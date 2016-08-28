– August 28, 2016

منتسبو كهرباء كركوك يتظاهرون ضد تأخر مستحقاتهم

كركوك – مروان العاني

دعت وزارة الكهرباء وزارة المالية الى صرف مبالغ الموازنة الاستثمارية للعام الجاري او السماح لمناقلة مبالغ الموازنة التشغيلية الى الاستثمارية ليتسنى للوزارة دفع رواتب موظفي العقود الذين تظاهروا في كركوك مطالبين بصرف رواتبهم المتاخرة منذ ثمانية اشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس لـ(الزمان) امس ان ( الوزارة غير مسؤولة عن تأخر دفع رواتب موظفي عقود الوزارة اضافة الى وجود عائق في تسديد رواتبهم والسبب يعود الى وزارة المالية كون منتسبي العقود يتم ابرام العقود معهم للاشراف والمتابعة على المشاريع وعندما تنجز المشاريع تتوقف رواتبهم ويتم تحويلهم على مشاريع اخرى). مبينا ان (تاخر رواتب منتسبي العقود يعود الى ان وزارة المالية لم تطلق الموازنة الاستثمارية المخصصة للوزارة للعام الجاري حتى الان ولكن الوزارة طالبت المالية بأن تقوم بمناقلة مبالغ من الموازنة التشغيلية الى الاستثمارية لكي يتسنى دفع رواتب موظفي العقود الا ان المالية لم توافق على الرغم من ان قانون الموازنة لا يمنع هذا الاجراء لكن يمنع نقل المبالغ من الموازنة الاستثمارية الى التشغيلية). لافتا الى ان (الوزارة تسعى جاهدة من اجل اقناع المالية للموافقة على المناقلة او الضغط بأتجاه اطلاق مبالغ الموازنة الاستثمارية للوزارة من اجل تسديد رواتب موظفي العقود). وكان العشرات من العاملين بنظام العقود في دائرة توزيع كهرباء كركوك قد تظاهروا مطالبين بصرف رواتبهم المتاخرة مؤكدين انهم سيلجأون الى خيارات متعددة منها الاعتصام لتلبية مطالبهم.

وقال متظاهرون امس ان ( عدد العاملين بنظام العقود يبلغ 300 منتسب).واضافوا انهم (مستمرون بالعمل الا انهم يعيشون في ظروف صعبة) مؤكدين (وجود تسويف ومماطلة في عدم صرف رواتبهم المتوقفة منذ ثمانية اشهر). مطالبين (رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير الكهرباء التدخل لصرف مستحقاتهم) مهددين (بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم خلال الاسبوع الجاري).