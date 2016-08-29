– August 29, 2016

البزّاز يخصّص مبلغاً مالياً لرعاية مصطفى وعائلته

حملة (الشرقية) والنشطاء تنجح بإطلاق صبي المناديل

بغداد ــ داليـا أحمـد

قرر رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز رعاية الصبي مصطفى وجدان وتخصيص مبلغ مالي شهري لمدة سنتين، لعائلته بهدف مساعدتها في اعادة مصطفى واشقائه الى المدرسة .

ونجحت حملة قام بها ناشطون ودعمتها قناة (الشرقية) الفضائية بالضغط على القضاء العراقي من اجل اطلاق سراح الصبي مصطفى المحكوم عليه بالسجن لمدة عام لإدانته بسرقة مناديل ورقية في محافظة المثنى. كما عينت له (الشرقية) المحامي والخبير القانوني عباس الشمري لمتابعة قضيته. وقررت السلطات القضائية امس تسليم مصطفى لوالده لضمان تحسين سلوكه بدلا من ادخاله السجن.

وكانت (الزمان) قد افردت موضوعات لاعادة النظر في كيفية تحسين سلوك الاطفال المشردين وباعة الشوارع وامكانية توفير العمل والايواء وغيرها من المعالجات التي شارك فيها نشطاء اثار قرار سجن الطفل استياءهم كما تحرك الرأي العام لصالح مصطفى.

وقال المتحدث باسم القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان ان (محكمة التمييز الاتحادية قضت امس الاثنين بتسليم الحدث مصطفى وجدان الى والده لضمان مراقبة سلوكه وفقاً للقانون).

وذكر الشمري في تصريح ان (قضية الطفل مصطفى قابلة للطعن والتمييز وتم البدء بالاجراءات القانونية لمتابعة القضية).

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحملات عدة تناشد اطلاق سراح الطفل منها انا صغير انقذوني وقبل ان تحاكموه اسألوه لماذا سرق .وغيرها من العبارات. وبقرار السلطة القضائية استبشر النشطاء خيرا وقالوا في تغريدات امس انهم (يستبشرون خيرا في القضاء وينتظرون منه المزيد من القرارات الجريئة في محاكمة المختلسين وسراق المال العام وعدم السماح بشمول الحيتان بالعفو العام المرتقب).

ومصطفى نزح من الانبار الى السماوة مع عائلته ويعمل هو وشقيقه ليث في بيع مواد بسيطة لكسب عيش العائلة. فيما تعهد والده بعد مبادرة البزاز بضمان عودته وشقيقه الى المدرسة ومتابعة سلوكه.

وكشف رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ارشد الصالحي عن وصول وفد من اللجنة الى محافظة المثنى للوقوف على حيثيات قضية مصطفى .

وقال الصالحي لـ (الزمان) امس ان (وفدا من اللجنة وصل الى المحافظة لزيارة الطفل ولقاء مسؤولي المحافظات ومحكمة المثنى للوقوف على حيثيات الحكم وما دار بشانه).واضاف الصالحي ان (اللجنة تتابع القضية وتعمل على مناقشتها).واكد عضو لجنة النزاهة النيابية اردلان نور الدين ضعف ملاحقة سراق المال العام لامتلاكهم نفوذا.واضاف نور الدين في تصريح امس ان (جميع الإجراءات التي قام بها مجلس النواب من استجوابات وسحب ثقة هي ملاحقة للفاسدين ومحاربة الفساد).واضاف (دائما هناك ضعفا في متابعة سراق المال العام لان الطرف الأخر أقوى وله نفوذ لذا فان محاربة هذه الأطراف تكون صعبة جدا).مستدركا (لكن مع ذلك لن نتهاون يوما في ملاحقتهم). وكانت المرجعية الدينية العليا قد انتقدت الجمعة الماضية على لسان ممثلها في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إنزال العقوبات الشديدة بحق صغار السراق والمختلسين وترك الكبار منهم يسرحون وينهبون كيفما يحلو لهم.