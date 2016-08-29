– August 29, 2016

هجرة كركوك لـ (الزمان) : لا إصابات بحريق مخيم النازحين

كركوك – مروان العاني

اكدت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة كركوك عدم وقوع اصابات بين النازحين اثر الحريق الذي اندلع داخل مخيم يحيى اوه للنازحين.وقال مدير الهجرة في المحافظة عمار صباح لـ (الزمان) امس ان (حريقا التهم 17 خمية بمخيم يحيى اوه للنازحين من دون اصابات بشرية).واضاف ان (تحقيقا فتح بالحادث لمعرفة اسباب الحريق وتمت المباشرة على الفور بتجهيز 72 خيمة و82 سلة غذائية).وقال مصدر امس ان (المخيم يضم نازحين من قضاء تلعفر وناحية العياضية وهم من التركمان وعددهم أكثر من 650 عائلة).واشار الى ان (1200 مدني هارب من داعش يجري تدقيق ملفاتهم قرب مكتب خالد بعد هروبهم من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش جنوبي كركوك وغربيها).مؤكدا ان (حجم الضغوط التي تواجه كركوك كبيرة بسب ازمة النازحين ومحدودية الدعم وحاجة كركوك للتمويل والمساعدات العاجلة).