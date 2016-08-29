– August 29, 2016

وفد حوثي في بغداد يبحث أزمة اليمن

بغداد -عبد اللطيف الموسوي

بدأ وفد رفيع المستوى من حركة أنصار الله (الحوثيين) في بغداد امس مباحثات بشأن الأزمة اليمنية بدأها بلقاء وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال امس إن (وفداً رفيع المستوى من جماعة أنصار الله وصل الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، لإجراء مباحثات بشأن الأزمة اليمنية)، موضحاً أن (الوفد يضم قيادات الحركة الذين شاركوا في المفاوضات التي ضيفتها الكويت).وبحسب احمد فإن برنامج زيارة الوفد يتضمن اللقاء بالجعفري وعدد من السياسيين العراقيين خلال الزيارة التي تستغرق أياماً عدة. وبشأن موقف العراق من الأزمة اليمينة، قال أن (الموقف العراقي لا يزال ثابتا وهو تشجيع الحوار بين الأطراف، وإبعاد الحرب عن البلد، وموقفنا كان واضحاً منذ البداية من التدخل العسكري، وخصوصا العربي عبر التحالف العسكري العربي)، لافتاً الى أن (بغداد تدعم إبعاد التدخل الخارجي في الأزمة اليمنية، وأن يُترك لليمنيين اختيار شكل الحكومة التي تمثلهم). وكانت مصادر يمنية قد افادت في وقت سابق من مساء الاحد الماضي بوصول وفد الحوثيين التفاوضي في مشاورات السلام، الى بغداد، قادما من سلطنة عمان، التي ظل فيها عالقا منذ السادس من آب الجاري؛ بسبب إغلاق مطار صنعاء.ونقلت وكالة انباء الأناضول عن مصادر مقربة من الوفد قولها أن (الوفد سيقوم بجولة تشمل عدد من الدول، لبحث الاعتراف بالمجلس السياسي الأعلى المشكل بالمناصفة مع حزب المؤتمر ، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح) ، مضيفة أن ( الوفد سينتقل من بغداد إلى بيروت، ومن ثم سينتقل إلى طهران، وهي المحطة الأهم خلال جولته.