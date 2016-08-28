السبهان:سياسات السعودية في العراق لن تتغير

– August 28, 2016

الحكومة العراقية تطالب الرياض باستبدال سفيرها

دبي- الزمان -بغداد – كريم عبد زاير

نقلت قناة العربية التلفزيونية الفضائية الأحد عن ثامر السبهان سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق قوله ردا على سؤال عن طلب بغداد من الرياض سحبه إن سياسات المملكة في العراق لن تتغير وإن العلاقات السعودية مع السياسيين العراقيين ودية.

ونقلت عنه قوله «سياسة المملكة العربية السعودية واضحة وصريحة في العراق ولن تتغير بتغير الأشخاص.» وتابع أن العلاقة ودية مع السياسيين العراقيين مضيفا «ما يحدث معنا.. التحدث أمام بعضنا البعض هو يختلف اختلافا كليا عما يحدث في الإعلام وتصريحاتهم في الإعلام. «وأنا مقدر لظروفهم ومقدر للضغوط التي تمارس عليهم والتهديدات التي تمارس عليهم وهذا شيء طبيعي من دولة توجد فيها تدخلات عسكرية من دول أخرى ومستشارين عسكريين من دول أخرى.» وكان سياسيون عراقيون شيعة قدموا طلبات متكررة بطرد السبهان ردا على تصريحات أدلى بها عن تدخل إيران في العراق ومزاعم بأن فصائل شيعية مدعومة من إيران تسبب تفاقم التوتر مع السنة. و طالبت الخارجية العراقية الاحد نظيرتها السعودية باستبدال سفيرها لدى بغداد ثامر السبهان اثر تصريحات وصفت بانها «تجاوز للتمثيل الدبلوماسي» حسبما افاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس . وقال احمد جمال المتحدث باسم الخارجية العراقية «وجهت وزارة الخارجية اليوم طلبا رسميا الى نظيرتها الخارجية السعودية يتضمن استبدال السفير» لدى بغداد. وحول اسباب ذلك، اوضح «هناك سلسلة من التصريحات والمواقف الاعلامية التي صدرت» عن السفير «اعتبرناها تجاوزا لحدود التمثيل الدبلوماسي ومهام السفراء». واضاف جمال «لقد نبهنا مرارا وتكرار مرة بالاستدعاء ومرة بمذكرات احتجاجية حول رفضنا هذه التصريحات».

واشار الى ان «اخر التصريحات كان ما ادعاه السفير عن وجود مخطط لاغتياله في بغداد تقف خلفه بعض الميليشات». وتابع «طالبناه والجانب السعودي بتقديم اي ادلة او وثائق تثبت وجود هكذا مخطط والا سنعتبر الموضوع فبركة اعلامية مقصودة تهدف الاساءة لسمعة العراق وقدرته في حماية البعثات الدبلوماسية». الا انه اكد عدم تقديم اي ادلة حول ذلك. ولم يتسن الحصول على تعليق عن السفارة السعودية.

وكان السفير السعودي تعرض خلال الفترة الماضية، لانتقادات من نواب اثر تصريحات حول اوضاع امنية في البلاد، وصفت بانها «تدخل في الشأن الداخلي» للعراق. اعقب ذلك مطالب برلمانيين في بغداد موالين لإيران بابداله. وبالنسبة للعلاقات بين البلدين، قال المتحدث «نرجو ان لا يكون هناك ارباك او تعكر في صفو العلاقات (…) العراق حريص على ادامة وتطوير وتفعيل علاقاته مع المملكة في مهمة جدا في هذه المرحلة».

واكد ان «طلب ابدال السفير مسالة دبلوماسية اعتيادية متعارف عليها بين الدول».

ويذكر ان السفير السعودي وصل بعد موافقة العراق عليه في ايلول/سبتمبر 2015، قبل ان يبدأ عمله نهاية العام الماضي، وفقا للمتحدث.