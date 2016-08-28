– August 28, 2016

وزارة الخارجية تؤكد عدم السماح لأي سفير بتأجيج الطائفية

خارجية البرلمان لـ (الزمان): إستبدال السبهان لمصلحة العراق والسعودية

بغداد – شيماء عادل

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية مطالبة بغداد وزارة الخارجية السعودية باستبدال سفيرها ثامر السبهان بالصائب، وقالت انها خطوة ايجابية للمحافظة على العلاقات بين البلدين دون تدخل في الشان الداخلي السياسي العراقي، داعية الرياض الى اختيار سفير جديد يسعى جاهدا للمحافظة على علاقات جيدة مع بغداد.

وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان ( قرار الوزارة بشأن مفاتحة السعودية أستبدال السبهان قرار حكيم وصائب واللجنة تدعم موقف الوزارة ولاسيما ان اللجنة قدمت في السابق طلبات للحكومة والوزارة بشان استبدال السبهان واليوم الوزارة خطت خطوة جيدة وايجابية في استبعاد هذا السفير). مبينا ان ( استبعاد السبهان وتغييره يصب في المصالح العراقية والسعودية والمطلوب من اي سفير ان يكون ايجابيا في عمله وان يلتزم حدود واجبه الذي ارسل من اجله ويقوم بتعزيز العلاقات وتقريب وجهات النظر بين البلدين الا ان السبهان لم يكن موفقا في عمله ولاسيما بعد اطلاق تصريحات تشكك في خدمته والالتزام المفروض على كل سفير) بحسب قوله. مضيفا ان (السبهان تدخل في امور لم يكن يفقهها اصلا تخص امورا سياسية ودينية واجتماعية خارج حدود عمله وكان عليه ان يدرك حجمه وان لايتجاوز على مقدرات الحكومة وان كان هناك خلل في النظام الداخلي فليس من شأن السبهان وبالتالي دفعت العراق الى مطالبة السعودية بأستبداله )، متابعا ان (كانت السعودية حريصة على ادامة العلاقات وتطويرها مع العراق لا بد ان تختار سفيرا ينجح في مهامه وتمثيل بلده) وكانت وزارة الخارجية قد طالبت نظيرتها السعودية باستبدال السبهان. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان امس إن (الوزارة تطلب من نظيرتها السعودية استبدال سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد).مبينا ان (الوزارة سبق وأن قامت باستدعاء السبهان وأبلغته بأهمية أن يكون خاضعاً للأعراف الدولية) مؤكدا ان (الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بذلك) مشددا على (أنها لن تسمح لأي سفير بتوظيف مهامه لتأجيج خطاب الطائفية). من جهته أكد السبهان أن علاقة الرياض مع بغداد لن تتأثر بأشخاص مقدرا الضغوط التي تمارس على العراق.وقال السبهان في تصريح امس إن (سياسات المملكة في العراق واضحة وصريحة لن تتغير) مبينا ان (العلاقات السعودية مع السياسيين العراقيين ودية ولن تتأثر بأشخاص). وأضاف (أقدر الظروف والضغوط التي تمارس على بغداد فضلا عن التهديدات التي تمارس عليهم وهذا شيء طبيعي من دولة توجد فيها تدخلات عسكرية من دول أخرى ومستشارين عسكريين) وتابع أن (العلاقة ودية مع السياسيين العراقيين)، فيما اعلن القيادي في ائتلاف متحدون خالد المفرجي ان الائتلاف ليس مع تغيير السبهان داعيا الى منحه فرصة اكبر للعمل في العراق. وقال المفرجي في تصريح امس ان (السبهان لم يعمل لمدة ثلاثة اشهر) مبينا ان (الاجواء الموجودة ببغداد والمرتبطة بالعملية لم تمهد لعمله) واضاف المفرجي ان (التصريحات المتبادلة وردود الفعل وانعكاس التدخلات الخارجية بالشان العراقي انعكست بشكل سلبي على اداء السفير السعودي) مشيرا الى ان (قناعتنا بالمملكة ودول الجوار ان تكون جيدة ومتزنة ومستمرة) وتابع المفرجي (نحن ليس مع استبداله) داعيا الى (منحه فرصه اكبر وان تؤمن له حمايات والظروف لمواصلة عمله) الى ذلك ضيفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية السفير المصري في العراق أحمد درويش لمناقشة عدم منح تأشيرة الدخول الفيزا للعراقيين الراغبين بزيارة مصر اسوة بدول الجوار.وقال مصدر امس إن (اللجنة ضيفت درويش لمناقشة عدم منح الفيزا للعراقيين اسوة بدول الجوار) وأضاف المصدر أن (اللجنة ناقشت مع السفير المصري أيضاً عقد مؤتمرات مشتركة للتثقيف عن الفكر الداعشي وفتح أبواب الاستثمار بين العراق ومصر).