– August 29, 2016

ديوان لـ (الزمان): ديالى تحتل المرتبة الثالثة في التحديث البايومتري

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن مكتب انتخابات ديالى التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , انه احتل المرتبة الثالثة بين محافظات القطر في عمليات التسجيل البايومتري فيما اكد انه يسعى للحصول على المرتبة الاولى على الرغم من كون اغلب مناطق المحافظة كانت تمر بظروف امنية عصيبة ويصعب عليهم العمل فيها في حينها .

وقال مدير عام مكتب ديالى احمد مزبان ديوان لـ (الزمان) ، ان (التسجيل البايومتري هو عملية تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونيا من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري واضافة البيانات الحيوية ” بصمات الاصابع العشرة والصورة الشخصية ” لغرض تكوين قاعدة بيانات سجل ناخبين دقيقة ومحدثة) .

واضاف ديوان ان (الهدف من ذلك لضمان تصويت الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر سجل ناخبين دقيق ومحدث)، لافتا الى ان ( الوثائق الثبوتية هي بطاقة الناخب الالكترونية و شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية , اضافة الى جواز السفر العراقي النافذ و البطاقة التموينية وبطاقة السكن وهوية او وثيقة اثبات التهجير).

واوضح انه (خلال التسجيل البايومتري يتم تثبيت بيانات الناخب ضمن مركز التسجيل والتغيير من مركز تسجيل الى مركز تسجيل اخر داخل المحافظة ، او التغيير من محافظة الى اخرى اضافة الى التسجيل للتصويت الغيابي للمهجرين لضمان تصويت المهجر لصالح محافظته الاصلية واضافــــــــــة اسم الناخب في حالة اسمه غير موجود في سجل الناخبين العام).

وبين انه (ما يقارب المليون مواطن من سكنه المحافظة مشمولين بالتصويت لانتخاب من يمثلهم في مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة المقبلة والمزمع اقامتها خلال اواخر نيسان من العام المقبل 2017).

واشار ديوان انه (تم فتح 41 مركز للتحديث البايومتري في عموم مناطق المحافظة اضافة الى الفرق الجوالة في نواحي قره تبه وجباره وبني سعد ومناطق اخرى نائية لغرض اجراء عملية التحديث البايومتري وتعمل جميع هذه الفرق من الساعة الثامنة صباحا وحتى المساء اضافة الى استمرارها بالعمل خلال ايام العطل الرسمية , حيث بلغت نسبة التحديث الخاص للأجهزة الامنية والجيش 100 بالمئة اما التحديث العام فتجاوز نسبة 57 بالمئة والعدد على تزايد مستمر ونتوقع ان يصل الى 60 بالمئة لغرض منع التزوير للحد من عملية التصويت بالإنابة والتي اثيرت خلال الدورات الانتخابية السابقة) .

واكد ديوان اننا (حصلنا على المرتبة الثالثة بين محافظات القطر في التحديث البايومتري)، لافتا الى ان (هناك تعاون كبير بين قادة الاجهزة الامنية وقيادة عمليات دجلة والوحدات الادارية والوقف السني ، وشيوخ العشائر والوجهاء مع كوادرنا الميدانية من اجل انجاح العملية بالشكل المطلوب اضافة الى الدور الذي يلعبه الاعلام في حث المواطنين بتحديث سجلاتهم وحسب ايدلوجية كل مؤسسة اعلامية , حيث هناك مؤسسات غير مهتمة بالموضوع فيما هناك مؤسسات اخرى متواجدة معنا وجاده في نقل فعاليات مكتبنا في جميع السبل التي من خلالها نحث المواطن على مراجعتنا لتحديث بياناته) .

ودعا ديوان (كافة مواطني محافظة ديالى من المشمولين في التحديث البايومتري الى مراجعة مراكز التحديث المنتشرة في عموم مناطق المحافظة وقصباتها , اضافة الى الفرق الجوالة لغرض الاسراع بتحديث سجلاتهم لضمان مشاركتهم في الدورات الانتخابية المقبلة للمحافظات والمجالس النيابية لضمان حقهم في التصويت وانتخاب من يمثلهم والحد من التزوير الذي قد يحدث نتيجة عدم تحديث سجلاتهم) ، مشددا في الوقت نفسه على (الذين لم يحدثوا سجلتهم بانه لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات كونهم السبب في ذلك لعدم مراجعتهم لمراكز التحديث التي فتحت ابوابها لاستقبالهم ولم يراجـــعوها رغم استتباب الوضع الامني منذ فتره في عموم مناطق المحافظة بعد ان تم تحرير مناطقها التي كانت تحت سيطرة عناصر داعش الارهابية ومنها مناطق جلولاء والسعدية والعظيم وقرى شمال شرق المقدادية وشمال شرق المنصورية وحاليا تتواجد فيها الفرق الجوالة للقيام بتحديث سجلات العوائل العائدة من النزوح , اضافة الى ان هناك فرق اخرى تقوم بنفس المهام في مخيـــــــمات النازحين في اقضية بعقوبة وخانقين والمناطق الاخرى التي يتواجد فيها النازحين من اجل ضمان حقهم في التصويت وانتخاب من يمثلهم كون ذلك حق من حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور العراقي ) .