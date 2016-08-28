العاصفة الاستوائية غاستون تتحول الى اعصار

– August 28, 2016

واشنطن-(أ ف ب) – اشتدت قوة العاصفة غاستون مساء السبت في شمال المحيط الاطلسي ، بحسب المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير.

وكان تم خفض مستواها الخميس الى عاصفة استوائية بعد ساعات من تحولها الى ثالث اعصار لهذا الموسم في شمال الاطلسي.

لكن العاصفة غاستون اشتدت مجددا وزادت قوتها مع رياح عاتية وصلت حتى 140 كلم في الساعة، بحسب آخر نشرة للمركز نشرت الاحد عند الساعة 03,00 ت غ.

واضاف المركز الذي يتخذ مقرا في ميامي، ان الاعصار غاستون الذي ينشط على بعد 1050 كلم جنوب شرقي برمودا، يواصل طريقه باتجاه الشمال الغربي بسرعة 13 كلم في الساعة.

وموسم الاعاصير الذي يمتد تقليديا من الاول من حزيران/يونيو الى 30 تشرين الثاني/نوفمبر في شمال المحيط الاطلسي، بدأ على غير العادة مع ظهور الاعصار اليكس في كانون الثاني/يناير 2016.

وتوقعت وكالة المحيط والمناخ الاميركية في مرحلة اولى تشكل ما بين عشرة و16 عاصفة كبيرة هذا العام في هذه المنطقة، لكنها رفعت مؤخرا توقعاتها الى ما بين 12 و17 عاصفة استوائية، خمسة الى ثمانية منها يتوقع ان تتحول الى اعاصير. وفي مستهل آب/اغسطس تسبب مرور الاعصار ايرل وهو الثاني في هذا الموسم، بمقتل 45 شخصا في وسط المكسيك وشرقها.