الجعفري يجتمع بوفد الحوثيين في بغداد
71 قتيلاً بتفجير مجندين يمنيين في عدن تبناه تنظيم داعش
بغداد – الزمان
قالت وزارة الخارجية العراقية على موقعها الالكتروني إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اجتمع الاثنين مع ممثلين عن حركة الحوثي اليمنية.
وكان الحوثيون أعلنوا أمس الأحد استعدادهم لاستئناف محادثات سلام مع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية بشرط أن يوقف التحالف هجماته وحصاره لمناطق يسيطر عليها الحوثيون. والعلاقات متوترة بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة والسعودية. وقالت مصادر مطلعة ان الحوثيين طلبوا تسهيلات لوجستية وتسهيل التنقل عبر طائرات ومطارات عراقية عند الضرورة كما طلبوا دعما في مجلس الجامعة العربية عند بحث نتائج المفاوضات الشهر المقبل . وميدانياً قتل 71 شخصا على الاقل واصيب زهاء مئة في تفجير انتحاري استهدف الاثنين مركزا للتجنيد تابع للجيش اليمني في عدن، تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، هو الاكثر دموية في المدينة منذ استعادتها القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية قبل عام. وخلال الاشهر الماضية، شهدت المدينة التي اعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة موقتة اثر سيطرة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، هجمات تبنى معظمها تنظيما القاعدة و»الدولة الاسلامية».
وافاد الجهاديون من النزاع بين الحكومة المدعومة من التحالف منذ آذار/مارس 2015 والمتمردين المتهمين بتلقي الدعم من ايران، لتعزيز نفوذهم في مناطق عدة من اليمن خصوصا في اجزائه الجنوبية. وصباح الاثنين، استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة تجمعا لمتطوعين ينتظرون للانضمام الى الجيش، كانوا في مدرسة تستخدم كمركز تجنيد في شمال المدينة الساحلية، بحسب مسؤول في اجهزة الامن.
وادى التفجير الى مقتل 71 شخصا واصابة 98 آخرين، بحسب ما افادت مصادر طبية في ثلاثة مستشفيات بعدن نقل اليها الضحايا. ولم تحدد المصادر توزيع القتلى بين مجندين ومدنيين.
واكدت المصادر ان العديد من القتلى توفوا متأثرين بجروحهم، علما ان حصيلة التفجير هي في تزايد متواصل منذ الصباح.
وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية عبر وكالة «اعماق» التابعة له، الهجوم، قائلا انه كان «عملية استشهادية لمقاتل من الدولة الاسلامية».
- انهيار سقف -
وبحسب شهود في موقع التفجير، تواجدت غالبية المجندين في الباحة الداخلية لمدرسة «السنافر»، عندما تمكن الانتحاري من التسلل بسيارته خلف شاحنة صغيرة مخصصة للتموين دخلت حرم المدرسة.
وادى عصف التفجير لانهيار سقف احدى غرف المدرسة حيث كان عدد من المجندين. كما تسبب الانفجار باحتراق عدد من السيارات القريبة من المدرسة، وتناثر اشلاء وبقع من الدماء في محيطها.