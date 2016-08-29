– August 29, 2016

أخبار النجوم

فابريغاس يكشف حقيقة خلافه مع المدرّب

{ لندن – وكالات: خرج الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي، عن صمته، ليكذب الشائعات، التي أكدت دخوله في شجار مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، مشددًا في الوقت ذاته على التزامه التام مع الفريق اللندني. وكتب فابريجاس، عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة تويتر مساء اول امس الأحد: بعكس ما ينشر تمامًا، لدي علاقة جيدة مع المدرب، ولم يقل لي في أي وقت بأنه يمكنني الرحيل عن النادي. وتابع لاعب الوسط الكتالوني 29 عامًا: قال لي بأنه يعوِّل علي كثيرًا. سأواصل الدفاع عن هذا النادي حتى النهاية، وعندما يحتاجونني، سأبذل قصارى جهدي. وختم فابريجاس تصريحاته: أنا ملتزم تمامًا مع تشيلسي وهدفي الوحيد هو المساعدة في الفوز بالمباريات. وجلس فابريجاس، الذي شارك كأساسي في 37 مباراة من أصل 38 الموسم الماضي مع البلوز، احتياطيًا خلال الثلاث مواجهات، التي خاضها الفريق في البريميير ليج، وغاب تمامًا عن مواجهتي وست هام وبيرنلي الأخيرة. وأكدت وسائل الإعلام البريطانية، أن كونتي أخبر اللاعب، الذي خاض 97 مباراة منذ انضمامه لتشيلسي، أن بإمكانه الرحيل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، نهاية الشهر الجاري.

سليماني يودّع لشبونة بالدموع

{ لشبونة – وكالات: لم يستطع الجزائري إسلام سليماني، لاعب نادي سبورتنج لشبونة، إخفاء مشاعره خلال اللقاء الأخير له بقميص فريقه، أمام أف سي بورتو لحساب الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي مساء اول امس الأحد، وانهار في البكاء بعد نهاية المباراة التي عرفت فوز النادي الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد من إمضاء سليماني في الدقيقة 14 وجيلسون مارتنز في الدقيقة 26 . وقال هدّاف المنتخب الجزائري: وداعا جماهير سبورتنج لشبونة. وسيتنقل إسلام سليماني إلى نادي ليستر سيتي بقيمة مالية قدرها 25 مليون جنيه استرليني حسب ما ذكرته صحيفة ميرور الإنكليزية، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي. وبهذا سيكون سليماني ثاني لاعب جزائري ينضم إلى الدوري الانكليزي بعد فيجولي الذي التحق بوست هام خلال مدة الانتقالات الصيفية، في انتظار براهيمي الذي من المحتمل أن يلتحق بإيفرتون.

تورينو يمنح جو هارت قبلة الحياة

{ روما – وكالات: اعترف جيانلوكا بيتراكي، مدير نادي تورينو الإيطالي، بتقديم ناديه عرضًا لضم الإنكليزي الدولي جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي. ويبحث هارت، عن فرصة الخروج من مانشستر سيتي، قبل انتهاء مدة الانتقالات، بعدما أصبح خارج حسابات، المدرب الإسباني بيب جوارديولا. وقال بيتراكي، في تصريحات لشبكة سكاي سبورت مساء اول امس الأحد: حارس المرمى هو فكرة نرغب في السير وراءها خلال اليومين المتبقيين من سوق الانتقالات. جو هارت الاختيار الأول لنا، ولو فشلنا في ضمه فسنبحث عن حارس آخر. وأضاف بيتراكي: نابولي يرغب في ضم مدافعنا ماكسيموفيتش، وقدموا لنا عروضًا بالفعل، لكننا بحاجة لأن نرى بشكل أكبر مدى اقتناعهم باللاعب، من خلال العروض القادمة. واختتم بيتراكي: سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، وسنتخذ القرار الذي يجعل كافة الأطراف سعيدة. وكان فريق تورينو الإيطالي، قد أبدى رغبته في التعاقد مع الحارس الدولي الإنكليزي وفريق مانشستر سيتي جو هارت، خلال مدة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن تورينو سيواجه عقبة لإتمام الصفقة، وهي قيمة الإعارة التي ستبلغ 3.8 مليون يورو، ويسعى النادي الإيطالي، لتقسيمها على عدة أجزاء. وأعلن فريق سندرلاند الإنكليزي، رغبته في ضم هارت، خاصة عقب إصابة حارس الفريق فيتو مانوني، وغيابه لمدة قد تصل لـ3 شهور. وارتبط تورينو خلال المدة الماضية بالتعاقد مع سالفاتور سيريجو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المدة الماضية، ولكنه اختار الإعارة لإشبيلية الإسباني.