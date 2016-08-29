– August 29, 2016

إحباط تفجيرات إجرامية في كربلاء والبحث عن دواعش بالمثنى

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

المثنى – سعد حسين

احبطت القوات الامنية اعتداءات وشيكة كادت تتسبب بالعديد من الضحايا الا ان انتحاريا تمكن من تفجير نفسه مستهدفا حفل زفاف ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات.وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (انتحاريا فجر نفسه مستهدفا حفل زفاف في قضاء عين التمر ما اسفر عن استشهاد نحو 20 شخصا واصابة نحو 20 اخرين بجروح حالات بعضهم حرجة بسبب شدة الاعتداء).ملفتا الى ان (القوات الامنية الموجودة والقريبة من مكان الاعتداء هرعت لتقديم العون وتمكنت من احباط مخطط بخمس تفجيرات انتحارية).مشيرا الى ان (الاعتداء الجبان ياتي محاولة لاثبات الوجود بعد الخسائر التي مني بها تنظيم داعش الارهابي).وقالت قيادة عمليات الفرات الاوسط في بيان امس ان (احد الانتحاريين فجر نفسه مستهدفا حفل زفاف بحزام ناسف ورمانات يدوية ورمي عشوائي ببندقية كلاشنكوف أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح أغلبهم نتيجة الرمي العشوائي).وأضاف ان (الاجهزة الامنية قتلت اربعة انتحاريين وأفشلت النيات الارهابية للمسلحين).مشيرا إلى أن (القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ وباشراف القيادات في المحافظة).وقالت عضو مجلس المحافظة بشرى حسن في تصريح امس ان (اربعة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة هاجموا موكب زفاف وقاموا باطلاق النار عشوائيا على المارة وثم فجروا انفسهم).وأضافت أن (حصيلة الهجوم النهــــــــائية بلغت 17 شهيدا و 27 جريحا). مشيرة إلى أن (ما حدث يعد خرقا كبيرا).وفي المثنى قال قائد عمليات الرافدين اللواء علي دبعون في تصريح امس ان (القوات الأمنية في الجيش وقوات الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية بالاشتراك مع طيران الجيش ستنفذ عملية عسكرية واسعة النطاق للبحث عن إرهابيين مختبئين في بادية السماوة).وأشار الى ان (معلومات استخبارية كشفت عن وجود عدد من الإرهابيين والاحزمة الناسفة التي تروم استهداف المحافظات الجنوبية بعمليات إرهابية).وفي بغداد قال مصدر امس إن (المفارز المشتركة قتلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً كان ينوي استهداف المدنيين في منطقة الرضوانية).