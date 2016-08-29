مقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة في هجوم على دورية الشاهد أصغر سياسي يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس
تونس- الزمان
أصبح يوسف الشاهد (40 عاما) الاثنين اصغر سياسي يتسلم رئاسة الحكومة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 . ويوسف الشاهد المولود في 18 أيلول/سبتمبر 1975 بتونس، كان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد (67 عاما) التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز/يوليو الماضي اثر انتقادات واسعة وجهت لها بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وهو ايضا قيادي في حزب «نداء تونس» الذي اسسه الباجي قائد السبسي، وفاز بالانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.
حصل الشاهد في 2003 على دكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة فرنسية، ودرّس في جامعات فرنسا واليابان والبرازيل وعمل خبيرا في مجال تخصصه مع دول ومنظمات دولية عدة، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي التونسي الاربعاء. وسبق للشاهد ان عمل خبيرا زراعيا بسفارة الولايات المتحدة بتونس بحسب مراسلة صادرة عن السفارة بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2010، سربها موقع ويكيليكس. وقدمت المراسلة المسربة الشاهد بأنه خبير زراعي لدى مصلحة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية والمسؤولة عن تسهيل وصول المنتجات الزراعية الاميركية الى الاسواق الخارجية. وأظهرت المراسلة سعي الولايات المتحدة الى اقناع تونس باعتماد التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجيا) في الزراعة وإصدار تشريعات في هذا المجال. وانتقد نشطاء انترنت عمل الشاهد مع الولايات المتحدة ووصفوه بأنه «ليبرالي» معتبرين ان تعيينه على راس الحكومة يهدف الى تطبيق إصلاحات «موجعة» يطالب بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال مصدر مقرب من يوسف الشاهد لفرانس برس «نعم لقد اشتغل (سابقا) على برامج تعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وليس لديه ما يخفيه». فيما أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة آخرين في «هجوم ارهابي» استهدف الاثنين دورية عسكرية في جبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر. وقال العقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم الوزارة للقناة الاولى من التلفزيوني الرسمي ان «ارهابيين» هاجموا باستعمال «شحنة كبيرة من المتفجرات» دورية عسكرية كانت «تؤمن عمال شركة مدنية لتعبيد الطريق بجبل سمامة» ما اسفر عن استشهاد ثلاثة جنود واصابة سبعة آخرين. وأوضح ان احد الجرحى «اصيب بشظية والبقية حالتهم مستقرة». واضاف ان الجيش اطلق النار على المهاجمين «ومنعهم من الاقتراب من عربات عسكرية وتفجيرها» وأصاب منهم «اثنين على الاقل ونحن متأكدون ان فيهم وفيات نتيجة رد فعل الوحدات العسكرية الذي كان مركزا».
واوضح ايضا انه «تم حجز حقيبة متفجرات كانوا ينوون ان يفجروا بها عرباتنا واضطروا الى ان يتخلوا عنها وينسحبوا بعد اصابتهم». وقال ان «المدنيين العاملين في الشركة تم تامينهم بالكامل واخلاؤهم من منطقة العمليات».
ويتحصن في جبال ولايات القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، مسلحون تابعون لـ»كتيبة عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، بحسب السلطات التونسية.
وخططت الكتيبة، وفق السلطات، لتحويل تونس الى «اول إمارة اسلامية في شمال إفريقيا» بعد الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وزرعت الكتيبة العديد من الالغام في مناطق جبلية غرب تونس لمنع تقدم قوات الجيش.
ومنذ 2011 وحتى اليوم، قتل في تونس أكثر من 100 بين عسكريين وأمنيين و59 سائحا اجنبيا و18 مواطنا في هجمات لجماعات جهادية مسلحة أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الامن والجيش، أو في انفجار ألغام زُرعت بمناطق جبلية.