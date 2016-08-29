– August 29, 2016

نزلاء الناصرية يتجاوزون 7 آلاف محتجز

إنتقاد توجّه العدل لتوسعة السجون بعد إقرار العفو

بغداد – علي الموسوي

اكد وزير العدل حيدر الزاملي تواصل اعمال التوسعة في سجن الناصرية الاصلاحي لاضافة ردهات جديدة مصممة على الطراز الامريكي لبناء السجون بعد ان ارتفع عدد النزلاء فيه الى7 الاف نزيل.

وقال الزاملي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد النزلاء في السجن فاق السبعة الاف نزيل ولكنهم ليسوا جميعا من الارهابيين او من المحكومين بالاعدام بل بينهم مدانون بتهم اقل وطأة).

واضاف ان ( هذه الاعداد الكبيرة من النزلاء مقابل قلة الابنية والبنى التحتية سببت زخما في سجن الناصرية بشكل خاص وبقية سجون دائرة الاصلاح العراقية بشكل عام).

وتابع ان ( اعمال توسعة سجن الناصرية متواصلة رغم التحديات الاقتصادية بسبب الازمة المالية التي يشهدها البلد حاليا). ملفتا الى (انجاز 90 بالمئة من مجمل العمل لغاية الان).

واوضح البيان ان (التوسعة تتضمن بناء ستة مجمعات كبيرة بشكل نجمي وفقا للتصميم الامريكي للسجون العالمية ومن المرجح اكتمال بنائها مع نهاية العام الجاري).

وتعهد الزاملي بتنفيذ القصاص العادل بالإرهابيين. ونقل بيان اخر عن الزاملي قوله أن (تلاحم القوات الأمنية والحشد الشعبي اوجد قوة عسكرية لا تقهر حققت معجزات حربية لايمكن ان تتحقق في ظل الظروف التي شهدتها البلاد خلال مدة دخول عصابات داعش وما تلاها).

مبينا ان (الاعلام المعادي هيأ الأرضية الملائمة لاتساع رقعة التنظيم الإرهابي في المنطقة وسعي المخططات الخارجية لتنفيذ اجندة تقسيم البلد الا ان رجال العراق غيروا بسواعدهم ارادة الشر والطغيان).وكان مجلس النواب قد اقر قانون العفو العام.

وبحسب خبراء قانونيين ومن بينهم طارق حرب فان (جميع النزلاء في السجون ممكن ان يشملهم العفو ما عدا 16 شخصا محكوم عليهم من المحكمة الجنائية العليا وهم من اتباع النظام السابق اما باقي التهم فبالامكان الطلب باعادة المحاكمة بعد ازالة اسباب القضية وعلى سبيل المثال المحكوم باختلاس اموال عليه ان يعيد الاموال التي اختلسها او على محكومين اخرين بامكانهم دفع مبالغ مالية تصل الى عشرة الاف دينار عن كل يوم تخلصا من السجن لانهاء محكوميتهم شرط ان يكونوا قد امضوا ثلث ام نصف مدة محكوميتهم).

وانتقد مراقبون بحسب تقارير امس خطوة الوزارة التي جاء الاعلان عنها مع اقرار العفو. وطالبوها بتغيير وجه صرف اموال الوزارة التي هي اموال الدولة الى (امور تنتفع منها الوزارة والدولة تكون اكثر الحاحا من توسعة السجون وتصاميمها).مبينين ان (مفهوم وزارة العدل لايكمن فقط في السجون).