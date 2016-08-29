الجعفري يجتمع بوفد الحوثيين في بغداد

– August 29, 2016

71‭ ‬قتيلاً‭ ‬بتفجير‮ ‬‭ ‬مجندين‭ ‬يمنيين‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش

بغداد‭ – ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬اجتمع‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬حركة‭ ‬الحوثي‭ ‬اليمنية‭.‬

وكان‭ ‬الحوثيون‭ ‬أعلنوا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬استعدادهم‭ ‬لاستئناف‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬التحالف‭ ‬هجماته‭ ‬وحصاره‭ ‬لمناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحوثيون‭. ‬والعلاقات‭ ‬متوترة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيعة‭ ‬والسعودية‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬الحوثيين‭ ‬طلبوا‭ ‬تسهيلات‭ ‬لوجستية‭ ‬وتسهيل‭ ‬التنقل‭ ‬عبر‭ ‬طائرات‭ ‬ومطارات‭ ‬عراقية‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬كما‭ ‬طلبوا‭ ‬دعما‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬عند‭ ‬بحث‭ ‬نتائج‭ ‬المفاوضات‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ . ‬وميدانياً‭ ‬قتل‭ ‬71‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬زهاء‭ ‬مئة‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬استهدف‭ ‬الاثنين‭ ‬مركزا‭ ‬للتجنيد‭ ‬تابع‭ ‬للجيش‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬هو‭ ‬الاكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬استعادتها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬وخلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬شهدت‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬عاصمة‭ ‬موقتة‭ ‬اثر‭ ‬سيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفائهم‭ ‬الموالين‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014،‭ ‬هجمات‭ ‬تبنى‭ ‬معظمها‭ ‬تنظيما‭ ‬القاعدة‭ ‬و»الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

وافاد‭ ‬الجهاديون‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬والمتمردين‭ ‬المتهمين‭ ‬بتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬لتعزيز‭ ‬نفوذهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬اجزائه‭ ‬الجنوبية‭. ‬وصباح‭ ‬الاثنين،‭ ‬استهدف‭ ‬انتحاري‭ ‬يقود‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬تجمعا‭ ‬لمتطوعين‭ ‬ينتظرون‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬الجيش،‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬تستخدم‭ ‬كمركز‭ ‬تجنيد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭.‬

وادى‭ ‬التفجير‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬71‭ ‬شخصا‭ ‬واصابة‭ ‬98‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬بعدن‭ ‬نقل‭ ‬اليها‭ ‬الضحايا‭. ‬ولم‭ ‬تحدد‭ ‬المصادر‭ ‬توزيع‭ ‬القتلى‭ ‬بين‭ ‬مجندين‭ ‬ومدنيين‭.‬

واكدت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬توفوا‭ ‬متأثرين‭ ‬بجروحهم،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬حصيلة‭ ‬التفجير‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬متواصل‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭.‬

وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬اعماق‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له،‭ ‬الهجوم،‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬استشهادية‭ ‬لمقاتل‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭.‬

‭- ‬انهيار‭ ‬سقف‭ -‬

وبحسب‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التفجير،‭ ‬تواجدت‭ ‬غالبية‭ ‬المجندين‭ ‬في‭ ‬الباحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمدرسة‭ ‬‮«‬السنافر‮»‬،‭ ‬عندما‭ ‬تمكن‭ ‬الانتحاري‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬بسيارته‭ ‬خلف‭ ‬شاحنة‭ ‬صغيرة‭ ‬مخصصة‭ ‬للتموين‭ ‬دخلت‭ ‬حرم‭ ‬المدرسة‭.‬

وادى‭ ‬عصف‭ ‬التفجير‭ ‬لانهيار‭ ‬سقف‭ ‬احدى‭ ‬غرف‭ ‬المدرسة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجندين‭. ‬كما‭ ‬تسبب‭ ‬الانفجار‭ ‬باحتراق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المدرسة،‭ ‬وتناثر‭ ‬اشلاء‭ ‬وبقع‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬في‭ ‬محيطها‭.‬