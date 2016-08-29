– August 29, 2016

(الزمان) تنفرد بنشر آلية إطلاق المعتقلين

سقف الإعتراضات سنة واحدة ومنع الإحتجاز 3 أشهر دون إحالة للقضاء

بغداد – الزمان

سمحت تعليمات تنفيذ قانون العفو العام التي اصدرها مجلس القضاء الاعلى اول امس للمتضررين بالطعن في قرارات هذه اللجان امام محكمتي التمييز والاستئناف بحسب العلاقة واتاحت للمحكوم عليه امكانية التمييز اذا ادعى ان اعترافاته انتزعت منه بالاكراه وان الاجراءات القانونية كانت بناء على معلومات من مخبر سري او متهم آخر .

وتضمنت التعليمات استمرار اللجان المكلفة بمراجعة الاحكام بتلقي الاعتراضات لمدة سنة من تاريخ صدور التعليمات.وبحسب التعليمات فإن على اللجان النظر بالدعاوى اذا امضى المحتجز ثلاثة اشهر من دون عرضه على القضاء او اذا امضى المتهم 18 شهراً في التوقيف من دون حسم اجراءات التحقيق معه او اذا مضت على المتهم مدة تزيد على سنة من تاريخ احالته الى المحكمة المختصة ولم تحسم دعواه.

وفي ما يأتي نص التعليمات:

استناداً الى احكام المادة (15) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2016 والنافذ بتاريخ صدوره، اصدر مجلس القضاء الاعلى التعليمات الاتية:

رقم (1) لسنة 2016

تعليمات تنفيذ قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2016

المادة- 1- اولاً- تشكل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية الاتحادية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى وتتكون كل لجنة من قاض من الصنف الاول وقاضيين من الصنف الثاني في الاقل تتولى المهام المنصوص عليها في المواد (7/ثانياً)، (9/ ثانياً) و (12) من قانون العفو العام.

ثانياً- يجوز زيادة عدد اللجان المركزية المشار اليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة حسب حجم العمل وببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى.

ثالثاً- يعاون اللجان المركزية عدد من الموظفين وحسب الحاجة في تأمين مستلزمات العمل الاداري فيها.

رابعاً- لا تباشر اللجان المركزية مهام الا بحضور ممثل الادعاء العام.

المادة- 2- اولاً- تكون مهامها اللجنة المركزية المشار اليها في المادة (1) من هذه التعليمات كالآتي:

1- النظر في الاحكام الصادر من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المكتسبة الدرجة القطعية فيما يخص الجرائم المشمولة باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2016 المرسلة قضاياها من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح بناء على طلب من ذوي العلاقة او من الادعاء العام. واصدار القرار المقتضي خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر. ويكون قرارها قابلاً للطعن تمييزاً من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في دعاوى الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.

2- أ- النظر في طلب المحكوم عليه بجناية او بجنحة يدعي فيه ان اعترافه قد انتزع بالاكراه او ان الاجراءات القانونية اتخذت بحقه بناء على (مخبر سري) او باعتراف متهم اخر عليه ويشترط ان يكون الحكم المعترض عليه قد بني على احد الاسباب المتقدم ذكرها واكتسب القطعية او لازال قيد التدقيقات التمييزية. ولا يشمل ذلك الاحكام الصادرة غياباً في الجنايات لانها لا تكتسب درجة البتات الا وفقاً لما ترسمه المادتين (247 و 254) من قانون اصول المحكمة الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

ب- تدقق اللجنة المركزية الحكم المعترض عليه من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه حسب قناعاتها القضائية المستندة على ادلة معتبرة وتقرر عند القبول اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي حلت محلها لاجراء التحقيق القضائي والمحاكمة مجدداً ويكون قرارها قابلاً للطعن من المتضرر او من الادعاء العام امام محكمة التمييز الاتحادية في الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في الاحكام الصادرة من محاكم الجنح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.

جـ – لا ينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

د- تستمر اللجان المركزية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بقبول الطلبات لمدة سنة من اليوم التالي لصدور هذه التعليمات على ان تنهي اعمالها خلال مدة سنتين من صدورها.

3- أ- النظر في الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين المرسلة من الجهات الامنية والعسكرية في الاحوال الاتية:

اولاً- اذا امضى المحتجز اكثر من ثلاثة اشهر في الاحتجاز ولم يعرض على القضاء.

ثانياً- اذا امضى المتهم اكثر من ثمانية عشر شهراً في التوقيف ولم يتم حسم اجراءات التحقيق معه.

ثالثاً- اذا مضت مدة تزيد على سنة من تاريخ احالة المتهم على المحكمة المختصة ولم تحسم دعواه.

ب- تبت اللجنة المركزية في الاوراق وتقرر ما تراه بشأن المشمولين باحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2016 وتتمتع اللجنة المركزية بصلاحيات قاضي التحقيق بهذا الخصوص.

ج- لا ينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية:

المادة- 3- اولاً- تشكل في مركز كل منطقة استئنافية يوجد منطقتها سجن او مقر ايداع الاحداث لجنة برئاسة قاض من الصنف الاول وممثل من وزارة العدل ومن وزارة الداخلية ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجة اي منهم عن درجة مدير عام.

ثانياً- للجنة المذكورة في (اولاً) من هذه الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في اداء مهامها.

ثالثاً- تتولى اللجنة اعلاه البت في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبة السجن او الحبس او الايداع اذا طالب الاستبدال ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها، وتصدر قرارها مسبباً بقبول طلب الاستبدال او برفضه ويكون قرارها قابلاً للطعن امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي بها النزيل او المودع مدة العقوبة او مدة الايداع وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بتقرير عن سيرة طلب الاستبدال.

خامساً- اذا قبلت اللجنة المذكورة في البند (اولاً من هذه المادة الطلب تقضي بالزام طالب الاستبدال بدفع مبلغ مقداره عشرة الاف دينار عن كل يوم من الايام المتبقية من مدة العقوبة وتسدد دفعة واحدة الى محاسب اللجنة بموجب وصل وعليه فتح حساب خاص في مصرف حكومي يودع فيه المبلغ المسدد بصفة غرامة بدليةـ ويخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة البدلية.

سادساً- تسري احكام المادة (3) من هذه التعليمات على النزلاء والمودعين المحكومين وفق الجرائم المنصوص عليها في البنود (رابعاً، سابعاً، ثامناً، حادي عشر، ثالث عشر) من المادة (4) من قانون العفو العام الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2016.

سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية، وطلبات التعويض.

4- تتولى محاكم التحقيق ومحاكم الجنح ومحاكم الجنايات والاحداث التحقق من عدم شمول طالب شموله العفو العام الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2016، بشموله سابقاً بقتنون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او بعفو خاص قبل اصدار قرارها.

5- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. ولمجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات تكميلية لهذه التعليمات كلما احتاج الامر الى ذلك.

القاضي مدحت المحمود

رئيس مجلس القضاء الاعلى