– August 29, 2016

النجف يواصل الإعداد بخطى واثقة للدوري المقبل

الإدارة تبذل جهوداً مشتركة من إجل بلوغ الهدف بقيادة شمران

الناصرية – باسم الركابي

ينتظر ان ينطلق دوري الكروة الممتاز في الخامس عشر من الشهر المقبل بطريقة الدوري العام ومن مرحلتين التي نالت ترحيب اغلب الفرق لاكثر من سبب منها انها توفر فرصة المنافسة لجميع الفرق والتي تجدها المهمة المقبولة والضرورية في تامين شروط المنافسة التي ستجدها عادلة وتعطي الاستحقاق لكل الفرق على حد السواء لانها وجدت في دوري المجموعتين لايخدم تطلعات المنافسة امام الاموال الكبيرة التي تصرف عقود ورواتب اللاعبين كما ان الدوري السابق لايخدم اي طرف كان لكنها اليوم تحضر بشكل اكبر امام تطلعات المنافسة التي تريد ان تترك بصمة بعد ان شملت التحضيرات اقامة المعسكرات خارج البلاد حتى نجد اغلب الفرق تكمل معسكراتها هناك وتجري مباريات تجريبية من اجل اكمال فترة الاعداد والدفع بالامور امام مشاركة تامل ان تاتي متكاملة لان الصراع سيكون مختلف ما يتطلب من الفرق ان تكون متكاملة هذه المرة وان تتسلح في مجموعة لاعبين قادرين على تمثيلها كما يجب وهي تدرك حجم المهمة الصعبة من كل الجوانب ومنها تريد ان تستعيد دورها بعد التراجع في الدوري الماضي والخروج الحزين وينتظر منها جماهيرها التي تتطلع الى ان تتمكن الفرق من تامين متطلبات المشاركة التي ستكون ضمن منافسات حقيقية ومهم ان تعتمد اليات عمل متقدمة لكي تدخل المنافسات بالشكل المطلوب

ونتمنى على الفرق ان تهتم ايضا بملاعبها وبقية مستلزمات اللعب والمشاركة والتعاون مع الاتحاد ولجنة المسابقات للإسهام في ا نجاح الدوري الذي نامل ان يكون مميزا ونقطة انطلاق للمواسم المقبلة من حيث الموعد والنهاية لان في ذلك فائدة للكرة العراقية التي لايمكن ان تتطور الا من خلال دوري فاعل وقوي وفرق منافسة لخلق الاجواء التنافسية المنتظرة في ظل تواجد الفرق الجماهيرية والصراع على لقب الدوري اضافة الى الفرق المغمورة التي تبحث عن البقاء الذي لايبدوسهلا امامها هذه المرة بعد قرار لجنة المسابقات في هبوط اربعة فرق وهو ما سيزيد من حدة المنافسة على طولها وعرضها وهنا تظهر الفائدة المتوخاة من الية الدوري التي رحب فيها فريق النجف الذي يعسكر الان في تركيا بقيادة هاتف شمران استعدادا للدوري المقبل والذي تسعى ادارة النادي الى تامين وسائل المشاركة من كل جوانبها من اجل العودة بالفريق الى الوضع الفني الذي كان عليه والى توفير القناعة لجمهوره في البقاء قريبا منه وهو الذي يشكل احد اهم عوامل دعائم لمشاركة. والسؤال هنا اين فريق النجف وهل بمقدور ادارته من اصلاح الامور بعد الخروج المر من الدوري للموسم الاخير خالي الوفاض ومن التصفيات الاولية حتى لم يقدر في بلوغ الدور الاخير والحاسم حيث النخبة قبل ان يصب جمهور الفريق جام غضبهم على الادارة والمدرب في وقتها عماد محمد الذي خرج يحصله فقيرة لم ترتق الى الجهود التي قدمت للفريق الذي استقطب عدد من اللاعبين المعروفين لكنه خرج خالي الوفاض بعد ان فشل اللاعبين في تقديم انفسهم والفريق الى الحالة المطلوبة خلال المنافسة عندما انحسرت نتائجه على ملعب النجف ولم يستثمرها في بعض المباريات خاصة الفاصلة امام القوة الجوية والامانة بعدما انحدرت في الذهاب بشكل الزمه على دفع الثمن غاليا حيث الخروج المخيب وظهر خارج التوقعات وهو ما اغاظ الانصار الذين حرصوا على متابعة الفريق اينما يلعب لكن كل شيء تبخر في مباريات العاصمة التي وضعت حدا للمشاركة وحتى للمدرب الاول علي وهاب الذي لازال مدار حديث جمهور الفريق مع المدرب الاخر عماد محمد لانهما لم يقدرا على الانتقال بالفريق الى النخبة الهدف الاول من المشاركة الذي فشل الفريق في بلوغها الذي حمله المسؤولية في الخروج عن مسار المنافسة وهو الذي بقي مرشح للنخبة قبل ان تتلاش الامور وتتبخر وتبقى مجرد مشاركة لااكثر وكان سيناريو الموسم الذي قبله قد تكرر مرة اخرى امام الخروج من دون شيء لفريق وفرت له مستلزمات اللعب ربما اكثر من نصف فرق الدوري لكن الحزن لف جمهوره وكل من له علاقة لانه كان يقف على قرب من التخلص من التصفيات قبل ان يخرج بخيبة اشعلت النار في قلوب الانصار الذين يتابعون اليوم اخبار وانشطة الفريق الذي يواصل فترة الاعداد التي انطلق فيها من مدينة النجف ثم الانتقال الى تركيا بعد تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين لدعم المهمة ولكي تظهر قادرة على العمل والعطاء وتحقيق هدف المشاركة في المنافسة للنهاية خصوصا وان ادارة الفريق هي من رحبت باقة الدوري في الالية الجديدة التي تجدها منسجمة مع المشاركة وتطلعات الفريق واللاعبين الذين هم من يرون الفائدة التي ستحققها المسابقة من خلال عدد المباريات التي سيلعبونها التي تصل الى اربعة اضعاف عن مباريات دوري المجموعات الذ ي واجه تحديات كبيرة في الموسم الاخير الزمته على الخروج منحنيا امام جمهوره بعد ان افتقد الى شروط اللعب في اهم مراحل المسابقة الحاسمة وهو ما زاد الطين بلة لان الفريق بدا المشوار بشكل ناجح وتابع مبارياته بصبر قبل ان ينتكس ويشعر جمهوره بالخيبة الكبيرة عندما وجد الفريق نقسه خارج منافسات النخبة الطموحات التي لم تتحقق. ويرى اهل النجف مهم جدا ان تنطلق فترة الاعداد من وقت تحت قيادة المرب هاتف شمران احد القدرات التدريبية المعروفة وزادت تجربته الاحترافية من معرفته الكروية بعد العمل مع عدد من الفرق في المنطقة قبل ان يعود الى فريقه الذي عمل معه فترة تمكن من تحقيق الوصافة بعد خسارة نهائي دوري النخبة امام اربيل موسم 2009 بثلاث ركلات مقابل ركلتين وكان الفرصة الكبيرة التي فرطبها الفريق الذي يرى نفسه مبتعدا عن الحصول عن اللقب الذي حققه نفط الوسط 2015

جهود المدرب

ويعول كثيرا على جهود المدرب صاحب التجربة الكبيرة والذي يعرف خفايا الامور في الفريق الذي حرص على تعزيز ودعم صفوفه بعدد من لاعبي الفرق الاخرى عبر التعاقد معهم اضافة الى البقاء على عدد من مثل الفرق في الدوري الماضي والدفع بالأمور من خلال برنامج العمل الذي قدمه المدرب الذي يسعى الى تحقيق ما يريده جمهور النجف الذي يعرف قدرات شمران الفنية واسلوب عمله بعد فترة عمل حقق فيها اكثر من شيء وكاد ان يحصل على اللقب مع الفريق ولو ان الفترة التي درب فيها تختلف عن اليوم في ظل إمكانات النادي الذي يبدو تمكنت ادارته من تامين ظروف العمل حتى يستطيع الفريق من تقديم نفسه كطرف منافس في مهمة هي تختلف تماما عما مر به في المواسم الاخيرة التي عانى منها كثيرا ولانه يمثل جمهور كبير اعتاد على مشاهدة الفريق في اغلب الفترات متألقا ومنا فسا يشار اليه لابل احد ابرز فرق المحافظات ويبدو ان ادارة الفريق عازمة هذه المرة على ترتيب الاوضاع في البيت النجفي لانها تقدر تدرك صعوبة المهمة التي لايمكن لفريقها ان يبقى معولا على مباريات الارض بل ان يظهر متوازن في الذهاب والاياب وهذا جانب مهم ويتطلب الاعتماد على لاعبين قادرين على تمثل الفريق كما يجب ولان اللاعبين سيتعرضون الى ضغط النتائج كما عرف عن جمهور النجف الذي يريد انن يكون دور للفريق اهم من نفط الوسط هذه المرة وكيف يتصرف ازاء النتائج السلبية ولو هذا يجري مع اي فريق لانه لايمكن المقارنة بين الفوز والخسارة وهذا مرهون بعطاء اللاعبين واهمية اللعب بروحية الفريق والتركيز ومن ثم الفوز الشعار الذي سيرفعه جمهور النجف منذ الوهلة الاولى عندما يضيف اولى مبارياته امام الضيف الجديد على الدوري النادي البحري في اولى مباريات الموسم التي تعد البروفة الاولى للفريق في ان يعكس نفسه من البداية مع انها مباراة رسمية مؤكد ان اللاعبين يحرصون على خوضها بقوة وتركيز لكي تاتي نتيجتها كما يجب وهذا المهم ويامل جمهور النجف في ان يظهر الفريق بصورة مقبولة لانها المواجهة الاولى ومهم ان يحقق النتيجة الايجابية التي تساعده على خوض بقية المباريات القادمة في وضع افضل وهذا لايتوقف على رغبة جمهور الفريق بل ان متابعي الدوري ياملون ان تاتي مشاركة النجف مهمة وواضحة وان يكون احد الفرق المنافسة كما كان الوضع عليه في مواسم كثيرة عندما كان يقوده ناجح حمود وان تاتي عودته بشكل يختلف عما كان عليه خلال الفترة الاخيرة التي انزوى فيها لابل غاب لان الامور خرجت بشكل اثأر المخاوف في وقت بقي الفريق مهدد بالخروج من الدوري الممتاز في ظروف عمل صعبة منها كانت ادارية قبل ان تستمر الضائقة المالية التي واجهت الفريق وكادت ان تعصف باماله في وقت يريد البحري ان ينطلق في موسمه الاولى بالعودة بكامل النقاط لانه هو الاخر رتب الامور كما يجب انطلاقا من اهمية المشاركة وهو الذي يرفض ان يكون رقما في المنافسات ولانه يمثل احد اهم قواعد الكرة المحلية حيث البصرة

ادارة واضحة

وللأمانة ان الادارة الحالية التي لم يمضي عليها عام من انتخابها تعمل بشكل واضح وتدبير الامور المالية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية في المدينة ونجحت في ذلك خاصة في الموسم الماضي بعد ان تمكنت الاستفادة من الجهة الراعية التي دعمت النادي وهو ما خفف من الامور التي تسير بوضع مختلف كما يظهر من فترة الاعداد التي تجري وفق مفردات العمل التي قدمها شمران امام ترحيب في الالية الجديدة التي وصفتها بالمهمة وترى انها الفرصة لفريقها في القدرة على الظهور الناجح من المباراة الأولى وان يحقق المردود كما كان ويعول على صفقات التعاقد مع مجموعة لاعبين اختيرت بدقة من قبل المدرب الذي يأمل ان ينجح في مهمة لاتبدو سهله اذا لم تكن معقدة وكل شيء يبقى متوقف على النتائج في منافسات قوية على مستوى الترتيب بعد قرار لجنة المسابقات في هبوط اربعة فرق ما يضع قسم كبير من الفرق تحت واقع لنتائج التي هي من تحدد مصير اللقب وبقاء الفرق الاخرى التي ستقاتل من اجل البقاء لانها لاترى نفسها الا من خلال الدوري الممتاز ولان اللعب بغير هذه الدرجة لامعنى له ولان اللعب في دوري المظاليم يعني نهاية الامور هكذا ترى الفرق المشاركة وكذلك اللاعبين واهمية المشاركة مع الفرق الممتازة لانها الطريق المؤدية للشهرة

الوضع الطبيعي

ويقول مدرب الناصرية السابق صاحب محمد مهم جدا ان نشاهد فريق النجف في الوضع الطبيعي وان يظهر المنافس القوي كما عرفناه وان يقوم بالدور المنتظر منه كفريق لهه باع طويل ومستوى وحضور ومهم ان يعود من خلال التحضيرات التي يقوم لها من خلال انتداب عدد من اللاعبين المعروفين الذين يعول عليهم في المهمة المقبلة التي يريد الفريق ان يكون احد اطراف المنافسة في دوري سيكون ساخن في ظل رغبة الفرق والصراع من اجل اللقب والبقاء وهي اهداف مشروع تعمل الفرق من اجل تحقيقها ويعد جمهور النجف اهمية الخطوة الاولى على مشاركة الفريق الذي كان قدخرج امامهم من الباب الضيق وفشل في الوصول الى النخبة عندما يضيف البحري الذي يعيش زهو الصعود ولايريد ان يكون رقما في المنافسة بل لفت الانظار اليه من اللقاء الاول ومؤكد انه سيلعب في حلول عبد الائمة التي سكون قد وضعها للنيل من شمران

مشاركة مهمة

ويقول احد مشجعي الفريق لقد كانت مشاركة مهمة الموسم الاخير حيث البداية الواضحة التي انطلق فيها الفريق الذي ظهر متوازن في نتائج الارض والذهاب التي تقدم فيها بثقة كبيرة وجمع النقاط بفعل الاداء الكبير للاعبين الذين واصلوا النجاح وكان على الفريق ان يستغلها لانها تشكل دعم للمهمة التي تخلى عنها بسرعة بعد المرحلة الاولى التي نجح فيها قبل ان يتراجع للوراء حتى في ملعبه ومن ثم الخروج المر بعد ان قدم مباريات كبيرة وطدت من العلاقة مع جمهور الفريق الذي حرص على دعم المهمة بقوة عندما بقي يرافقه الى اي ملعب يتواجد فيه وهو ما يعكس حجم العلاقة بين الاثنين ليس اليوم بل تعود الى زمن بعيد واجد ان النجف يمتلك قاعدة جماهيرية بين عموم الفرق وقد تذهب تلك العلاقة مرات بالاتجاه المعاكس وهنا النتائج من تحدد مسار الامور التي نجدها اليوم مختلفة ونامل ذلك في ظل التحضيرات التي يقوم فيها الفريق بعد مختلفة ونامل ذلك في ظل التحضيرات التي يقوم فيها الفريق بعد الجهاز الفني بقيادة هاتف شمران على امل ان يستعيد الفريق دوره المطلوب خلال الفترة المقبلة عبر تدارك المشاكل التي واجهت مهمة الموسم الاخير الذي لايمكن ان تبقى دون مراجعة وهذا المهم في ان يستفاد من الاخطاء التي رافقت مشاركته التي يفترض ان تتوقف عندها الادارة من اجل تدارك السلبيات والاسباب التي ادت الى الخروج بهذه الطريقة المرفوضة.