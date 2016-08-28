حريق يدمر معدات مسلسل (نايتفول) 

– August 28, 2016

براغ-(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام تشيكية اليوم السبت أن حريقا ألحق أضرارا بالغة بمعدات مسلسل (نايتفول) التلفزيوني في براج الليلة الماضية وأن قيمة الخسائر تقدر بنحو أربعة ملايين دولار.

وقالت وكالة (سي.تي.كيه) للأنباء إن عمال الإطفاء سيطروا على الحريق في ساعة متأخرة أمس الجمعة بعد أن استخدموا طائرات هليكوبتر في رش الماء لإطفاء الحريق الذي اندلع في ستوديوهات باراندوف.

ويتناول المسلسل الأيام الأخيرة في حياة فرسان تمبلر في القرن الرابع عشر. وكان من المقرر بدء تصوير أحداثه في جمهورية التشيك هذا الأسبوع بعد العمل المبدئي فيه في كرواتيا.

وستوديوهات باراندوف التي أسستها عائلة الرئيس التشيكي الراحل فاتسلاف هافل في الثلاثينات واحدة من أكبر استوديوهات أوروبا. وتم تصوير أفلام شهيرة مثل (ميشن إمبوسيبل) و(هارتس وور) هناك.