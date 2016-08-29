– August 29, 2016

الفشل هو الوجه الآخر للفساد – مقالات – طالب سعدون

الفساد في منظور الدول المتقدمة لا يقتصر على انعدام الذمة ، وفقدان النزاهة ، وموت الضمير ، ومد اليد الى المال العام فقط ، وانما لهذه الأفة الخطيرة وجه أخر هو الفشل في الاداء أيضا ، ولذلك كان المعيار الاساس في الوظيفة والخدمة العامة فيها هو ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) دون اي اعتبار أخر…

والاثنان ( قذارة اليد ) و( الفشل ) يؤديان الى الاصابة بمرض خطير واحد ، وإن استخدما طريقين في الوصول الى النتيجة ، وهو دمار البلد وفقر ابنائه ، ، وتخلف الانتاج ، او انعدامه بمختلف مرافقه ، بما فيه الخدمية والفوضى والتجاوز على النظام وضعف هيبة الدولة وعدم احترام القانون …

ولذلك ..

ليس هناك غرابة في ان يكون البلد مستوردا لكل شيء يستهلكه بما في ذلك ابسط الحاجات الاساسية أوالكمالية ، عندما ينتشر الفساد المالي ، وتنعدم الكفاءة القيادية في الادارة …

فأين دور الوزير وتأثيره على حلقات وزارته المختلفة في الانتاج وفي قطاعه ..؟… وما هو المعيار في تعيينه ، والقياس في معرفة كفاءته ودور قيادته في تحقيق أهداف الوزارة ، ومبرر وجودها ، وهو مسؤوليتها في سد حاجة الشعب في مجال إختصاصها …؟..

فاين المساءلة والحساب في هذا الموضوع ..؟

واين الرقابة الحقيقية على الوزراء وتقويم انتاجهم و كفاءتهم في توفير حاجة الشعب ، وكم تمكن الوزير خلال ولايته على الوزارة من توفير حاجات من اختصاص وزارته للبلاد والعباد ، دون الاعتماد على الاستيراد ، وهكذا بالنسبة للتعليم مثلا ودرجة تقدمه ومواكبته للعصر والمرحلة ، والصحة ، والبلدية والنقل والكهرباء وكل القطاعات ..

ومما يدعو الى العجب أن انخفاض سعر النفط اصبح شماعة الفشل ، فبدلا من ان يكون فرصة للبناء ، وحافزا للتعويض من خلال زيادة الهمة والانتاج وسد حاجة البلاد من داخلها ، تحول الى عذر للفاشل وذريعة في تلكؤء المؤسسة ، وثقلا على الشعب وزيادة في معاناته ، ، وتحميله تبعات ذلك الفشل في تراجع مورده المالي أكثر وتخلف الخدمات المقدمة اليه من الوزارات تحت هذه الحجة ..

فهل حققت الاستجوابات هدفها الحقيقي في هذا المجال ، أم تحولت الى ساحة للتناحر و( العراك ) والصراع السياسي ، والشخصي على حد من ذهبوا الى هذا الرأي ، بمن فيهم اعضاء في البرلمان نفسه …

وأين دور مجلس النواب في الرقابة على الفشل والتقصير في تحقيق الوزارات لأهدافها المقررة ، ومبرر وجودها في سد حاجة الوطن والمواطن في مجال اختصاصاتها .. اليس ذلك من صميم واجباته ..؟..

إن التقصير والفشل فساد ، كما هو مد اليد الى مال الشعب فساد …

والكفاءة المهنية ، وكفاءة الضمير … عنصران مهمان في المسؤول وغياب أحدهما يؤدي الى الفشل …

والطامة الكبرى إذا اجتمعا معا ..

والامور واضحة للعيان ولا تحتاج الى برهان …

والدول التي تريد أن تنهض تحتاج الى مسؤول بدرجة ( قدوة ) في الضمير والنزاهة والامانة والكفاءة والاخلاص والتضحية ونكران الذات ، وليس في الامتيازات …

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كلام مفيد :

عبارة لطيفة كثيرا ما نسمعها ..( الكلمة الطيبة جواز مرور الى كل القلوب).