– August 29, 2016

عمليات بغداد تباشر بنصب عجلات السونار

بغداد محمد الصالحي

باشرت قيادة عمليات بغداد بنشر عجلات السونار في السيطرات الرئيسة لمناطق العاصمة.وقال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي في تصريح امس ان (هناك اعدادا كبيرة من عجلات السونار ونحن مستمرون بنصبها كونها أجهزة فنية ونحتاجها وتساعدنا كثيرا في كشف السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تحملها العجلات).وأكد الربيعي (إننا مستمرون بنصبها في مناطق مهمة وستشمل بها مدينة الصدر وغيرها).مشيرا إلى ان (فعالية السونار جيدة جدا وهي حسب مواصفات عالمية).وأوضح إن (وزارة الداخلية تعاقدت على هذه العجلات ونحن كجهة مستفيدة قمنا بنصبها في الشارع وألان نراقب كفاءتها وهي جيدة).وتابع ان (هذه العجلات لغاية الان تحت التجربة ونحن نتابع نتائجها). مستدركا (ولكن بشكل عام هي من شركات رصينة وبمواصفات جيدة).وبشأن إعادة العمل بمنظومة صقر بغداد قال الربيعي (نحن غير معنيين في موضوع صقر بغداد فنحن جهة مستفيدة وموضوعها بين وزارة الداخلية ومحافظة بغداد).وأضاف (إننا نريد تحقيق امن في بغداد وعند عمل المنظومة فإنها ستكشف العجلات الغريبة).وتابع بالقول (نستخدم كل شيء يساعدنا في بسط الأمن). مشيرا إلى ( تأييده لبقاء المنظومة فهي جيدة وموجودة بجميع العواصم العربية وليست غريبة على بغداد).