مقتل ثلاثة جنود واصابة سبعة في هجوم على دورية الشاهد أصغر سياسي يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس

– August 29, 2016

تونس‭- ‬الزمان‮ ‬

أصبح‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬الاثنين‭ ‬اصغر‭ ‬سياسي‭ ‬يتسلم‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬عن‭ ‬فرنسا‭ ‬سنة‭ ‬1956‭ . ‬ويوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬1975‭ ‬بتونس،‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الحبيب‭ ‬الصيد‭ (‬67‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬سحب‭ ‬منها‭ ‬البرلمان‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬انتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬وجهت‭ ‬لها‭ ‬بعدم‭ ‬الفاعلية‭ ‬في‭ ‬انعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭.‬

وهو‭ ‬ايضا‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬تونس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اسسه‭ ‬الباجي‭ ‬قائد‭ ‬السبسي،‭ ‬وفاز‭ ‬بالانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

حصل‭ ‬الشاهد‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬على‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬فرنسية،‭ ‬ودرّس‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬فرنسا‭ ‬واليابان‭ ‬والبرازيل‭ ‬وعمل‭ ‬خبيرا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصه‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬عدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬التونسي‭ ‬الاربعاء‭. ‬وسبق‭ ‬للشاهد‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬خبيرا‭ ‬زراعيا‭ ‬بسفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتونس‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2010،‭ ‬سربها‭ ‬موقع‭ ‬ويكيليكس‭. ‬وقدمت‭ ‬المراسلة‭ ‬المسربة‭ ‬الشاهد‭ ‬بأنه‭ ‬خبير‭ ‬زراعي‭ ‬لدى‭ ‬مصلحة‭ ‬الزراعة‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬الأميركية‭ ‬والمسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬الاميركية‭ ‬الى‭ ‬الاسواق‭ ‬الخارجية‭. ‬وأظهرت‭ ‬المراسلة‭ ‬سعي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اقناع‭ ‬تونس‭ ‬باعتماد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحيوية‭ (‬بيوتكنولوجيا‭) ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬وإصدار‭ ‬تشريعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وانتقد‭ ‬نشطاء‭ ‬انترنت‭ ‬عمل‭ ‬الشاهد‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ووصفوه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ليبرالي‮»‬‭ ‬معتبرين‭ ‬ان‭ ‬تعيينه‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬الحكومة‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬إصلاحات‭ ‬‮«‬موجعة‮»‬‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬لقد‭ ‬اشتغل‭ (‬سابقا‭) ‬على‭ ‬برامج‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬وليس‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يخفيه‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التونسية‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬واصابة‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬ارهابي‮»‬‭ ‬استهدف‭ ‬الاثنين‭ ‬دورية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سمامة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬القصرين‭ (‬وسط‭ ‬غرب‭) ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭. ‬وقال‭ ‬العقيد‭ ‬بلحسن‭ ‬الوسلاتي‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬للقناة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الرسمي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ارهابيين‮»‬‭ ‬هاجموا‭ ‬باستعمال‭ ‬‮«‬شحنة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‮»‬‭ ‬دورية‭ ‬عسكرية‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تؤمن‭ ‬عمال‭ ‬شركة‭ ‬مدنية‭ ‬لتعبيد‭ ‬الطريق‭ ‬بجبل‭ ‬سمامة‮»‬‭ ‬ما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬واصابة‭ ‬سبعة‭ ‬آخرين‭. ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬الجرحى‭ ‬‮«‬اصيب‭ ‬بشظية‭ ‬والبقية‭ ‬حالتهم‭ ‬مستقرة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬اطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‭ ‬‮«‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬عربات‭ ‬عسكرية‭ ‬وتفجيرها‮»‬‭ ‬وأصاب‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬اثنين‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ونحن‭ ‬متأكدون‭ ‬ان‭ ‬فيهم‭ ‬وفيات‭ ‬نتيجة‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مركزا‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ايضا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬حجز‭ ‬حقيبة‭ ‬متفجرات‭ ‬كانوا‭ ‬ينوون‭ ‬ان‭ ‬يفجروا‭ ‬بها‭ ‬عرباتنا‭ ‬واضطروا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يتخلوا‭ ‬عنها‭ ‬وينسحبوا‭ ‬بعد‭ ‬اصابتهم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المدنيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬تم‭ ‬تامينهم‭ ‬بالكامل‭ ‬واخلاؤهم‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬العمليات‮»‬‭.‬

ويتحصن‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬ولايات‭ ‬القصرين‭ (‬وسط‭ ‬غرب‭) ‬وجندوبة‭ ‬والكاف‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬الجزائر،‭ ‬مسلحون‭ ‬تابعون‭ ‬لـ»كتيبة‭ ‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‮»‬‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬المغرب‭ ‬الاسلامي،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬التونسية‭.‬

وخططت‭ ‬الكتيبة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات،‭ ‬لتحويل‭ ‬تونس‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اول‭ ‬إمارة‭ ‬اسلامية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2011‭ ‬بنظام‭ ‬الدكتاتور‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭.‬

وزرعت‭ ‬الكتيبة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الالغام‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبلية‭ ‬غرب‭ ‬تونس‭ ‬لمنع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭.‬

ومنذ‭ ‬2011‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬بين‭ ‬عسكريين‭ ‬وأمنيين‭ ‬و59‭ ‬سائحا‭ ‬اجنبيا‭ ‬و18‭ ‬مواطنا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬لجماعات‭ ‬جهادية‭ ‬مسلحة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬وقوات‭ ‬الامن‭ ‬والجيش،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬ألغام‭ ‬زُرعت‭ ‬بمناطق‭ ‬جبلية‭.‬