 الفنان الأردني حاتم السيد يلقي رسالة اليوم العربي للمسرح

– August 28, 2016

القاهرة -(رويترز) – اختارت الهيئة العربية للمسرح الأحد الفنان المسرحي الأردني حاتم السيد لكتابة وإلقاء «رسالة اليوم العربي للمسرح» في العاشر من يناير كانون الثاني 2017 والذي يصادف افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي (دورة عز الدين مجوبي) التي ستنظم في الجزائر.

وقال إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح في بيان إن «المسرح الأردني ورموزه حاضرة بكل قوة في المشهد المسرحي العربي وإن مجلس الأمناء قد أحسن الاختيار لأن الفنان حاتم السيد قدم وأعطى وأثر وساهم في إبراز المسرح الأردني على المنصات العربية.»

وأضاف «نحن في الهيئة العربية للمسرح نعتز أن الفنان حاتم السيد كان من أعضاء اللجنة الاستشارية للهيئة في مرحلة التأسيس.»

ولد حاتم السيد عام 1946 وحصل على بكالوريوس النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1971.

بدأ مسيرته العملية في الأردن منذ 1972 وخاض مشوارا طويلا بالإخراج المسرحي والنقد الفني توج في 1997 بنيله جائزة الدولة التقديرية.

وبذلك ينضم السيد إلى مجموعة من عمالقة المسرح العربي الذين سبقوه في كتابة وإلقاء «رسالة اليوم العربي للمسرح» مثل المصرية سميحة أيوب والكويتية سعاد عبد الله والتونسي عز الدين المدني والعراقي يوسف العاني.

وتستضيف الجزائر الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي في الفترة من العاشر إلى السادس عشر من يناير كانون الثاني 2017.