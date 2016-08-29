– August 29, 2016

النفط يبحث مع الطاقة النيابية الإرتقاء بالقطاع

لعيبي: مقبلون على تقليص الإستيرادات وتغذية الكهرباء بالغاز

بغداد ـ الزمان

بحث وزير النفط جبار لعيبي مع رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية سبل الارتقاء بالقطاع النفطي .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن لعيبي قوله ان (لدى الوزارة خطط طموح وإستراتيجية للنهوض بواقع القطاع النفطي في العراق من خلال رفع معدلات انتاج النفط والغاز ورفع القدرة التصديرية اضافة الى تعظيم الاحتياطي الوطني من النفط والغاز ما يؤدي بالنتيجة الى ان يأخذ العراق مكانته المؤثرة التي يستحقها في منظمة اوبك والمحافل الدولية).

مؤكدا ان (المرحلة المقبلة لكافة نشاطات قطاع النفط والغاز في العراق ستشهد تطورا كبيرا وقفزات عالية في مجالات فتح الابواب امام الاستثمارات المحلية والخارجية ومن خلال قنوات المشاركة و الاستثمار الجزئي او الكلي مع السعي لتفعيل الجهد الوطني واستثمار الخبرات المتراكمة بهذا المجال).

مشيدا (بالانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية).معربا عن (تفاؤله بمستقبل قطاع النفط والغاز في العراق بالرغم من التحديات التي يواجهها البلد نتيجة الازمة المالية).وفقا للبيان الذي اشار الى (قدرة الوزارة على تذليل المعوقات والعمل على فتح باب الاستثمار في قطاع النفط والغاز بما ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للبلد من خلال رفدها بموارد مالية اضافية).

واوضح لعيبي ان (من اهداف الوزارة هي تقليل استيراد المنتجات النفطية من خلال رفع طاقة الانتاج المحلي اضافة الى استثمار الغاز كوقود رئيسي لتشغيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية بدلا من مادة الكازولين).

ولفت البيان الى ان (لعيبي استمع الى افكار واراء وملاحظات ومقترحات رئيس واعضاء لجنة الطاقة النيابية ووعد بدراستها وتنضيجها لتطبيقها على ارض الواقع بما يخدم البلد والمواطن).

مطالبا اللجنة (بمساندة الوزارة من خلال رفدها بالافكار والمقترحات التي من شانها خدمة البلد والمواطنين).مؤكدا (فتح صفحة جديدة للعمل المشترك بين تشكيلات الوزارة ولجنة الطاقة النيابية لتذليل كافة المعوقات من اجل خدمة البلد والمواطنين).