق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع مجموعات أخرى لتوفير أي مساعدات أخرى لازمة.» وتقول الأمم المتحدة إن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أرغمت 3.4 مليون شخص على النزوح عن منازلهم في أنحاء العراق. ويضم مخيم يحياوه نحو 500 عائلة نازحة ويديره المجلس الإقليمي و قتل عشرون شخصا في هجوم انتحاري استهدف الاحد بلدة في محافظة كربلاء ووقع الهجوم قرب مكان كان يجري فيه حفل زفاف وتبنى داعش الهجوم وقال اللواء الركن قيس خلف رحيمة قائد عمليات الفرات الاوسط حيث تقع كربلاء «قتل 18 شخصا واصيب 26 بجروح جراء هجوم انتحاري بحزام ناسفة رافقه اطلاق نار باسلحة رشاشة» وقنابل يدوية. واضاف ان «الهجوم وقع عند 21,30 (18,30 ت غ مساء الاحد) واستهدف تجمعا لمدنيين في منطقة الحسينية، في عين تمر» بمحافظة كربلاء. واكد فرحان جاسم محمد رئيس مجلس قضاء عين التمر في تصريح نقلته الصحافة الفرنسية ”تفاصيل الهجوم ومقتل الضحايا « مشيرا الى «وجود نساء واطفال بين القتلى والجرحى «. واوضح ان «حوالى خمسة مسلحين يرتدون ملابس مدنية وعسكرية تسللوا خلال الليل سيرا على الاقدام من الجهة الغربية للقضاء لتنفيذ الهجوم». واكد «مقتل اربعة مهاجمين فيما تجري عمليات للبحث عن احد المهاجمين الذي تمكن من الفرار». واكد مصدر مسؤول في دائرة صحة كربلاء حصيلة الضحايا ، مشيرا الى ان «خمسة من الضحايا من عائلة واحدة». ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تشير ملامحه لهجمات مماثلة وقعت في مدن عراقية اخرى تبناها تنظيم داعش المتطرف. وتقع عين التمر على بعد حوالى 50 كيلومترا في محافظة كربلاء المقدسة لوقوع مرقدي الامام الحسين واخوه العباس، مركزها مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد). وقال محفوظ التميمي عضو مجلس محافظة كربلاء لفرانس برس ان «الهجوم تزامن مع حفل زفاف ما ادى الى مقتل وجرح عدد كبير من المتواجدين خلال الحفل».
بدوره، اكد رحيمة وقوع الهجوم قرب تجمع حفل زفاف.