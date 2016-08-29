– August 29, 2016

الشرقاط ينتظر التطهير وإستغلال التخبّط

الخلافات تعصف بقيادات داعش والبحث عن أوربيات مختفيات

بغداد – محمد الصالحي

ناشدت قائممقامية قضاء الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين الحكومة الاتحادية بالإسراع في تحرير القضاء ، وتاتي المناشدة وسط توترات نشبت بين اقطاب داعش على خلفية خساراتهم اليومية على يد القوات العسكرية المشتركة.وقال قائممقام القضاء علي دحدوح في تصريح امس ان (الحياة مأساوية في الشرقاط والأهالي يعيشون أوضاعا معيشية صعبة ولا وجود لأي تحرك عسكري لتحرير القضاء).وأضاف أن (قوات قيادة عمليات صلاح الدين والعشائر وحشد عشائر الشرقاط وأفواج شرطة القضاء جاهزة لمعركة التحرير لكن لا يوجد أمر للبدء بالعملية).وكشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري العامل ضمن القطعات في المنطقة المشتركة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين عن وجود توتر حاد نشب بين أقطاب داعش في الشرقاط.وقال المعموري في تصريح امس إن (مفرزة قتالية قادمة من الموصل لدعم تنظيم داعش في الشرقاط سقطت في كمين نصبه التنظيم بمحيط القضاء بعد سيرها في طريق ملغم بالعبوات الناسفة زرعها التنظيم ما أدى الى مقتل وإصابة 6 عناصر من داعش).وأضاف المعموري أن (الحادثة تسببت بحصول توتر بين أقطاب داعش في الشرقاط نتيجة الاتهامات المتبادلة).ملفتا الى أن (التنظيم بدأ يسقط في الكمائن التي صنعها بسبب خسائر العديد من قياداته التي كانت تمتلك معلومات تفصيلية عن الطرق والمناطق الملغمة).وفي الموصل قال مصدر امس ان (ثلاث نساء يحملن جنسيات اجنبية احداهن اوربية اختفين بشكل مفاجئ في الموصل بعد ذهابهن الى مركز صحي وهن تحت حراسة من مفرزة تابعة للتنظيم).واضاف ان (داعش استنفر عناصره وبدات عملية بحث وتحر بمساعدة عناصر نسوية تابعة للتنظيم).مشيرا الى ان (الاستنفار يدل على ان هؤلاء النسوة لهن علاقة قوية بقيادات بارزة في التنظيم).وشرعت قوات البيشمركة بحفر خنادق دفاعية بالقرب من مدينة الموصل. وقال مسؤول محور الخازر في قوات البيشمركة عارف طيفور في تصريح امس ان (تلك الخنادق من أجل الدفاع والحماية). نافيا ان (يكون للخنادق علاقة برسم حدود إقليم كردستان).وقالت قيادة الشرطة ألاتحادية في بيان تلقته (الزمان) امس انها ( ستسلم قوات الجيش جزيرة الخالدية شمال مدينة الرمادي لمسكها بعد تحريرها من داعش). واضاف (بعد ان تحررت جزيرة الخالدية وتحقق النصر بمشاركة قطعات الاتحادية وتضحيات رجالها وكما فعلناها بالفلوجة سيتم تسليم المنطقة الى الجيش لمسك الارض).

واشارت الى ان (قطعات الاتحادية ستنتقل الى مكان اخر محتل لتحرره من الارهاب).وقال المتحدث بأسم عشائر الانبار غسان العيثاوي في تصريح امس ان (القوات الامنية المتمثلة بجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والحشدين الشعبي والعشائري مستعدة لإنطلاق عمليات تحرير مناطق اعالي الفرات). واضاف ان(العمليات في محافظة الانبار سوف تكون مستمرة حتى تطهير المحافظة بالكامل من دنس داعش).

وأعلن ضابط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود المقدم ناظم الجغيفي عن قتل قوات حرس الحدود 12 عنصراً من داعش اثناء محاولتهم الهجوم على مخفر حدودي غربي الانبار.وقال الجغيفي في تصريح امس ان (قوات من حرس حدود المنطقة الثانية تمكنوا من صد هجوم لداعش على مخفر حدودي بين منفذ طريبيل ومعمل البو خربيط التابع لقضاء الرطبــــة).

واضاف أن (العملية اسفرت عن مقتل 12 عنصراً من داعش بينهم قيادي يحمل جنسية عربية). مؤكدا أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها شددت من اجراءاتها الامنية تحسباً لهجمات مماثلة).

وقال مصدر امس ان (قوة من الفوج الأول تمكنت من قتل عشرة عناصر من داعش خلال محاولتهم التعرض على قاطع الفوج في شمال منطقة البوذياب).

وافاد المصدر بان (القوة منعت عناصر داعش القادمين من جزيرة الرمادي شمال مدينة الرمادي بالتعرض عليهم بعد قتلهم واستهدافهم بواسطة مفرزة الكورنيت التابعة للجيش).