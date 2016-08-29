– August 29, 2016

ميركل لوالد بواتينج: لديك إبن إستثنائي

{ برلين – وكالات: التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع اللاعب جيروم بواتينج، نجم نادي بايرن ميونيخ، اول أمس الأحد خلال فاعليات اليوم المفتوح في مقر الحكومة الألمانية. واستقبلت ميركل آلاف المواطنين، الذين حضروا إلى مقر الحكومة الاتحادية لحضور فاعليات هذا اليوم، الذي يتم تنظيمه سنويًا، وقامت بالتوقيع على الاوتوغرافات وتحية الحاضرين والتقاط الصور معهم. وأعربت ميركل خلال حديثها مع اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم مع المنتخب الألماني الأول لكرة القدم عن شعورها بالأسف كونها لم تتمكن من حضور مباريات منتخب بلادها في بطولة كأس أمم أوربا الماضية. وتحدثت ميركل أيضا مع والد بواتينج الذي جاء إلى مقر الحكومة لحضور فاعليات اليوم المفتوح، حيث قالت له: لديك ابن استثنائي، يمكنك أن تكون فخورا. وتعرض بواتينج، صاحب الأصول الغانية، والفائز بلقب أفضل لاعب في الدوري الألماني بوندسليجا في الموسم الماضي، هذا العام لموجة من التعليقات العنصرية من قبل بعض القادة السياسيين المحسوبين على اليمين المتشدد، الأمر، الذي قوبل برفض واستنكار شديدين في ألمانيا.