– August 29, 2016

التصويت على قانون هيئة المنافذ الحدودية وإلغاء دمج شركات الأسمنت

البرلمان يرجئ مناقشة إقالة وزير المالية إلى الثلاثاء المقبل

بغداد – قصي منذر

ارجأ مجلس النواب مناقشة اقالة وزير المالية هوشيار زيباري الى الثلاثاء المقبل بعد التصويت في جلسة امس على قانون هيئة المنافذ الحدودية والغاء قرار دمج شركات الاسمنت بشركة واحدة. وقال النائب عبد الهادي موحان لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت في جلسته على قانون المنافذ الحدودية والغاء قرار دمج شركات الاسمنت الشمالية والوسطى والجنوبية بشركة واحدة). واضاف ان (دائرة البحوث في البرلمان اعدت تقويما لعمل مجلس النواب ولجانه وتمت مناقشة الموضوع وتحويل الجلسة الى سرية). مشيرا الى (تقديم طلبات خلال الجلسة بشأن التجاوز على الحصص المائية للبحيرات والمسطحات المائية التي انشئت بعقود وهمية). وبشأن سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري اكد موحان (تقديم 100 نائب طلبا بسحب الثقة عن زيباري بسبب عدم القناعة باجوبته وستتم مناقشة الموضوع الثلاثاء المقبل). وكان البرلمان قد وافق على طلب لجنة الزراعة والمياه النيابية بتضييف رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل عطلة عيد الاضحى . وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في تصريح امس ان (البرلمان وافق على تضييف العبادي قبل عطلة عيد الاضحى المبارك بشأن معاناة الفلاحين). واحال رئيس البرلمان النواب المخالفين الى لجنة السلوك النيابية . وقال الجبوري خلال جلسة امس انه (تمت احالة ملف النواب المخالفين الى لجنة السلوك النيابية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم). واضاف ان (ما حدث في جلسة السبت الماضي من قبل بعض النواب في عرقلة العمل النيابي امر مؤسف). وكان الجبوري قد بحث مع وفد من نواب وممثلين عن الحكومات المحلية في أقضية القائم وعنه وراوة الواقع الامني والخدمي . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري قوله انه (لابد من أهمية التعجيل بتحرير هذه المدن من براثن الارهاب). داعيا (الحكومة المحلية في محافظة الأنبار إلى أهمية الاسراع بتوفير المتطلبات الضرورية لبدء تلك العمليات). مشيرا إلى أن (تحرير المدن سينعكس بصورة ايجابية على عموم الواقع الامني في العراق والانبار).كما استقبل الجبوري عددا من عوائل المختطفين في منطقة الرزازة. وقال البيان ان (الجبوري استمع الى معاناة العوائل ومطالبهم في معرفة مصير ابنائهم الذين تم اختطافهم منذ اشهر دون معرفة مصيرهم). مطالبا (الجهات الامنية بضرورة تضافر الجهود في تحديد مصيرهم وتوضيح أسباب احتجازهم). مؤكدا (رفضه لكافة الانتهاكات التي تستهدف الشعب). وعدت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية ان الاجواء التي تم التصويت فيها على قناعة البرلمان باجوبة زيباري لم تكن سليمة . وقالت الهيئة في بيان امس إن (الأجواء التي تم التصويت فيها على قناعة مجلس النواب بأجوبة زيباري لم تكن صحية ولا سليمة ورافقها الكثير من التشنج والتوتر). وأضاف أن (وقت التصويت على عدم القناعة بأجوبة زيباري كان تحت الضغط النفسي الذي ساد تلك الجلسة في الوقت الذي يجب الابتعاد عن المناكفات). وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري حدوث تدخلات سياسية في قضية استجواب زيباري. وقال الجبوري في تصريح امس (لا أستبعد حدوث تدخلات سياسية في قضية استجواب زيباري).