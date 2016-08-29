– August 29, 2016

السفير الأمريكي يتجوّل لمناسبة إنتهاء مهام عمله

الجبوري يبحث مع الأمم المتحدة ملف المصالحة الوطنية

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع الخبير لدى الامم المتحدة جيرمي ساركن ملف المصالحة الوطنية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا جهود البرلمان في تشريع القوانين التي تسهم في تعزيز ملف المصالحة الوطنية في البلاد). ودعا الجبوري الى (القيام بخطوات عملية من اجل تفعيل ملف المصالحة من خلال تشريع قوانين تسهم باقرارها الاطراف سواء السياسية ام المدنية وتحويلها الى واقع ملموس). مشدداً على ان (مشروع المصالحة الكامل يتطلب جهوداً كبيرة ودعماً دولياً من اجل تثبيته كمبدأ عبر قوانين تحظى باجماع داخلي من قبل الاطراف والمكونات) . واكد الجبوري (سعيه لتذليل العقبات التي من شأنها اعاقة الجهود في ملفي المصالحة والتعديلات الدستورية). مثمنا (دور المجتمع الدولي في دعم ومساندة العراق من خلال تقديم الخبرات والمشورة في صياغة كل القوانين التي تصب في مصلحة مشروع المصالحة في البلاد). وكان الجبوري قد وجه باعادة هيكلة اقسام مكتبه والغاء عقود بعض المستشارين . وقال بيان امس (لقد تقرر أعادة هيكلة أقسام مكتب الجبوري من رؤساء الأقسام والموظفين وذلك لغرض ترشيق عدد الموظفين العاملين في المكتب ونقل الموظفين إلى دوائر وأقسام المجلس كلا حسب اختصاصه). متابعا (إلغاء عقود المستشارين كافة والإبقاء على المستشارين ذوي الاختصاص الإداري والقانوني والمالي فقط بما يخدم عمل المكتب بالإضافة إلى ترشيق الإنفاق الداخلي للمكتب والاقتصار على الحاجة الضرورية). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على تفاصيل اخرى بشأن الموضوع برغم الاتصالات المتكررة بالمتحدث الرسمي لرئيس البرلمان عماد الخفاجي. من جهة اخرى يقوم السفير الامريكي ستيورات جونز بجولة على عدد من المسؤولين العراقيين بمناسبة انتهاء مهام عمله مجددا دعم بلاده للعلاقات الثنائية بين البلدين وافاق التعاون لمحاربة الارهاب والالتزام بالاتفاقيات.وقال بيان لوزارة الخارجية امس ان(الوزير ابراهيم الجعفري استقبل جونز بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسية في العراق وجرى استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن خلال المدة الماضية وآليات تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين). واشاد الجعفري (بدورجونز في دعم العلاقات وتطويرها وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين) داعيا إلى (فتح المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الامريكية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين). مشددا على أن (الإرهاب يستهدف الإنسانية كلها وعلى دول العالم أن تكثف جهودها للقضاء على هذا الخطر المشترك) مبينا أن ( العراق بحاجة لدعم الدول الصديقة لأنه يمر بظروف استثنائية تتمثل بالتحدي الأمني والحرب ضد إرهابيي داعش والتحدي الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وتكلفة الحرب) منوها الى أن (معركة الموصل تتطلب المزيد من الجهود والتنسيق للإسراع في القضاء على عصابات داعش وتوفير المساعدات الإنسانية للعوائل النازحة وتقليل حجم الخسائر). من جانبه أكد جونز ( استمرار بلاده في دعم العراق في مختلف المجالات وحث المجتمع الدولي لتوفير المستلزمات الضرورية للقضاء على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار للعراق ) مشيرا إلى ( التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين وسعيها لإقامة فضلى العلاقات)