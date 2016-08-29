وفاة وزير دفاع إسرائيلي من أصول عراقية   تحديث كبير لأنظمة آيفون وآيباد للحماية من برامج تجسس اسرائيلية  متطورة 

– August 29, 2016

وفاة‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عراقية‮ ‬

القدس‭ -‬رويترز‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬توفي‭ ‬السياسي‭ ‬المخضرم‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬السابق‭ ‬بنيامين‭ ‬بن‭ ‬اليعازر‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬بلغ‭ ‬80‭ ‬عاما‭.‬

وتدهورت‭ ‬صحة‭ ‬بن‭ ‬اليعازر‭ ‬المنحدر‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬عراقية،‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬واعتزل‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬بعد‭ ‬فضيحة‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬واتهم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬رشى‭ ‬وبغسل‭ ‬الأموال‭ ‬والاحتيال‭ ‬وبارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضريبية‭ ‬وهي‭ ‬تهم‭ ‬تتصل‭ ‬بمزاعم‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬تعزية‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬بن‭ ‬اليعازر‭ ‬‮«‬خدم‭ ‬بلده‭ ‬لعشرات‭ ‬السنين‭ ‬كمحارب‭ ‬وكقائد‭ ‬ومسؤول‭ ‬عام‭ ‬ووزير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬يكشف‭ ‬التحذير‭ ‬الذي‭ ‬اطلقته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬برنامج‭ ‬تجسس‭ ‬يسمح‭ ‬باختراق‭ ‬اجهزة‭ ‬‮«‬اي‭ ‬فون‮»‬‭ ‬و»اي‭ ‬باد‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الشركات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬اعتراض‭ ‬الاتصالات‭. ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التهديد‭ ‬الالكتروني،‭ ‬عمدت‭ ‬الشركة‭ ‬الاميركية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬تحديث‭ ‬نظام‭ ‬اجهزة‭ ‬الايفون‭ ‬التي‭ ‬وزعتها‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيغاسوس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صممته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اس‭ ‬او‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬هرتسيليا‭ ‬المعروفة‭ ‬بـ»وادي‭ ‬السيليكون‮»‬‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬شمال‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭. ‬وشركة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اس‭ ‬او‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬امة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬ضرورة‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المخاطر‭ ‬الامنية‭.‬

وتقدر‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬برايفيسي‭ ‬انترناشونال‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬27‭ ‬شركة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وهذا‭ ‬الرقم‭ ‬يضع‭ ‬اسرائيل‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مع‭ ‬3‭,‬3‭ ‬شركة‭ ‬لكل‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬مقابل‭ ‬0‭,‬4‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و1‭,‬6‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وبين‭ ‬مستخدمي‭ ‬هذه‭ ‬البرمجيات‭ ‬حكومات‭ ‬في‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬واسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬وافريقيا‭.‬

ووصفت‭ ‬‮«‬لوك‭ ‬اوت‮»‬‭ ‬لامن‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيغاسوس‮»‬‭ ‬بانه‭ ‬الهجوم‭ ‬الاكثر‭ ‬تطورا‭ ‬الذي‭ ‬اكتشفته‭ ‬بسبب‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التسلل‭ ‬خلسة‭ ‬في‭ ‬اجهزة‭ ‬الهاتف‭ ‬التي‭ ‬يخترقها‭ ‬الى‭ ‬المكالمات،‭ ‬والكاميرات،‭ ‬والبريد‭ ‬الالكتروني،‭ ‬ونظام‭ ‬تحديد‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬وكلمات‭ ‬المرور‭ ‬والتطبيقات‭ ‬مثل‭ ‬فيسبوك‭ ‬وسكايب‭ ‬وواتساب‭ ‬وفايبر‭ ‬وغيرها‭.‬

وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬برنامج‭ ‬التجسس‭ ‬لدى‭ ‬استخدامه‭ ‬ضد‭ ‬احمد‭ ‬منصور،‭ ‬وهو‭ ‬ناشط‭ ‬حقوقي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬تعرض‭ ‬هاتفه‭ ‬مرارا‭ ‬لهجمات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭.‬

واكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اس‭ ‬او‮»‬‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬ان‭ ‬اس‭ ‬او‭ ‬هي‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬العالم‭ ‬مكانا‭ ‬اكثر‭ ‬امانا‭ ‬عبر‭ ‬تزويد‭ ‬الحكومات‭ ‬الشرعية‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬والجريمة‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬تلتزم‭ ‬تماما‭ ‬بالقوانين‭ ‬والانظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬الصادرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لبيع‭ ‬الاسلحة‭ ‬والتقنيات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬استخدامات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

ولم‭ ‬تشأ‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬المسالة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

‭–‬مبالغ‭ ‬خيالية‭–‬

وتقول‭ ‬‮«‬برايفيسي‭ ‬انترناشونال‮»‬‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬والانظمة‭ ‬لا‭ ‬تأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬وضع‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تطلب‭ ‬هذه‭ ‬البرامج،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬للانظمة‭ ‬بمراقبة‭ ‬او‭ ‬قمع‭ ‬المعارضين‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشركة‭ ‬آبل،‭ ‬فقد‭ ‬تلقى‭ ‬الناشط‭ ‬الاماراتي‭ ‬احمد‭ ‬منصور‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تعرض‭ ‬لعدة‭ ‬هجمات‭ ‬الكترونية‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬تتضمن‭ ‬روابط‭ ‬مغلقة‭ ‬تعرض‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬اسرار‭ ‬حول‭ ‬تعرض‭ ‬معتقلين‭ ‬للتعذيب‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الامارات‭.‬

ولو‭ ‬نقر‭ ‬منصور‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬لكان‭ ‬برنامج‭ ‬التجسس‭ ‬تسلل‭ ‬الى‭ ‬هاتفه‭ ‬الآيفون‭ ‬الذي‭ ‬لكان‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬‮«‬جاسوس‭ ‬في‭ ‬جيبه‮»‬‭ ‬يتتبع‭ ‬مكان‭ ‬وجوده‭ ‬ومحادثاته،‭ ‬وفقا‭ ‬لـ‮»‬‭ ‬سيتيزن‭ ‬لاب‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيلية،‭ ‬فان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اس‭ ‬او‮»‬‭ ‬قامت‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬وبموافقة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ببيع‭ ‬برمجياتها‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬لم‭ ‬تحددها‭.‬

ويؤكد‭ ‬دانيال‭ ‬كوهين‭ ‬الخبير‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬مفاجئة‭. ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬الطليعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمجال‭ ‬الانترنت‮»‬‭.‬

ويشرح‭ ‬كوهين‭ ‬ان‭ ‬التقدم‭ ‬يأتي‭ ‬اساسا‭ ‬من‭ ‬دينامية‭ ‬عناصر‭ ‬سابقين‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬مثل‭ ‬الوحدة‭ ‬8200‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحرب‭ ‬الالكترونية‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬ترك‭ ‬الجيش،‭ ‬يستخدم‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬مهارتهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬او‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬باجور‭ ‬طائلة‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬قائمة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اسرائيل‭ ‬بحسب‭ ‬كوهين‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاحجام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الانترنت،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اكبر‭ ‬شركات‭ ‬الاسلحة‭ ‬اقامت‭ ‬ايضا‭ ‬وحدات‭ ‬متخصصة‭ ‬بامن‭ ‬الانترنت‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الحالات،‭ ‬فان‭ ‬الشركات‭ ‬لا‭ ‬تتعامل‭ ‬سوى‭ ‬مع‭ ‬حماية‭ ‬انظمة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬العسكرية‭ ‬والمدنية،‭ ‬مثل‭ ‬البنوك‭ ‬والشركات‭ ‬العامةوالخاصة‮»‬‭.‬

‭–‬من‭ ‬الدنمارك‭ ‬الى‭ ‬ايران‭–‬

ويشير‭ ‬كوهين‭ ‬ان‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬‮«‬10‭%‬‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الامن‭ ‬الالكتروني‭ ‬اختارت‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬الاعمال‭ ‬الهجومية‭ ‬اي‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬باختراق‭ ‬الانظمة‭ ‬المعلوماتية‮»‬‭.‬

بينما‭ ‬تؤكد‭ ‬برايفيسي‭ ‬انترناشونال‭ ‬ان‭ ‬بيع‭ ‬برامج‭ ‬التجسس‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اجهزة‭ ‬المخابرات‮»‬‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬والاجنبية‭.‬

وقامت‭ ‬شركات‭ ‬ذات‭ ‬اصول‭ ‬اسرائيلية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬نايس‭ ‬سيستمز‮»‬‭ ‬و»فيرينت‮»‬‭ ‬ببيع‭ ‬تقنيات‭ ‬للشرطة‭ ‬السرية‭ ‬في‭ ‬اوزبكستان‭ ‬وكازاخستان‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬وصدرت‭ ‬تقنيات‭ ‬الى‭ ‬ترينيداد‭ ‬وتوباغو‭ ‬واوغندا‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ ‬وبنما‭ ‬والمكسيك،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬البريطانية‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬اوردت‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬ان‭ ‬شركة‭ ‬الوت‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬للاتصالات‭ ‬قامت‭ ‬بتصدير‭ ‬تقنيات‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانترنت‭ ‬كانت‭ ‬موجهة‭ ‬للدنمارك،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وسمح‭ ‬لشركتي‭ ‬نايس‭ ‬وفيربنت‭ ‬بفتح‭ ‬مكاتب‭ ‬ومركز‭ ‬للمراقبة‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬واوزبكستان‭ ‬بموازاة‭ ‬تدريب‭ ‬موظفين‭ ‬محليين‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ذلك،‭ ‬اكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اس‭ ‬او‮»‬‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تتوصل‭ ‬اليها‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬عملائها‭ ‬تشترط‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬المنتجات‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬وفقط‭ ‬لمنع‭ ‬الجريمة‭ ‬وللتحقيقات‭ ‬الجنائية‮»‬‭.‬