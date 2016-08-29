هزتان قويتان تضربان بركان أيسلندا المهدد للطيران

– August 29, 2016

لندن‭-(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأيسلندي‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬هزتين‭ ‬أرضيتين‭ ‬قويتين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬ضربتا‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬براكين‭ ‬أيسلندا‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬ثورانه‭. ‬ولم‭ ‬يثر‭ ‬بركان‭ ‬كاتلا‭ ‬فعليا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1918‭ ‬ويقول‭ ‬العلماء‭ ‬إنّه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يثور‭ ‬البركان‭ ‬قبل‭ ‬اليوم‭. ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬ثوران‭ ‬البركان‭ ‬محتملا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عقود‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الزمان‭. ‬وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬روبرتس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مخاطر‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬وضع‭ ‬متغير‭ ‬بالفعل‭ ‬حاليا‭ ‬وفي‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬والأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬هذا‭. ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬إشارات‭ ‬على‭ ‬قرب‭ ‬حصول‭ ‬اضطراب‭ ‬وشيك‭ ‬مسبب‭ ‬للخطر‭.‬‮»‬‭ ‬

وأقفل‭ ‬الرماد‭ ‬المتصاعد‭ ‬من‭ ‬بركان‭ ‬ايجافجالاجوكول‭ ‬القريب‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬معظم‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭.‬

وضربت‭ ‬هزتان‭ ‬أرضيتان‭ ‬بقوة‭ ‬4‭.‬5‭ ‬و4‭.‬6‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭ ‬منطقة‭ ‬كاتلا‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وكان‭ ‬البركان‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬بهزات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينشط‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

وأشار‭ ‬روبرتس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غطاء‭ ‬جليديا‭ ‬يغمر‭ ‬فوهة‭ ‬بركان‭ ‬كاتلا‭ ‬مما‭ ‬سيحجب‭ ‬الحمم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثوران‭ ‬البركان‭ ‬بين‭ ‬60‭ ‬و90‭ ‬دقيقة‭ ‬ويتيح‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬لإنذار‭ ‬السكان‭ ‬وحركة‭ ‬الطيران‭ ‬الدولية‭.‬