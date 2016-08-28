– August 28, 2016

مجلس القضاء يصدر تعليمات العفو العام

6 لجان مركزية للنظر بأحكام الجنايات والجنح

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

تضمنت تعليمات تنفيذ قانون العفو العام التي اصدرها مجلس القضاء الاعلى امس الاحد تشكيل ست لجان مركزية لتنفيذ مواد القانون والنظر بالاحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح والنظر بالاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين التي اكتسبت الدرجة القطعية. واجازت التعليمات التي تنشر(الزمان) نصها في عدد يوم غد، زيادة عدد هذه اللجان بحسب حجم العمل وببيان صادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى . واتاحت التعليمات للمتضرين الطعن بقرارات هذه اللجان امام محكمتي التمييز والاستئناف بحسب العلاقة وسمحت للمحكوم عليه بالتمييز اذا ادعى ان اعترافاته انتزعت منه بالاكراه وان الاجراءات القانونية كانت بناء على معلومات من مخبر سري او متهم آخر . وتضمنت التعليمات استمرار اللجان بتلقي الاعتراضات لمدة سنة من تاريخ صدور التعليمات .وبحسب التعليمات فإن على اللجان النظر بالدعاوى اذا امضى المحتجز ثلاثة اشهر من دون عرضه على القضاء او اذا امضى المتهم 18 شهراً في التوقيف من دون حسم اجراءات التحقيق معه او اذا مضت على المتهم مدة تزيد على سنة من تاريخ احالته الى المحكمة المختصة ولم تحسم دعواه. على صعيد ذي صلة، رحـب نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني بتصويت مجلس النواب على قانون العفو العام بعد تعديل عدد من فقراته وتوافق الكتل السياسية على صيغته النهائية. وقال الحمداني لـ ( الزمان ) امس ان(هذا القرار يعد ايجابيا فهو ينصف معتقلي جيش الإمام المهدي ممن قاوموا المحتل وضربوا أروع الأمثلة في الصبر وتحمل الصعاب )، مضيفاً ان ( القرار رغم تأخره لمدة طويلة إلا انه سيكون خطوة مهمة في طريق رفع الظلم الذي وقع على المقاومين الأبطال من أبناء التيار الصدري الذين كان من الخطأ أن يتم التعامل معهم بالشكل الذي عوملوا به خلال السنوات السابقة) , مهنئا جميع عوائل المعتقلين من أبناء التيار الصدري ممن شملهم العفو وسيطلق سراحهم خلال الأيام المقبلة اضافة الى بقية المعتقلين الاخرين .ودعـــا الحمداني إلى ( رد الاعتبار بشكل أكثر وضوحا لمن قاوم المحتل وساهم باستعادة السيادة العراقية الكاملة ) . بدورها باركت عضو مجلس المحافظة سميرة الزبيدي إقرار القانون. وقالت لـ(الزمان) أمس ان(هذا القانون أنصف المعتقلين المقاومين للأحتلال الأمريكي , وهو انتصار للأحرار من أبناء الشعب العراقي , وشوكة في عيون أمريكا ومن يتبعها ), مطالبة بـ(تعويضهم عن السنوات التي قضوها في السجون ظلماً من أجل البدء بحياة جديدة ) .