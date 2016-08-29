– August 29, 2016

الكردستاني لـ (الزمان) : نيجيرفان البارزاني يناقش مع الحكومة تصدير النفط وتحرير الموصل

بغداد – شيماء عادل

بحث وفد اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نجيرفان البارزاني الذي وصل الى بغداد امس، حل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة المركزية والاستعدادات لتحرير الموصل وتصدير النفط. وقال عضو التحالف الكردستاني اسلام حسين لـ(الزمان) ان (وفد الاقليم برئاسة البارزاني وصل الى بغداد لمناقشة المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز ولاسيما الاتفاق النفطي). موضحا ان (البارزاني التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وجرى خلال الاجتماع بحث الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والحرب على عصابات داعش الارهابية والاستعدادات لتحرير الموصل وحل الاشكالات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وفق القانون والدستور). مضيفا انه (نوقشت خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بانتاج وتوزيع النفط من خلال حقول الاقليم وكركوك وتم الاتفاق على اجراء مباحثات فنية بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات المعدنية في الاقليم اضافة الى التعاون والتنسيق بين الحكومة والاقليم في عملية تحرير الموصل والتزام حكومة الاقليم بخطة التحرير لانقاذ الاهالي واعادة النازحين وطرد الدواعش).مؤكدا ان (الوفد لن يناقش موضوع الاستفتاء وتقرير المصير كون رئيس الاقليم مسعود البارزاني قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم تشكيل لجنة من الاحزاب السياسية الكردية للتنسيق وطرح موضوع الاستفتاء وبذلك فأن هذا الوفد سوف لن يضع موضوع الاستفتاء على جدول الاعمال). واكد مسؤول الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بختيار صالح ان الوفد طلب من العبادي ارسال رواتب المعلمين والمدرسين لشهر واحد. وقال صالح في تصريح امس ان (الوفد بحث عدة مسائل مهمة مع العبادي والاطراف السياسية الاخرى) لافتا الى ان (الوفد بذل جهودا حثيثة وتطرق الى المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ومسائل تتعلق بقوت ورواتب الموظفين) مؤكدا ان (الوفد طلب من العبادي ارسال رواتب المعلمين والمدرسين لشهر واحد مع بدء السنة الدراسية الجديدة) معربا عن امله ان (يكون رد العبادي ايجابيا بعد وعده بدراسة ذلك في ظل الازمة المالية) الى ذلك وصف الأمين العام لحركة التنمية والإصلاح الكردية محمد بازياني أوضاع أهالي إقليم كردستان بالمزرية محذرا من خطورة الموقف في الإقليم اذا استمر الوضع المعيشي كما هو عليه. وقال بازياني في تصريح امس إن (الوضع في إلاقليم يتجه نحو الخطر إذا لم يتدارك المسؤولون الأوضاع المزرية للمواطنين) مشيرا إلى أن (الإحباط مرسوم على وجوه الجميع من مختلف الطبقات وحتى الأغنياء)مضيفا أنه (بالرغم من وجود الخيرات الكثيرة إلا أن المواطنين محرومون من حقهم القانوني وهو الراتب ثمن عرق جبينهم) لافتا إلى أن (هذه الظاهرة لا توجد إلا في الاقليم) مطالبا حكومة الإقليم بالإسراع في إيجاد حل للفساد المستشري في مؤسساتها) مؤكدا (أهمية البدء بمكافحة الفساد من رأس الهرم ومن ثم إلى الأدنى).