 عدوى زيكا تصيب 41 شخصاً داخل سنغافورة

– August 28, 2016

تباطؤ الحجوزات بالفنادق منذ ظهور الفيروس في ميامي

سنغافورة – ميامي -(رويترز) – نقلت وسائل إعلام محلية الأحد عن وزارة الصحة في سنغافورة أنها أكدت 41 حالة عدوى بفيروس زيكا انتقلت محليا.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز وتلفزيون تشانيل نيوز اشيا إن الحالات تشمل 36 من عمال البناء الأجانب بموقع في منطقة الجونيد بالجنوب الشرقي.

وأعلنت وزارة الصحة أمس السبت أول حالة انتقال محلي للعدوى بفيروس زيكا الذي جرى الربط بينه وبين عيب خلقي يظهر بين حديثي الولادة هو صغر حجم الجمجمة.

وكانت الحالة الأولى كذلك في منطقة الجونيد.

وأفادت التقارير أن السلطات فحصت 124 شخصا أغلبهم من عمال البناء. وجاءت نتيجة الفحوص سلبية لثمانية وسبعين منهم ومازال خمسة ينتظرون النتائج. وفي المجمل شفي 34 مريضا.

فيما قالت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة إن تلوث الهواء في سنغافورة وصل إلى مستوى «غير صحي» يوم الجمعة بعد أن غطى دخان الجزيرة من حرائق في جزيرة سومطرة الإندونيسية في تكرار لأزمة سنوية. وفي كل موسم جفاف يغطي دخان ناجم عن حرائق تهدف إلى تطهير الأرض لمزارع أشجار زيت النخيل ولب الورق في إندونيسيا الأجواء في معظم أنحاء المنطقة مما يثير قلقا بشأن الصحة العامة ومخاوف لدى شركات السياحة والطيران.

وارتفع مؤشر معايير التلوث لمدة 24 ساعة والذي تستخدمه الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة كمقياس إلى مستوى مرتفع بلغ 105 خلال فترة بعد الظهر. وأي مستوى يتجاوز 100 يعد «غير صحي.» وتعهدت إندونيسيا مرارا بوقف هذه الحرائق ولكنها تعود في كل سنة. وهذا العام اعتقلت إندونيسيا 454 شخصا فيما يتعلق بالتلوث الذي يسببه الدخان.

و أظهرت بيانات راجعتها رويترز انخفاض عدد حجوزات الغرف في الفنادق بوسط ميامي خلال الأسابيع التي تلت اكتشاف فيروس زيكا هناك.

وقالت شركة (اس.تي.ار) لبيانات الفنادق إن الفنادق باعت غرفا في الحي التجاري بوسط ميامي والأحياء الشمالية خلال أول ثلاثة أسابيع من أغسطس آب بما يقل 2.9 في المئة عن نفس الفترة في العام السابق. وتشمل هذه المنطقة حي وينوود السياحي حيث قال مسؤولو فلوريدا في 29 يوليو تموز إن لديهم حالات مؤكدة لإصابة أشخاص بفيروس زيكا فيما يمثل أول حالة إصابة عن طريق البعوض في الولايات المتحدة.

وقالت مؤسسة «جريتر ميامي كونفينشن أند فيزيتور بيرو» إن هذا الانخفاض في حجوزات الفنادق ربما يكون إشارة مبكرة لتأثير الفيروس على صناعة السياحة القوية في ميامي.

وقالت بيانات شركة (اس.تي.ار) إن الانخفاض في عدد مبيعات غرف الفنادق بمنطقتي وسط وشمالي ميامي يمثل تراجعا عن النمو المتواصل إلى حد كبير في الحجوزات هناك منذ 2010 على الأقل. وأضافت أنه من يناير كانون الثاني 2016 حتى يوليو تموز ارتفعت إقامة السائحين بالفنادق 1.2 في المئةبالمقارنة مع العام السابق.

ولكن بالنسبة لأحدث أسبوع والذي انتهى في 20 أغسطس آب تراجع عدد غرف الفنادق المباعة 4.2 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.