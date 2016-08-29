– August 29, 2016

الأرقام تكشف الضحية الأكبر لسترلينغ في البريمييرليغ

{ لندن – وكالات: يقدم الجناح الإنكليزي الشاب رحيم سترلينج مستويات مميزة منذ بداية الموسم الجاري، بفضل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الذي أزاح التراب عن موهبة شابة تعرضت لعديد من الانتقادات منذ انتقاله من صفوف ليفربول صيف العام الماضي بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 49 مليون جنيه إسترليني. سترلينج نال لقب رجل المباراة، لتسجيله هدفين في شباك وست هام يونايتد، ليساهم في فوز السيتيزنز بنتيجة 3-1، ويضعه على صدارة جدول البريميير ليج برصيد 9 نقاط متساويًا مع مانشستر يونايتد وتشيلسي. ثنائية رحيم سترلينج رفعت رصيده في شباك الهامرز إلى 4 أهداف في 8 مباريات، ليكون وست هام أكثر الفرق التي تعاني من أهداف اللاعب الإنكليزي الشاب، كما أنهت صيامه عن التهديف في الدوري الإنكليزي الذي دام لأكثر من 5 أشهر. تألق مهاجم مانشستر سيتي الشاب ترجمته إحصائية لشبكة سكاي سبورتس تشير إلى أنه لمس الكرة 69 مرة، ومرر 39 كرة صحيحة، إضافة إلى قيامه بالركض 74 مرة للمرور من المنافسين أو استخلاص الكرة.